El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, advirtió que el líder chavista Nicolás Maduro “tiene preparado y casi listo” el decreto de conmoción exterior, no sólo para adoptar las medidas necesarias para la defensa del país frente a cualquier tipo de agresión militar extranjera, sino para “castigar” a quienes se considere respalden “una guerra” contra Venezuela.

Las afirmaciones de Rodríguez se produjeron durante un derecho de palabra en la sesión ordinaria del Parlamento, este 30 de septiembre, en momentos en que arremetía contra el cantante venezolano Danny Ocean por su posición contra la administración de Nicolás Maduro. Señaló al compositor de promover una agresión externa contra el país, a propósito del despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Caribe.

Contra Danny Ocean

“Cuando el tal Danny Ocean vuelva a cantarle al amor y que quiere volver a Venezuela, recuérdenle que está promoviendo el asesinato de personas, que caigan bombas contra esta República, esta promoviendo acciones militares, lo cual esta penalizado en esta Constitución. Es por eso que el presidente Maduro tiene preparado y listo el decreto de conmoción exterior para castigar y defender y la integridad de la República Bolivariana de Venezuela”, exclamó.

Un día antes, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, aseguró que Maduro había firmado el decreto y que se activaría en caso de que una incursión armada se concretara desde el exterior, contra territorio venezolano. Posteriormente Maduro señaló que el decreto de estado de excepción es objeto de una consulta nacional.

“Se la pasa llorando el becerro ese de Danny Ocean y no tiene ningún tipo de prohibición, ni de entrada ni de salida de este país. Saben que si vende discos y va contra otro venezolano y artista (Louis BPM) que dice que no quiere guerra en Venezuela, lo digo yo también y todos los que aquí vivimos. ¿Quién va a querer que el Caribe se convierta en un sitio de beligerancia, muerte y destrucción? ”, fustigó.

Volvió a negar que en el país se produzcan drogas y sea ruta del tráfico hacia EEUU. Indicó que el gobierno de Donald Trump “inventó” la figura del “narcoterrorismo” para invadir a Venezuela, así como destruyeron a Irak “con la excusa” de la existencia de armas de destrucción masiva.

Aseguró además que la banda criminal del Tren de Aragua, a la que la Casa Blanca señala como su gran enemigo, fue “desarticulada” por los organismos de seguridad del Estado.

Acuerdo en defensa de pescadores

La plenaria de la AN aprobó un acuerdo en “resguardo y defensa del honor” de los pescadores venezolanos en el mar Caribe, con quienes los diputados se “solidarizaron” tras afirmar que el operativo militar de EEUU atenta contra sus derechos y se les acusa injustamente de traficar drogas.

Al respecto, Rodríguez expresó que al destruir las embarcaciones, al menos cuatro hasta ahora, con explosivos, ni las autoridades norteamericanas podían confirmar si llevaban narcóticos. Recalcó que al volar las lanchas rápidas, EEUU violó el derecho internacional, el derecho a la vida, al libre tránsito y a la actividad económica.