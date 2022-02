Ecarri: Si diálogo en México se reanuda debe incluir a todos los sectores  

El dirigente de Alianza Lápiz, Antonio Ecarri, advirtió que de reanudarse una negociación en México o en cualquier otro escenario, no puede ser solo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, sino que deben incluirse a amplios sectores del país.

«Un diálogo virtual; divorciado de la realidad, vencido, entre actores vencidos y una temática vencida, tiene un tufo a fracaso. Creemos en un diálogo con sustancia, con actores con los que valga la pena llegar a acuerdos. En un diálogo nacional deben estar los actores del 21 noviembre y de todo el país, empresarios y no fuerzas políticas que no representan a nadie y cuentan con un gran rechazo nacional», expresó.

En rueda de prensa este lunes 21 de febrero, el excandidato a la Alcaldía de Caracas aseguró que ni la administración de Maduro ni el G4 (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo) representan al país y en el caso del G4, afirmó, «no representa ni siquiera a toda la oposición».

Ecarri también recalcó que las conversaciones deben estar dirigidas a resolver los problemas del país, entre ellos, subrayó, el hambre que causa que muchos niños abandonen los colegios.

«Esa debe ser la agenda real de un diálogo y no negociar nada en México, debe ser una negociación diferente para solucionar problemas graves de los venezolanos, empezando por el hambre en toda una generación de muchachos. No están yendo a la escuela, no están siendo alimentados», agregó.

Desde la oposición se asegura que hay «esfuerzos» para retomar la negociación en México, algo por lo que también abogaron la Unión Europea y Estados Unidos, junto a otros 19 países como Canadá y Brasil. Del lado del gobierno, se sigue poniendo como «excusa» la liberación del empresario colombiano, Alex Saab.