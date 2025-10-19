De las elecciones a las tensiones militares de EEUU: las interferencias en la agenda legislativa de la AN

La Asamblea Nacional (AN) regresó del receso legislativo hace un mes para cumplir con los últimos tres meses del mandato iniciado en el año 2020, tras cuestionados comicios en los que no participó la oposición mayoritaria.

Pero el Poder Legislativo dominado por el chavismo sigue el mismo ritmo que caracterizó el primer periodo de sesiones ordinarias entre enero y agosto de 2025, entre suspensiones y una agenda legislativa escasa en la que predominan acuerdos políticos.

Los procesos electorales convocados el 25 mayo y el 27 julio, incidieron, con diputados en encampañados por la reelección, entre ellos el propio presidente de la AN, Jorge Rodríguez, quien además fue el jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). También, la sombra de la reforma constitucional asomada por el líder chavista, Nicolás Maduro, de la que todavía no se conoce un borrador.

“Debe investigar acusaciones de EEUU”

¿Qué sucede para el segundo periodo? El despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico, iniciado el 19 de agosto, parece ser la excusa para la poca actividad en el Parlamento. Miraflores busca un diálogo directo con la Casa Blanca en un intento por bajar las tensiones y el delegado para la búsqueda de esos contactos es Rodriguez. La experiencia indica que sin su presencia, no se convocan sesiones, menos en las que se deban tratar temas trascendentales.

Desde el inicio del segundo periodo de sesiones, el 15 de septiembre, la AN sólo ha sesionado tres veces.

Convocar y luego suspender las sesiones se ha vuelto habitual

“El problema de entrada es la crisis institucional que padece el país, donde no existe la separación de poderes públicos establecida en la Constitución. La AN sigue sin cumplir con sus funciones y parece que solo es convocada cuando tiene que apoyar al Ejecutivo, no para legislar para el desarrollo de la nación”, señaló el exparlamentario Eustoquio Contreras.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, el exsecretario general del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y antiguo aliado del chavismo critico que se hicieran señalamientos tan graves por parte de EEUU contra Maduro, sobre ser uno de los presuntos líderes del llamado Cartel de los Soles que supuestamente trafica drogas hacia ese país y la AN no abra una investigación como lo haría cualquier Parlamento del mundo.

“Debe abrir una investigación sobre las acusaciones de EEUU por narcotráfico, de manera seria, a través de una comisión especial que analice el fondo de la denuncia, no salir a defenderlo (a Maduro) de buenas a primeras”, dijo.

El Parlamento tradicionalmente legisla dos veces a la semana (martes y jueves), pero durante la gestión de Rodríguez (ratificado como presidente el lustro completo) ha predominado la convocatoria a un solo día a la semana. Las suspensiones de las sesiones también han sido frecuentes en los últimos meses.

¿Qué se ha discutido?

En la pasada sesión del 10 de octubre (viernes) se planteó la primera ley de este segundo periodo de sesiones como único punto de la agenda: Ley de los Comandos para la Defensa Integral de Venezuela – propuesta por el Ejecutivo a través del Ministerio de la Defensa- que fue aprobada en primera discusión.

De acuerdo con el diputado y militar, Giuseppe Alessandrello, la ley busca darle cumplimiento a la “corresponsabilidad” entre el “Estado y la sociedad en defensa de la nación” y “garantizar el esfuerzo” de la defensa de la soberanía, integridad territorial y la paz”, ante cualquier amenaza interna y externa. Más específicamente, el parlamentario habló de integrar “de manera definitiva el poder militar, policial, las capacidades económicas y humanas del pueblo”, para esa defensa.

La diputada de la Alianza Democrática, Carlyana Arriechi, tomó la palabra para pedir que la actual AN no culminara su gestión sin aprobar la “ley penal animal”.

Rodríguez recordó que la Ley para el Trato Digno y el Reconocimiento de los Derechos de los Animales de Compañía, fue aprobada en primera discusión en febrero de 2024 pero que requería una consulta más amplia con la Fiscalía General. El titular de la AN encargó a dos diputadas para hacer las gestiones necesarias, de manera que la ley pueda ser sancionada lo antes posible.

Vale acotar que el titular de la AN también preside el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, instalado por Maduro el 17 de septiembre, por iniciativa del Parlamento con el fin de promover la “unión, la defensa de la soberanía y la paz de Venezuela» frente a las “amenazas” de EEUU. Con dicha instancia se ha reunido con sectores como el de los pescadores y representantes internacionales y ha instalado “capítulos” en estados como La Guaira.

#08Oct || Este miércoles, durante un encuentro con representantes de 25 países, quedó instalado el Capítulo Comunidades Internacionales del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. pic.twitter.com/t6vkZeyBUZ — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) October 8, 2025

“También hay un problema de confianza política, la AN también puede funcionar con el primer vicepresidente o la segunda vicepresidenta pero no es lo que ocurre”, agregó Contreras.

“El contexto obliga”

En la segunda sesión ordinaria convocada en lo que va de segundo periodo de sesiones, se aprobó en segunda discusión la Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y la Federación de Rusia. De acuerdo con los diputados, el instrumento sella la alianza entre ambos países más allá de coyunturas.

Ese mismo martes, la plenaria aprobó un acuerdo en “resguardo y defensa del honor” de los pescadores venezolanos en el mar Caribe, con quienes los diputados se “solidarizaron” tras afirmar que el operativo militar de EEUU atenta contra sus derechos y se les acusa injustamente de traficar drogas. Igualmente se autorizó la condecoración “Orden de Amistad” otorgada por Rusia a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

En la primera sesión (18 de septiembre) con la que el Parlamento retomó actividades luego del receso se aprobaron dos acuerdos. Uno en respaldo a la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz y otro para condenar el ataque “de Israel contra la soberanía del Estado de Qatar”. Además se dio la primera discusión de la ley aprobatoria del tratado de asociación estratégica con Rusia.

Vale recordar que para el receso parlamentario, se convocó a la Comisión Delegada que nunca se reunió. Solo se convocó a una sesión extraordinaria que luego fue suspendida.

“La dinámica política y el contexto tanto nacional como internacional obliga también a que la directiva de la AN como representantes de un poder público nacional, se involucre en el Consejo Federal de Gobierno, de Defensa de la Nación, o incluso en las sesiones de comisiones especiales como es la de diálogo nacional, o la de defensa de la soberanía y paz, donde no sólo la directiva de la AN es parte sino varios de los diputados. De esas comisiones se desprenden los capítulos regionales que obliga a desplegarse en los estados a varios de los diputados”, justificó el diputado Anibal Sanchez (El Cambio).

“Un país bajo amenaza”

La AN dio a conocer un plan de 22 leyes a ser revisadas y aprobadas durante 2025. Además de la ley contra el fascismo (aprobada en primera discusión en abril de 2024), el chavismo incluyó en el paquete la Ley de Cooperación Internacional que viene sonando desde 2022, sin que hasta ahora vea luz en la plenaria.

En el primer periodo de sesiones (enero a agosto) solo se aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de la Juventud José Félix Ribas (13 de febrero) y el 18 de marzo, se declaró sancionada la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital de 39 artículos. Durante ese lapso volvieron a predominar los acuerdos políticos sobre diversos temas.

“Son muchos los factores en este contexto de conflictividad con un país bajo amenaza que obliga incluso a la directiva a abocarse a otras tareas. El tema de los acuerdos legislativos no pueden ser visto ni menospreciado, es una resolución formal del Parlamento que quizás no tiene la fuerza de ley, pero que se utiliza para gestionar la organización interna, el funcionamiento y asuntos de control político; su propósito no es crear normas de aplicación general sino más bien reglamentar una actividad parlamentaria o tomar decisiones sobre temas específicos”, volvió a justificar Sanchez.

Contreras no está de acuerdo. A su juicio, el Parlamento no se puede paralizar prácticamente, porque el país sigue una marcha que debe ser atendida, en este caso mediante la aprobación de leyes que son necesarias. Reiteró su rechazo a que no hayan sido sancionados instrumentos legales como el referido al salario de los trabajadores para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación o sobre los servicios públicos que están en crisis.

“No se está legislando, sólo van de acuerdo en acuerdo en apoyo al gobierno que cada día profundiza más la arbitrariedad y el abuso de poder”, recalcó.

Al ser consultados sobre la agenda legislativa en lo que resta de año, algunos diputados de la Alianza Democrática declinan declarar al respecto, por cuanto, advierten, eso “solo lo sabe” la directiva que bien puede “acelerar” el paso o mantener el ritmo actual según el contexto nacional. Dos leyes que son seguras, aunque no son iniciativa de la AN, son las leyes de presupuesto y endeudamiento para el ejercicio económica financiero 2026, ya consignadas por el Ejecutivo este 14 de octubre, para que el Parlamento las sancione antes del 15 de diciembre.