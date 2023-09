Estancamiento en contacto EEUU-Maduro por falta de garantías para presidenciales de 2024, estiman analistas

En los contactos directos entre los gobierno de Estados Unidos y de Venezuela, la administración de Joe Biden se ha mostrado dispuesta a flexibilizar o levantar sanciones internacionales contra la gestión de Nicolás Maduro, el problema, señalan internacionalistas, es que Miraflores no ha mostrado la disposición de dar nada a cambio.

Lo solicitado por EEUU es que el gobierno de Maduro permita elecciones presidenciales libres para 2024. Para analistas consultados por Efecto Cocuyo es que al tratarse de comicios en los que estaría en juego la permanencia en el poder, es «poco probable» que Miraflores ceda, al contrario, parece arreciar: inhabilita candidatos, nombra a un nuevo Poder Electoral con Elvis Amoroso como presidente y «amenaza» las elecciones primarias de la oposición.

En este sentido estiman un «estancamiento» de las conversaciones entre la Casa Blanca y Miraflores, algo a lo que aseguraron, Maduro se adelanta al buscar apoyo financiero en China en su último viaje.

«No se ve disposición de Maduro»

«Está claro que el gobierno de EEUU está dispuesto a flexibilizar sanciones, ya lo ha hecho en el área petrolera con Chevron y tiene tiempo planteado. Lo que no se ve es la disposición de Maduro a negociar, ya acabó con México, menospreciando la mediación de Noruega, no quiere ceder en las garantías electorales que es la principal petición, quiere un cheque en blanco», expresó el internacionalista Félix Arellano.

Ante la proximidad de los comicios estadounidenses, Arellano también advierte que Biden no puede seguir cediendo ante Maduro, para que su gobierno mejore el flujo de ingresos, especialmente en el área petrolera, «a cambio de nada», porque no está bien posicionado en las encuestas y los republicanos presionan a favor de mantener la política de sanciones si no hay garantías electorales en Venezuela.

«Se van a estancar (las conversaciones) porque no es una negociación formal, no es una mesa, EEUU sigue dispuesto pero Maduro no, se nombró a Elvis Amoroso (excontralor de la República) como presidente del CNE, no se abre el Registro Electoral y hay candidatos inhabilitados», sostuvo el profesor universitario.

El 23 de julio, la agencia internacional Bloomberg aseguró que hay conversaciones «preliminares» para concretamente explorar un levantamiento de sanciones a cambio de elecciones libres en las que estaría participando, en representación de Miraflores, el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez.

La agencia Reuters también reseñó que EEUU está considerando una oferta específica para replantear las sanciones petroleras a Venezuela a fin de que los compradores en Europa (España, Italia) y otras regiones también puedan reanudar las importaciones de petróleo venezolano.

Sin «grandes avances» para quitar sanciones

«EEUU no ha avanzado más en relación con el levantamiento de sanciones y no creo que lo haga, salvo que hayan avances reales a nivel institucional en Venezuela, no creo que EEUU siga flexibilizando a cambio de nada, porque además es año electoral en EEUU y si bien Venezuela no es decisiva en esa campaña, Biden no hará gestos que le hagan seguir perdiendo votos en el estado de Florida, que es bastante republicano» , coincidió el internacionalista Luis Peche Arteaga.

Cree que de Miraflores conceder garantías democráticas para los comicios de 2024 «serán bastante limitadas», por lo que no implicará un cambio en el panorama político nacional. Incide el hecho, subrayó, que el gobierno de Maduro ha visto que ha logrado subsistir en el poder de la forma como lo ha venido haciendo, a costa, afirmó, de llevar y mantener al país en una crisis política, social y económica. Recordó que la prioridad del chavismo – madurismo es mantenerse en Miraflores.

«Saben que por la situación del país enfrentan una altísima impopularidad y saben que en una elección medianamente competitiva van a salir del poder. Las concesiones no serán elevadas por lo que no habrá cambios con respecto a la situación política y la interlocución de la comunidad internacional», agregó el consultor político.

Sostuvo que hasta ahora las flexibilizaciones de EEUU en el área petrolera han sido puntuales y con condiciones y estima que de allí no pasarán.

«(Barack) Obama cedió y Cuba no dio nada, pues Maduro apuesta a lo mismo, pero no veo fácil que esto suceda, por eso todo ese esfuerzo con China», acotó Arellano.

¿Cuáles han sido las flexibilizaciones?

En mayo de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU renovó la autorización a cuatro petroleras extranjeras: Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International SA para mantener operaciones esenciales en Venezuela.

Las petroleras pueden realizar «transacciones y actividades necesarias para la seguridad o la preservación de activos en Venezuela», pero no pueden perforar, procesar o manipular cualquier producto cuyo origen sea el petróleo venezolano.En noviembre de 2022, también se autorizó de nuevo a la petrolera Chevron a operar en el país con limitaciones.

El pasado 10 de julio, EEUU autorizó igualmente venta de gas licuado de petróleo a Venezuela hasta por un año (10 de julio de 2024). Un día después, la administración Biden también renovó, por un año más, la licencia que le permitía a la empresa colombo-venezolana Monómeros, recuperada por la administración de Maduro, operar desde Colombia sin las sanciones decretadas anteriormente por la OFAC.

¿Cómo queda la oposición?

A juicio de ambos internacionalistas, la interlocución de la oposición al gobierno de Maduro luce «bastante debilitada» con el contacto directo EEUU-Maduro y al persistir el estancamiento en las negociaciones de México.

Aunque no dudan que la administración Biden mantenga contacto con representantes opositores como Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria que negocia en México y la Unión Europea en cuanto a la política de sanciones.

Se añade el contacto con líderes latinoamericanos, pero Arellano advierte que la interlocución del presidente de Colombia, Gustavo Petro se ha visto debilitada por la crisis interna en ese país, mientras que el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva, afirmó, no muestra el poder y la influencia de la gestión anterior.

«La oposición luce muy dividida, fragmentada, parece concentrada en una lucha interna más que contra Miraflores y se la pone difícil a la comunidad internacional porque no hay una mesa de coordinación con los países. La sociedad civil tampoco tiene la fuerza para presionar. Debería establecerse una hoja de ruta en coordinación con la comunidad internacional que no rompa con las primarias», dijo Arellano.

Para Peche Arteaga, el papel de la oposición es «accesorio» en estos momentos en términos de negociación, porque a su juicio, el proceso real se abrió entre EEUU y el gobierno de Maduro de forma directa.

«La verdadera negociación es lo que pueda transar la administración de Biden con Maduro y lo que se pueda implementar en la vida real con el CNE, con las garantías electorales, con la observación internacional, pero la mesa de México es un accesorio que será usado por los resultados que dé la negociación bilateral EEUU- chavismo», señaló.

