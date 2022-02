En claves declaraciones del embajador James Story sobre Venezuela

El representante diplomático de Estados Unidos para Venezuela, James Story, dijo que están dispuestos a levantar, suavizar, cambiar, las sanciones, siempre y cuando haya una negociación entre los venezolanos y haya un progreso irreversible para la democracia en el país.

“Reconocemos al presidente Juan Guaidó, a la AN del 2015 y reconocemos la plataforma unitaria y todas las fuerzas democráticas en el país”,

Aclaró que las sanciones no han tenido nada que ver con los problemas económicos, sociales y políticos en Venezuela. «Arrancamos las sanciones más fuertes en el 2019 cuando ya la industria de petróleo estaba en caída», dijo el diplomático durante una entrevista en el espacio virtual Vladimir a la Carta, moderado por el periodista Vladimir Villegas.

Qué otros puntos fueron relevantes en esta conversación

1.- Negociación. Sobre el particular dijo que regresar a México es la única forma de lidiar con los problemas de la institucionalidad. “Si queremos ver que los que están en Miraflores regresen a México, que comiencen a hablar de las cosas que en verdad cuenta para los venezolanos. Siempre debemos preguntarnos, ¿Qué quiere el pueblo venezolano?

No tenemos la capacidad de intercambiar a Alex Saab por algo, pues hay proceso judicial. Nosotros pasamos 15 meses trabajando con el gobierno de Cabo Verde y felicitaciones a ellos por mantenerse firmes en sus leyes.

Y se preguntó ¿Por qué los que están en Miraflores no quieren regresar a México y por qué no quieren sentarse con los venezolanos para tratar asuntos de Venezuela?

2.- Venezolanos migrantes. Ya lo había dicho la semana pasada en su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, lo recordó este 3 de febrero: “Los venezolanos que radican en otros países, es mejor quedarse en esos países que tratar de entrar EEUU de forma ilegal. 20% de los que tratan de hacer eso, sufren algún tipo de molestia porque es un viaje muy peligroso. Pido que no traten de cruzar de esa forma”.

Dijo que ellos quieren regresar a México y apoyar una solución política para que los venezolanos no tengan que salir de Venezuela para tener una vida propia. “Hay que proteger la vida de estos ciudadanos, porque es un viaje peligrosísimo. No confíen en las mafias que cobran para cruzar. El proceso de TPS para venezolanos realmente está funcionando”.

3.- Mafias y contrabando. Se refirió a la operación Mano de Hierro que adelanta el gobierno de Nicolás Maduro y dijo que “es para lavarse la cara ante la Corte Penal Internacional”.

4.- Elecciones libre. Un tema que siempre tiene en presente en su discurso son las elecciones libres en Venezuela. “Hay muchas lecciones que vienen de Barinas. Yo me pregunto, ¿Por qué la esposa de Freddy Superlano fue inhabilitada? Una señora nunca había tenido un cargo público. Es obvio que elecciones libres todavía no hay. Todos tenemos el objetivo de que debería haber elecciones libres en Venezuela. No elecciones donde hay inhabilitaciones, censura, represión, no soy elecciones libres”. Las instituciones en Venezuela realmente funcionan para pocos, no para todos, dijo.

Indicó, además, que ha hecho un investimento de casi 2 mil millones de dólares para el pueblo venezolano, dentro y fuera del país. “Lo que queremos es apoyar. Cuando hablo de casi 2 mil millones de dólares, piensan que hay maletas de efectivo que van para grupos, así no es como funcionamos nosotros. Apoyamos siempre con 100 % de transparencia. Sé que el presidente Guaidó ha hecho una auditoría de una empresa internacional sobre el gobierno interino, para asegurar que los fondos del pueblo los están utilizando de una forma buena”.