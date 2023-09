EEUU apoya a Guyana en disputa por Esequibo mientras negocia con Maduro: ¿Cuáles son las implicaciones?

La postura manifiesta de Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental,Brian Nichols, a favor de Guyana en la disputa por el territorio Esequibo con Venezuela, se produce en medio de contactos con el gobierno de Nicolás Maduro para abordar el tema del levantamiento de sanciones, a cambio de elecciones libres en Venezuela.

¿Por qué mostrarse abiertamente a favor de Guyana en estos momentos? ¿Significará el fin de las negociaciones bilaterales? Internacionalistas consultados por Efecto Cocuyo señalan que la posición estadounidense en el diferendo limítrofe tiene más interés comercial que político, aunque no se descarta que también sirva como presión por esa vía.

Resaltan además que la administración de Joe Biden está dispuesta a continuar con los contactos, al margen de lo que ocurra con el Esequibo, porque sabe que a la gestión de Maduro le interesa eliminar las sanciones aunque todavía no dé pasos concretos para hacerlo posible.

No se espera efecto directo

«EEUU vela por la participación de las empresas norteamericanas en la explotación de petróleo en el Esequibo. Maduro reaccionará pero no al punto de parar conversaciones por sanciones porque es de su interés que se levanten”, dijo el presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras.

“Tratar de mezclar el tema del Esequibo con el de sanciones sería inconveniente para Venezuela, yo no esperaría un efecto directo y si Maduro tiene voluntad sabe que debe ceder con elecciones con garantías”, agregó.

De hecho ya hubo una primera reacción. La Asamblea Nacional de 2020 convocó a un referendo para consultar a la población sobre la defensa del Esequibo, cuya fecha de celebración será determinada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en respuesta a lo expresado por Nichols en su cuenta de la red social X.

«Los esfuerzos por infringir la soberanía de Guyana son inaceptables. Hacemos un llamado a Venezuela para que respete el derecho internacional, incluido el laudo arbitral de 1899 y el proceso en curso de la CIJ (Corte Internacional de Justicia) entre Guyana y Venezuela», escribió el subsecretario de Estado el 20 de septiembre.

Guyana lanzó en diciembre de 2022 la primera ronda de licitaciones para explotar 11 bloques de yacimientos petroleros en aguas poco profundas y otros tres en aguas profundas y ultraprofundas, alegando derechos soberanos sobre el territorio en disputa, acción que fue rechazada por el gobierno venezolano.

Vale recordar que en 2015, Exxon Mobil encontró yacimientos de petróleo frente a las costas del Esequibo, que equivale a dos tercios de Guyana, lo que profundizó el reclamo territorial entre Venezuela y ese país.

Posible vía de presión

Pero no se descarta que EEUU también esté enviando un mensaje a Miraflores sobre la poca producción de petróleo que las sanciones profundiza, ante lo cual le hace ver que puede recurrir a Guyana como proveedor y perder interés en Venezuela.

«Creo que EEUU también hace pública esta postura como mecanismo de presión al chavismo, de decirle: nosotros no esperamos por ustedes, si no van a ceder a elecciones libres, liberación de presos políticos, reinstitucionalización del país, yo tengo más socios comerciales, puedo cuadrar con Guyana, conseguir más socios estratégicos en el hemisferio que me ayuden a proveer petróleo y no me importa si eso perjudica posición histórica de Venezuela», sostuvo el internacionalista Luis Peche Arteaga.

Tampoco desestima que el poder político en Miraflores aproveche el tema del Esequibo para de nuevo ganar tiempo – así como hizo con la extradición del empresario Alex Saab a EEUU, que fue usada como «excusa» para parar negociaciones de México – y retrasar respuestas sobre la concesión de garantías democráticas para las presidenciales de 2024, además de interferir con la primaria opositora.

«Si revisamos la historia, EEUU apoyó a Venezuela con la reclamación del territorio Esequibo desde quese hizo el laudo de 1899 y de hecho representó los intereses de Venezuela, también apoyo ante la ONU y el acuerdo de Ginebra. Los cambios de postura tienen que ver con intereses comerciales, pero también con la situación política de Venezuela», acotó Contreras.

El internacionalista destacó que los aliados de Venezuela, o no han fijado postura abierta o simplemente callan. Resaltó que Cuba y Brasil apoyan a Guyana, mientras que Argentina guarda silencio, pese a que Venezuela siempre ha defendido su soberanía sobre las Islas Malvinas.

AN de 2020 convocó a un referendo sobre defensa del Esequibo en respuesta a EEUU

¿EEUU influye en primaria?

A la semana de admitir Omar Barboza, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, que sí había negociaciones entre la oposición y el gobierno con mediación internacional, a la par de los contactos bilaterales Casa Blanca-Miraflores, el Poder Electoral, presidido por Elvis Amoroso, anuncia sorpresivamente que está dispuesto a prestar asistencia técnica a la primaria.

A la pregunta de si EEUU estaría influyendo o puede influir en el hecho de Miraflores permita las primarias con ciertas garantías, admiten que no hay señales concretas de ello.

«No vería tanto el tema de la ayuda técnica del CNE a la primaria por el lado de la negociación, puede que tenga que ver pero quizás con temas que van más adelante que son las presidenciales de 2024, tener un cronograma electoral y que el proceso culmine con garantías mínimas», indicó Peche Arteaga.

Se inclina a pensar que la «ayuda» que quiere prestar el ente comicial a la Comisión va dirigida a que la primaria se posponga, es decir, que no se realice el 22 de octubre, para luego implosionarla. Alertó de que de ser así, en el tiempo en que demore en hacerse la consulta opositora, el chavismo podría adelantar elecciones presidenciales y concretar el referendo sobre el Esequibo.

«Posponer la primaria sería darle control político de un evento opositor al chavismo. algo que carece de lógica y de sentido estratégico. El chavismo busca implosionar el proceso, sabe que explotar la primaria, anularla vía TSJ o con acciones de represión, lo hace quedar mal parado políticamente, en momentos en que busca un acuerdo con EEUU y por eso cree que la salida más fácil es que los propios actores opositores implosionen el proceso (al aceptar cambio de fecha)», agregó.

Contreras reitera que si el gobierno venezolano quiere levantamiento de sanciones, algo ratificado una y otra vez por la gestión de Biden, debe no solo permitir primarias sino elecciones presidenciales en 2024 bajo los estándares democráticos.

De cualquier forma, desde EEUU se apuesta no solo a la celebración de la primaria sino a que los aspirantes a la presidencia de Venezuela inhabilitados por la Contraloría General, puedan participar sin obstáculos, tanto en la consulta interna como en las presidenciales.

Congresistas de EEUU presentaron un proyecto de ley denoninado Venezolanos superando la interferencia y la corrupción en las elecciones o VOICE (por sus siglas en ingles), el cual contempla sanciones como bloqueo de activos y suspensión de visados, contra cualquier persona involucrada directa o indirectamente en esfuerzos para prohibir la participación de candidatos, tanto en la primaria como en las presidenciales.

