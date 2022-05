Iris Varela: Detención de Guaidó «puede esperar»

Un debate sobre supuestos planes del gobierno del expresidente Donald Trump para invadir a Venezuela y «asesinar» al gobernante Nicolás Maduro se convirtió en una ronda de señalamientos mutuos entre los diputados del chavismo y la oposición moderada, en la sesión de este martes de la Asamblea Nacional (AN) de 2020.

De un lado, la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) exigió de nuevo «justicia» y la máxima condena para los «conspiradores», encabezados, según dijeron, por los opositores Juan Guaidó, Julio Borges y Carlos Vecchio, quienes habrían asistido a la Casa Blanca a solicitar una invasión militar contra el país.

Del otro, la Alianza Democrática, en voz del diputado de 2020 Alfonzo Campos, instó al chavismo a dejar los discursos rimbombantes y «meter preso» a Guaidó, si es que están convencidos de su culpabilidad y si quieren y pueden hacerlo.

El tema

Para abrir el debate, el parlamentario Ricardo González (exanimador del programa Zurda Konducta de VTV), recordó que Maduro pidió a la AN iniciar una investigación en torno a las «confesiones» del exsecretario de Defensa de Trump, Mark Esper, en su libro El Sagrado Juramento, en el que habla de los supuestos planes conspirativos.

Citó frases del texto y mostró fotos de Guaidó, Borges y Vecchio reunidos con Trump, supuestamente entre 2019 y 2020.

«Trump preguntó qué opinaba si los militares eliminaban a Maduro y Guaidó dijo que cualquier ayuda sería aceptada. Guaidó fue a la Casa Blanca a pedir que su ejército agrediera a Venezuela. Julio Borges dijo que sería más fácil y rápido si EE. UU. lo hiciera por nosotros», relató.

Aseguró que a partir de dicho encuentro sucedieron hechos como el intento de insurrección del 30 de abril de 2019 y la llamada operación Gedeón de 2020, entre otros.

Acto seguido, Mario Silva le advirtió a la oposición moderada que no volviera a apoyar a Guaidó, porque de lo contrario no sería posible el diálogo.

«A ustedes les conviene que la revolución permanezca. Si esta revolución cae ustedes se van con nosotros», advirtió, dirigiéndose a la bancada de la Alianza Democrática.

«Vienen con el discurso y Guaidó sigue libre»

Con molestia, Campos se levantó de la curul y avanzó para ponerse al frente de la bancada de la oposición moderada. Recalcó que su presencia y la de sus compañeros en la AN se debía a que son contrarios a la «oposición radical» que encabeza Guaidó y su forma de hacer política y a las sanciones internacionales.

Rechazó que desde ese bando se les llame «alacranes», «arrastrados» o «colaboracionistas» con el gobierno de Maduro.

«Guaidó sigue libre y vienen con el discurso ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y Guaidó para cuándo? Rechazamos esos planes, pero pareciera que el Gobierno es como protector, permisivo tal vez. Solicitaron al Ministerio Público una investigación ¿Dónde está la imputación? ¿Dónde está el resultado? Hay que interpelar al fiscal (Tarek William Saab) para saber qué pasó, no sé si es algo de bomberos y mangueras», espetó.

El pasado 7 de abril, Saab aseguró ante la AN que existían 59 órdenes de aprehensión por supuesta corrupción en el Gobierno interino que preside Guaidó y la AN de 2015.

Instó al chavismo a tener coherencia en el discurso en lugar de tratar de complacer a sus «radicales» con «discursos poéticos» mientras, advirtió, persiste la impunidad en torno a la corrupción denunciada durante la gestión de la AN de 2015, con mayoría opositora.

«Si a mí me graban dándole un lepe a una guacamaya me meten preso, pero y los activos de la República? ¿La corrupción? ¿Van a seguir impunes? Muestran fotos ¿Qué más evidencia necesitan? sean coherentes con ese pueblo al que le hablan», agregó.

«Guaidó puede esperar»

Para cerrar la discusión, la primera vicepresidenta de la AN de 2020, Iris Varela, quien presidió la sesión en ausencia de Jorge Rodríguez, se levantó de la silla para secundar la advertencia de Silva a la oposición moderada: «Ustedes serán los primeros perseguidos si esto cae».

Pese a sus frecuentes quejas porque no se ha actuado penalmente contra Guaidó y otros opositores en sesiones pasadas, Varela justificó por qué el líder opositor no ha sido apresado. La primera razón que dio fue la «independencia de Poderes Públicos» que aseguró sí existe en Venezuela, por lo que no basta que la AN lo pida.

«La rata de Guaidó puede esperar(…); al enemigo hay que dejarlo equivocarse y actualmente le hace más daño a la oposición (…). Nuestro comandante Chávez nos enseñó que a un perro muerto no hay que patearlo y yo lo considero (a Guaidó) un perro muerto» respondió.

Aun así, dijo esperar que se «impusiera la justicia» más temprano que tarde y reiteró que si se consigue personalmente al presidente de la Comisión Delegada Legislativa, se siente con «plena competencia» para detenerlo y ponerlo a la orden de las autoridades.

La plenaria con mayoría del Psuv y apoyo de la Alianza Democrática aprobó una comisión especial para investigar lo plasmado en el libro del exsecretario de Defensa. La preside Pedro Infante y José Brito como segundo vicepresidente. La integran también Ricardo González, Grecia Colmenares, Mario Silva, Ilenia Medina (PPT judicializado), Gilberto Prieto y el mismo Alfonzo Campos.

Leyes aprobadas

Durante la sesión ordinaria de este martes 17 de mayo fueron sancionadas dos leyes:la de Intérpretes Públicos y la reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Pública.

La primera establece que el Estado debe garantizar el servicio gratuito de intérprete público en caso de traducción e interpretación de documentos en trámites, procedimientos administrativos y judiciales, cuando se use lengua de señas, lengua indígena, o idiomas extranjeros.