Trump lanza un duro mensaje contra Nicolás Maduro en la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un duro mensaje contra el líder chavista Nicolás Maduro en su discurso ante la 80ª Asamblea General de la ONU este martes, 23 de septiembre, cuando reiteró la posición de su gobierno que el mandatario venezolano dirige una «red de narcotráfico».

En su discurso en el que también cuestionó el papel de Naciones Unidas, el reconocimiento a Palestina como Estado y a los países europeos por comprar energía a Rusia, Trump aseguró que “hemos empezado a usar al poderoso Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro y a todos los matones que envían drogas a EEUU que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir, no tenemos más opción que eso”, insistió.

De esta manera defendió los ataques de al menos tres lanchas en el Caribe que el ejército de su país comenzó el pasado 2 de septiembre tras desplegar barcos de guerra, aviones de combate y más de 4 mil militares en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanos.

En dos de ellos, según el propio Trump, murieron 14 personas a las que llamó «narcoterroristas» cuando anunció la destrucción de las dos embarcaciones; en la primera habló de 11 y en el segundo de 3. Posteriormente dijo que habían atacado una tercera lancha y en un tercer video identificó a dos personas más, aunque no detalló si habían salido de Venezuela como las dos primeras.

“A todos los terroristas que trafican drogas tóxicas a los Estados Unidos de América, les advierto que los eliminaremos por completo”, advirtió el republicano que defiende esta estrategia pese a las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos que las consideran ejecuciones extrajudiciales, así como de países en América Latina como Colombia y Brasil, que están en contra del despliegue militar en aguas caribeñas.

Este mismo martes, el presidente brasileño Lula da Silva criticó estos bombardeos.

«Usar la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflictos armados equivale a ejecutar personas sin juicio», aseguró en su discurso ante la ONU.

Trump contra la ONU

En el año que Naciones Unidas cumple 8 décadas de creación, Trump atacó a la organización.

«Si ese es el caso, ¿cuál es la utilidad de Naciones Unidas?», declaró el líder republicano en su primera intervención ante el organismo desde que regresó al poder en enero pasado.

Trump, muy crítico con los organismos multilaterales, comenzó su discurso burlándose de la ONU porque, según dijo, el teleprompter de la Asamblea General estaba estropeado y, minutos antes, se había quedado atrapado en una de las escaleras mecánicas del edificio.

«Es una lástima que tuve que hacer estas cosas en lugar de que las hiciera Naciones Unidas. Y tristemente, en todos los casos, Naciones Unidas ni siquiera intentó ayudar en ninguno de ellos. Terminé siete guerras, traté directamente con los líderes de cada uno de estos países, y ni siquiera recibí una llamada telefónica de la ONU ofreciendo ayuda para cerrar los acuerdos», denunció.

Trump subrayó que la ONU «tiene un potencial tremendo», pero no lo está utilizando: «Todo lo que parece que hacen es escribir cartas con palabras muy fuertes y luego nunca darle seguimiento».

Con información de Infobae y Efe