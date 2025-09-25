Enviado de Donald Trump mantiene contactos con Nicolás Maduro

El enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, aseguró en una entrevista en una cadena estadounidense que mantiene contactos con la gestión de Nicolás Maduro.

“Ya he estado dialogando por orden del presidente Trump. He hablado con Maduro, he ido a Venezuela y sigo hablando con su equipo”, afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense CBS.

Maduro, que envió una carta a Trump el pasado 6 de septiembre, dijo en esa misiva que quería mantener los contactos o el diálogo con la Casa Blanca a través de Grenell, quien poco tiempo después de que el republicano asumiera el gobierno viajó a Caracas para iniciar conversaciones directas con Miraflores.

Eso ocurrió el 30 de enero pasado, fecha en la que los dos países acordaron reanudar los vuelos de deportación de migrantes venezolanos y Grenell logró la liberación de seis estadounidenses presos en el país.

Comunicación mínima entre Caracas y Washington

Desde entonces, logró una nueva liberación y los canales de comunicación se mantenían abiertos. Sin embargo, con el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, las relaciones se tensaron y en una rueda de prensa con medios internacionales Maduro dijo que las comunicaciones con EEUU estaban «deshechas», con el mínimo canal abierto por los vuelos de deportación.

Grenell, en una visita a Paraguay, también destacó hace poco más de una semana que esperaba mantener el diálogo con el chavismo para evitar un conflicto mayor.

«Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de ‘América Primero’. Entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra», afirmó en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se celebró en la capital paraguaya.

Postura dura de la Casa Blanca

Sin embargo, la postura de la Casa Blanca es actualmente de línea dura. Cuando se confirmó la recepción de la carta, la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, aseguró que ese documento estaba «lleno de mentiras» e insistió en que la posición de Trump era de que la gestión de Maduro era «un gobierno ilegítimo».

Además, las declaraciones de Grenell sobre Venezuela se producen después de que en su participación en la Asamblea General de la ONU, Trump defendió el ataque a lanchas que dijo han salido de Venezuela y ligó a Maduro con el narcotráfico.

Trump aseguró que “hemos empezado a usar al poderoso Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro y a todos los matones que envían drogas a EEUU que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir, no tenemos más opción que eso”.