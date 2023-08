Con la cuestionada designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que tendrá la tarea de organizar los comicios presidenciales previstos para 2024 y las elecciones parlamentarias y regionales en 2025, se completa el nombramiento número 11 del ente rector en más de 20 años de gestión chavista.

En cinco ocasiones la designación del CNE la han realizado los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (2003, 2005, 2014, 2016 y 2020), una corrió por cuenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC, 1999) y otra fue hecha por los integrantes de la Comisión Legislativa Nacional (Congresillo).

En cuatro oportunidades la designación la realizó la Asamblea Nacional (AN 2006, 2009, 2021 y 2023).

A continuación un repaso de la composición del ente comicial desde 1999, cuando llegó Hugo Chávez al poder:

Tibisay Lucena llegó al CNE en 1999

La ANC de 1999 fue la primera instancia en designar a los rectores del CNE como parte del proceso político que comenzó con la elección de Chávez en 1998.

En la Gaceta Oficial Nº36.857 del 27 de diciembre de 1999 los integrantes de la Constituyente decidieron que Omar Rodríguez, Juan Vicente Vadell Graterol, Argenis Riera, Etanislao González y Eduardo Semtei serían los miembros principales del CNE que debería guiar el proceso de relegitimación de todos los cargos de elección popular, misión en la que fracasó.

En esa decisión se incluía además a los suplentes (con responsabilidades técnicas) del CNE: El general Ramón Guillermo Santeliz, Esther Gautier, Omar Reyes, Humberto Castillo y Tibisay Lucena.

Llega la segunda directiva

El fracaso de la directiva anterior en organizar las megaelecciones previstas para el año 2000 provocó que la Comisión Legislativa Nacional (el congresillo) designara a la segunda directiva del CNE. Fueron nombrados César Peña Vigas, Alfredo Avella y Vicente González (presidente, primer y segundo vicepresidentes); Imelda Rincón, Rómulo Rangel y como suplentes a José Manuel Zerpa, Leonardo Pizani, Ignacio Avalos, Rómulo Lares y Roberto Ruiz.

En este proceso tampoco fue conformado el Comité de Postulaciones Electorales. El 9 de julio de 2002, el TSJ emitió la sentencia n.º 1.556 que estableció que los integrantes de la Sala Constitucional concluyeron que podían nombrar a los rectores del CNE en caso de que no se diera en la AN los votos de las dos terceras partes de los diputados necesarios para la escogencia.

Tercer CNE desde 1999

El 25 de agosto de 2003, el TSJ designó la tercera directiva del CNE tras declarar la omisión legislativa. Fueron nombrados Jorge Rodríguez y Oscar Battaglini (vinculados con el chavismo); Sobella Mejías y Ezequiel Zamora (con la oposición) y Francisco Carrasquero (independiente).

Como suplentes quedaron Germán Yépez, Orietta Caponi, Estefanía de Talavera, Esther Gauthier Torres, Tibisay Lucena, Manuel Rachadell, Carlos Aguilar, Carlos Castillo, Miriam Kornblith y Carolina Jaimes. El TSJ de una vez nombró como presidente y vicepresidente del CNE a Carrasquero y Zamora, pasando por alto la potestad del ente comicial para ello.

El cuarto directorio

El 20 de enero de 2005 el TSJ designó al cuarto directorio del CNE luego de la renuncia de los rectores Francisco Carrasquero y Ezequiel Zamora. Se designó a Jorge Rodríguez como presidente del CNE y nombró a Oscar León Uzcátegui en sustitución de Zamora, quien tenía como suplentes designados a Miriam Kornblith y Carolina Jaimes Branger; y a Tibisay Lucena por Carrasquero. Este nombramiento favoreció al Gobierno (4 a 1).

Se señaló que nuevamente el TSJ se extralimitó al no contar con el concurso de la AN ni convocarse el Comité de Postulaciones Electorales para suplir las faltas de Carrasquero y Zamora (artículo 295 de la Constitución). También se violó el artículo 296 de la Carta Magna y el 13 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, puesto que no se permitió que los suplentes pudieran asumir las ausencias definitivas.

Tibisay Lucena fue por 14 años presidenta del CNE

El único CNE elegido conforme a la Ley

El quinto directorio del CNE fue escogido y juramentado por la AN el 28 de abril de 2006, para entonces totalmente dominada por el chavismo.

Para un periodo de tres años y seis meses fueron nombrados Germán Yépez como rector principal y Freddy Díaz y Luis Alberto Núñez de Villavicencio como primer y segundo suplente; Janeth Hernández como rectora representante y Luis Salamanca y José Francisco Yánez como suplentes.

Para un período de siete años fueron nombrados Tibisay Lucena (suplentes: Grisell López y Levy Alter); Sandra Oblitas (suplentes: María Clenticia Stelling y William Pacheco) y Vicente Díaz (suplentes: Humberto José Castillo y Pedro Antonio Díaz).

En lo que fue el sexto directorio del CNE, la AN escogió a dos nuevos rectores, Socorro Hernández y Tania D´Amelio, el 2 de diciembre de 2009, en sustitución de Janeth Hernández y Germán Yépez.

Hernández y D´Amelio eran miembros del Psuv y presentaron su renuncia 48 horas antes de ser nombradas. La primera fue ministra de Ciencia y Tecnología del gobierno de Chávez y la segunda, diputada de la AN entre 2001 y 2009 por el chavismo. Sus nombramientos fueron impugnados por Sumate ante el TSJ por violar el artículo 296 de la Constitución sobre la independencia partidista de los rectores del CNE.

El Parlamento de Diosdado Cabello

A petición del para entonces presidente de la AN, Diosdado Cabello (2014), el TSJ declaró nuevamente la omisión legislativa. El máximo tribunal procedió a ratificar a Tibisay Lucena y Sandra Oblitas en los cargos de rectoras del CNE y designó a Luis Emilio Rondón en sustitución de Vicente Díaz.

En 2016, el TSJ ratificó a Socorro Hernández y Tania D’ Amelio con la excusa del «desacato» impuesto a la AN por haber juramentado a los diputados de Amazonas pese a haberse impugnado la elección de 2015. La sentencia Nº1.086 no precisó si la decisión era temporal o por el periodo de siete años.

CNE ad hoc para las parlamentarias 2020

En febrero de 2020, fue conformado un Comité de Postulaciones Electorales en el Parlamento, en medio de la pugna por la juramentación de una directiva paralela a la presidida por Juan Guaidó, encabezada por el disidente de Primero Justicia, Luis Parra.

La falta de acuerdo entre los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y de la oposición llevaron a que por solicitud de los políticos Claudio Fermín, Felipe Mujica, Javier Bertucci, Timoteo Zambrano, Segundo Meléndez y Luis Romero, la Sala Constitucional del TSJ declarara, el 5 de junio, la omisión legislativa de la AN para designar a nuevas autoridades del CNE.

Siete días después ya había nuevo Poder Electoral conformado por las entonces magistradas del TSJ, Indira Alfonzo y Gladys Gutiérrez, Rafael Simón Jiménez, José Luis Parra y Tanía D´ Amelio (ratificada). Alfonzo fue designada presidenta y Jiménez vicepresidente. Su única tarea fue organizar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 con las que el chavismo se propuso recuperar por completo el control del Poder Legislativo de mayoría opositora.

A dos meses de su nombramiento, Jiménez renunció al Poder Electoral y el mismo TSJ procedió a designar a Leonardo Morales como rector principal en sustitución. La medida fue cuestionada porque no se tomó en cuenta a los rectores suplentes para cubrir la vacante sino que se eligió a alguien externo, violando la normativa electoral y la Constitución.

El CNE «negociado» de 2021

En año de elecciones de alcaldes y gobernadores que la AN de 2020 se encargó de unificar en una sola convocatoria, al derogar la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales que impedía organizarlas de forma conjunta, el Parlamento con mayoría del chavismo se dispuso a nombrar a los nuevos cinco rectores principales y 10 suplentes del CNE.

Negociaciones entre el gobierno y la oposición condujeron al nombramiento (4 de mayo de 2021) del considerado como el CNE «menos desequilibrado» desde 2003. La directiva del ente comicial quedó 3 a 2, con la designación de Enrique Márquez (nombrado vicepresidente del organismo) y Roberto Picón, ligados a la oposición y la sociedad civil, como rectores principales, más los rectores suplentes Griselda Colina y León Arismendi de un total de 10 suplentes.

El chavismo obtuvo la mayoría con Pedro Calzadilla como presidente, acompañado por Tania D´Amelio y Alexis Corredor, más los suplentes, Conrado Pérez, Carlos Quintero, Francisco Garcés, Leonel Parica, Rafael Simón Chacón, Francisco Martínez, Gustavo Vizcaíno y Saúl Bernal.

Jorge Rodríguez, actual presidente de la AN de 2020, dirigió el CNE entre 2003 y 2006. Foto: Miguel Gutiérrez Credit: Efe (Referencial)

De acuerdo con la Constitución, el mandato de los rectores del CNE es de 7 años, pero en junio de 2023, de manera sorpresiva, los rectores vinculados al chavismo, encabezados por Pedro Calzadilla, «renunciaron» a sus cargos, lo que sirvió de justificación para que la AN de 2020 anunciara una nueva renovación del ente comicial.

ONG como Voto Joven rechazaron lo que denunciaron como «disolución arbitraria» del organismo con el objetivo de que el chavismo pueda escoger un CNE «a la medida» para las presidenciales de 2024. La vacante que dejó Tania D´Amelio, quien fue designada como magistrada principal del TSJ en abril de 2022, nunca fue cubierta.

Nuevo CNE para las presidenciales

Este 24 de agosto se consumó la renovación del CNE que tendrá la tarea de organizar las elecciones presidenciales que corresponden para 2024, así como los comicios parlamentarios y regionales de 2025.

Los nuevos rectores principales del ente comicial son el hasta ahora contralor general de la República, Elvis Amoroso; la secretaria de la AN de 2020 y viuda del dirigente del Psuv, Darío Vivas, Rosalba Gil; la hasta hace poco integrante de Un Nuevo Tiempo (UNT) Aime Nogal; Juan Carlos Delpino, vinculado con Acción Democrática, y Carlos Quintero.

La correlación de fuerzas en el Poder Electoral es de 3 a 2 a favor del chavismo en la directiva al igual que el de 2021.

Fueron nombrados como suplentes Antonieta D´Stefano, Tulio Ramírez (postulado por el Foro Cívico), Ana Julia Niño, Leonel Parica, Gustavo Vizcaino, Francisco Garcés, Conrado Pérez y Aura Hernández al igual que Imad Saab Saab y Fabio Zavarse.

El proceso de renovación del CNE en la AN de 2020, inició el pasado 15 de junio, tras ser recibidas las «renuncias» de los rectores vinculados con el chavismo, encabezados por el presidente Pedro Calzadilla. Tras alertar sobre una «crisis institucional» en el ente comicial, los rectores principales vinculados con la oposición, Roberto Picón y Enrique Márquez, se vieron forzados a dimitir de sus cargos, al igual que los rectores suplentes Griselda Colina y León Arismendi.

Organizaciones dedicadas a la veeduría electoral como Sumate y el Observatorio Electoral Venezolano cuestionaron el proceso de nombramiento por omitir lapsos legales para «apurar» la designación. Por ejemplo, no se publicó la lista de elegibles al CNE depurada para que ocurrieran las impugnaciones, por lo que no se tiene certeza sobre si esta etapa se cumplió.

Con información de Eugenio Martínez

