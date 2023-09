Analistas: Referendo sobre Esequibo es «inoficioso» porque defensa del territorio es irrenunciable

En un contexto político turbulento por la convocatoria a la elección primaria por parte de la oposición y los intentos del poder político por frenarla, la Asamblea Nacional (AN) de 2020 pide al Consejo Nacional Electoral (CNE) que organice un referendo para consultarle a la población sobre la defensa del Esequibo.

Analistas consultados por Efecto Cocuyo sostienen que el interés del chavismo madurismo sobre el tema es político y busca mover la opinión pública a favor de su narrativa, distraer el debate sobre elecciones libres en Venezuela y posiblemente interferir con la realización de la primaria.

Más allá de eso, sostienen los analistas, el gobierno sabe que nada se podrá hacer legalmente con los resultados de ese referendo porque no tiene efectos sobre la decisión que debe tomar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el tema del Esequibo.

«Hacer un referendo sobre este tema es inoficioso porque defender el territorio es una obligación del Estado establecida en la Constitución, esto tiene cara de estrategia política para subirle los puntos de aceptación a Nicolás Maduro porque los tiene bien bajos», sostuvo el abogado constitucionalista Gustavo Manzo.

El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) subrayó que el artículo 10 de la Carta Magna establece que «el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad» y que ello incluye a la Guayana Esequiba.

«Descuido»

A juicio del jurista, la atención sobre la defensa del Esequibo ha sido «descuidada» a lo largo de más de dos décadas, situación, que afirmó, ha sido aprovechada por Guyana con el apoyo además de gobiernos como el de Estados Unidos y Cuba, que se supone es «aliado incondicional» del gobierno de Venezuela.

«Hay un dicho popular que reza, el que tiene tienda que la atienda y si no que la venda y es lamentablemente lo que ha ocurrido con el Esequibo. En lugar de estar llamando a referendo, el Ejecutivo, que es quien tiene poder de decisión, ha debido enviar desde hace tiempo a la Fuerza Armada a ocupar por lo menos las islas que son de Venezuela y que están en territorio Esequibo», criticó.

Guyana lanzó en diciembre de 2022 la primera ronda de licitaciones para explotar 11 bloques de yacimientos petroleros en aguas poco profundas y otros tres en aguas profundas y ultraprofundas, alegando derechos soberanos sobre el territorio en disputa, acción que fue rechazada por el gobierno venezolano.

Vale recordar que en 2015, Exxon Mobil encontró yacimientos de petróleo frente a las costas del Esequibo, que equivale a dos tercios de Guyana, lo que profundizó el reclamo territorial entre Venezuela y ese país.

Estados Unidos atizó el conflicto con declaraciones recientes del subsecretario de Estado, Brian Nichols, en apoyo a Guyana, lo que dio pie a la convocatoria del referendo.

En la CIJ está en curso un juicio para determinar si el laudo arbitral de París de 1899, por el cual Guayana se rige para reclamar el Esequibo como suyo, es válido. Venezuela no reconoce el laudo y se basa en el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 como vía para resolver la controversia.

¿El referendo tiene algún efecto?

«Ese referendo es necesario para un gobierno que necesita convalidarse a nivel nacional, que quiere respaldo y hacer ver que hace lo necesario para defender el territorio, pero no tendrá ningún impacto en la CIJ. Lo que sí tendrán impacto son declaraciones que en su momento dio Hugo Chávez Frías», señaló la internacionalista Giovanna de Michele.

Venezuela y Guyana se disputan 160.000 kilómetros de territorio

Recordó que el expresidente Chávez declaró que no había diferendo con Guyana y que la disputa era incentivada por Estados Unidos. También dijo en una rueda de prensa en Georgetown en 2004, que Guyana era libre de hacer las exploraciones y explotaciones sobre los recursos allí contenidos.

“Yo me he comprometido con el presidente Jagdeo y con Guyana, primero que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes (…) como es un proyecto de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas. Y segundo, durante el surgimiento de cualquier proyecto más sensible, inmediatamente nos activamos ambos para conversarlo en la comisión binacional de alto nivel y buscarle viabilidad“, declaró entonces Chávez.

«Eso sí tiene impacto y no tienen cómo revertirlo. El referendo es una medida efectista, lo que busca es nuclear a la población venezolana en torno a una posición, pero Venezuela tiene cuesta arriba una decisión favorable en la Corte debido a muchos años de indiferencia sobre el tema. Se privilegió la búsqueda de apoyo ideológico de países a través de Petrocaribe, sobre la defensa del territorio», acotó.

El experto en derecho internacional y miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Héctor Faúndez Ledesma, también sostuvo que a seis meses para que Venezuela presente su contra memoria en el proceso en curso ante la CIJ, la AN no debería preguntarle a los venezolanos qué hacer.

«Eso deberían saberlo los abogados del gobierno, que son los que llevan el caso, y los que profesionalmente deberían estar en capacidad de dar una respuesta apropiada.Pero parece que ellos tampoco lo saben. No lo han estudiado o no es su campo de experticia. Si estamos aquí es porque los abogados de Venezuela no han preparado la contra memoria que próximamente deben entregar a la Corte» señaló en su artículo El Esequibo, ‘líderes’ y consultas al pueblo, publicado en el portal Cambio 16

Acciones más que palabras

Faúndez se preguntó si en caso de perder el referendo, Venezuela se retiraría del proceso que cursa en la CIJ.

Sostuvo que todavía se está a tiempo de cambiar la estrategia ante la Corte porque aseguró, Venezuela tiene cómo probar con argumentos sólidos que el laudo de 1899 es nulo y «que el territorio situado al oeste del río Esequibo le pertenece».

Recalcó que eso no se pregunta en un referendo y que lo que procede es defender los derechos e intereses del país.

«Es fútil, lo que suceda con ese referendo no afectará la decisión de la Corte, lo que produce un cambio son las acciones. Colombia no necesitó un referendo para defenderse ante las peticiones de Nicaragua que reclamaba la soberanía sobre las islas de San Andrés (además de Providencia y Santa Catalina). Ese referendo está enfocado en que una parte del país se distraiga de la primaria», acotó Manzo.

Conocida la iniciativa del referendo y antes de su lamentable fallecimiento, el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Román Duque Corredor, advirtió que el acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica, es ley aprobatoria en Venezuela.

En ese sentido señaló que el artículo 74 de la Constitución prohíbe someter a referendo leyes aprobatorias de tratados internacionales. Recalcó que los derechos a la integridad territorial y a la soberanía son «irrenunciables» por lo que no es posible consultar en un referendo si se defienden o no.

