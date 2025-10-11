AN aprueba en primera discusión ley para “integrar” poder militar, policial y de la sociedad frente a “amenaza” de EEUU 

La Asamblea Nacional (AN) convocó a sesión ordinaria a media tarde de este viernes (10 de octubre) para aprobar en primera discusión una ley propuesta por el Ejecutivo Nacional a través del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

Se trata de la Ley de los Comandos para la Defensa Integral de Venezuela, que de acuerdo con el diputado y almirante Giuseppe Alessandrello, busca darle cumplimiento a la “corresponsabilidad” entre el “Estado y la sociedad en defensa de la nación” y “garantizar el esfuerzo” de la defensa de la soberanía, integridad territorial y la paz”, ante cualquier amenaza interna y externa.

Durante la presentación del proyecto de ley, el integrante de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación recordó que dicha corresponsabilidad está establecida en el artículo 326 de la Constitución. Mencionó que el instrumento legal consta de tres títulos y 35 artículos producto, aseguró, de años de reflexiones profundas y ensayos, aunque parece responder a una mayor escalada del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico.

“Es una propuesta inteligente a las amenazas y agresiones en contra de la patria, para integrar de manera definitiva el poder militar, policial, las capacidades económicas y humanas del pueblo. Garantía de equidad y unidad de mando, garantiza el comando y control de tareas y propósitos en materia de defensa integral, la comunicación fluida”, señaló Alessandrello.

Destacó que dichos órganos para la planificación, control e integración del gobierno y el pueblo, estará presente en todos los niveles, desde los municipios y estados hasta la estructura nacional.

Preocupación por el “asedio”

“Frente a la defensa de la patria no hay bandos y colores (…) asumamos la responsabilidad histórica, que las futuras generaciones sepan que no claudicamos ante nuestro deber de paz. Este es un mensaje al mundo, que los venezolanos estamos unidos, como uno, en defensa de la patria”, culminó Alessandrello.

Inicialmente la ley se denominó Ley Especial de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral, pero el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, dijo que debía tener un nombre más acorde con los objetivos del instrumento legal. Indicó que tras una conversación con Padrino López se decidió llevar la ley a la plenaria y aprobar en primera discusión tras declarar “urgencia reglamentaria”.

Por la Alianza Democrática intervino el diputado Oscar Ronderos (AD judicializada) para dejar constancia de su acompañamiento a la iniciativa del Ejecutivo “por estar comprometidos en la defensa de la patria” y por hacer “oposición nacionalista”. Se preguntó quién podía no estar de acuerdo con la paz.

Otros diputados que pidieron la palabra para abordar puntos de información previos a la agenda, también expresaron preocupación por el “peligroso asedio sobre la patria”, en alusión a las decisiones y acciones militares de Estados Unidos.

Previo a la primera discusión de la ley como único punto del orden del día, la plenaria también autorizó la separación temporal del diputado Julio Chávez (Psuv) de su cargo para asumir sus nuevas funciones como “ministro consejero en comisión”, encargado de la sección consular en la Embajada de Venezuela en Panamá.