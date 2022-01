¿Cómo fue el triunfo de Garrido en Barinas?, lo cuenta la periodista Yelitza Figueroa #CocuyoClaroyRaspao

Aunque hubo una evidente victoria de la unidad opositora en Barinas, manifestada en que este mismo jueves 13 de enero ya el exconcejal Sergio Garrido fue juramentado como gobernador del estado llanero, lo que hubo tras bastidores en la reciente elección sigue siendo del interés tanto de los pobladores de la entidad así como del resto de los venezolanos.

El significado político que esto tuvo sigue en el tapete y muchos son los análisis que se han tejido sobre lo que se espera para el futuro nacional.

Algo que pocos han advertido es que, si bien dentro de la oposición la lección fue que la unidad les sirvió para capitalizar la victoria, en el chavismo se notó, por lo menos ese 9 de diciembre que la división les hizo peso.

«Desde hace mucho tiempo el Psuv está dividido en Barinas entre la corriente de Chávez y la de Maduro. Iris Varela dijo que lo mejor que pasó en Barinas fue la derrota, para poder depurar el partido allá», asegura la periodista Yelitza Figueroa, corresponsal de varios medios en Barinas y quien cubrió de cerca ese acto electoral.

En conversación con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Xabier Coscojuela, director de Tal Cual, conductores del espacio #CocuyoClaroyRaspao, Figueroa dijo que si algo notó ese día es que hubo mucha motivación del electorado, incluso aquellos votantes que decidieron no participar en los comicios del 21 de noviembre .

«Una señora dijo que no había votado el 21 de noviembre, pero que lo hizo el 9 de diciembre. El TSJ impulsó al barinés a votar», indicó.

Detalló que la actitud de la oposición fue determinante y que una vez que tuvieron algunos resultados previos, se enfocaron en defender lo que ya pensaban asegurado.

«A las 6:00 p. m. Superlano dijo que todos los datos los llevaban por el código QR y que no había equivocación sobre las actas. Estaban confiados de que no se les iban a robar las elecciones», recordó.

No obstante, vaticina que aunque el Gobierno de Maduro reconoció el triunfo de Garrido, el nuevo mandatario regional no la tendrá fácil, pues aunque se cree que no habrá interinato ya le han sido arrebatadas algunas de sus funciones.

«Ya le quitaron la competencia de gas comunal, que ahora pasó de nuevo a Pdvsa. Bus Barinas ya pasó a ser competencia del Ministerio de Transporte y así pasará con todo poco a poco», señaló.