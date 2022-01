AN del 6Dic exhorta al Ministerio Público a acelerar investigaciones contra Guaidó

La Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre aprobó un acuerdo para respaldar la solicitud que hiciera un grupo de diputados al Ministerio Público (MP), para que se agilicen las investigaciones en curso contra el líder opositor Juan Guaidó y otros diputados de 2015 y se proceda a la aplicación de sanciones por la vía judicial.

En el acuerdo, avalado en la plenaria de este martes 25 de enero, se asegura que bajo la figura del Gobierno interino se «secuestraron» más de 7 mil millones de dólares del patrimonio público depositado en cuentas extranjeras.

Además se señala que la dirigencia opositora, mediante «usurpación de funciones», incurrió supuestamente en otros delitos como la legitimación de capitales, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración con gobierno extranjeros, tráfico de armas de guerra y malversación de fondos públicos, entre otros.

El presidente de la Comisión de Política Interior, Pedro Carreño, quien encabezó el grupo de diputados que fue a la Fiscalía, apuntó que actualmente hay 24 causales abiertas contra los opositores.

El Parlamento de 277 diputados pide al MP agilizar las averiguaciones pendientes, a fin de que los dirigentes del antichavismo a quienes Carreño tildó de «traidores y saqueadores de la patria» rindan cuentas ante la justicia y se combata lo que el chavismo considera impunidad en torno a tales hechos.

«Son elementos de convicción para que estos delincuentes sean pasados a la justicia», recalcó Carreño.

Destacó que al fiscal Tarek William Saab se le entregó un petitorio con una exposición detallada de los ilícitos contra la República y los venezolanos. «Es justicia lo que pide el pueblo venezolano», exclamó.

Piden autonomía y debido proceso

La oposición moderada, en voz de Alfonso Campos, apoyó el acuerdo aclarando que respaldarán cualquier investigación contra quien sea, que busque determinar responsabilidad en hechos de corrupción.

«El MP debe garantizar la autonomía de la investigación y el debido proceso, no es venganza de una parcialidad política es justicia, que se puedan recuperar las riquezas de la República. No aceptamos corrupción, corrupción es corrupción, no hay buena ni mala», subrayó.

También pidió que también se investigaran hechos de corrupción que involucren a funcionarios del chavismo, entre ellos gobernadores a los que se les entregó la gestión de empresas públicas con resultado negativos, mencionado, acotó, por el propio mandatario nacional, Nicolás Maduro.

La AN de 2015 emitió un comunicado con el que alerta a la comunidad internacional sobre las intenciones del gobierno de Maduro de encarcelar a Guaidó, cuya continuidad al frente del gobierno interino y del Parlamento de mayoría opositora fue aprobada en diciembre pasado.

Juramentada Comisión Preliminar

Pese a que la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales comenzó a trabajar desde el pasado viernes 21 de enero, cuando se instaló y aprobó un cronograma, fue en la sesión de este martes que sus miembros fueron juramentados por el presidente de la AN del 6Dic, Jorge Rodríguez.

El presidente del parlamento con mayoría del chavismo ratificó que el pesuvista Giuseppe Alesandrello será el presidente de la instancia y José Gregorio Correa de la Alianza Democrática, el vicepresidente.

Previo a la juramentación se dio aviso a algunos cambios en la integración de la Comisión, el diputado de la oposición moderada, Oscar Ronderos fue sustituido por Alfonso Campos mientras que Carolina Cestari del Psuv estará por Génesis Garvett y José Villarroel por Arnaldo Sánchez.

La Comisión está integrada además por los diputados del 6Dic, Rosa León, Julio Zerpa, Gladys Requena y Francisco Torrealba por el chavismo y Timoteo Zambrano y Luis Parra de la bancada de la oposición moderada.

Este sábado la instancia publicó el aviso con la convocatoria a las postulaciones de la sociedad civil para completar, junto a los once parlamentarios, la integración del Comité de Postulaciones Judiciales que designará a los 20 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sus suplentes, así como al inspector general de tribunales.

Reforma de Ley de la Actividad Aseguradora

La AN con mayoría del chavismo también aprobó en primera discusión la reforma del Decreto Ley de la Actividad Aseguradora vigente de 2015.

El diputado Fernando Bastidas (Psuv) explicó que los cambios apuntan a la adecuación del sector a la nueva realidad económica del país. Uno de las modificaciones es la sustitución de la Unidad Tributaria por el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) para cálculos como el de capitales mínimos y sanciones.

Otro cambio, de acuerdo con Bastidas, apunta al fortalecimiento de las normas para evitar el riesgo de legitimación de capitales a través de la actividad aseguradora. También aludió a la reducción de plazos para el reconocimiento de siniestros al asegurado y la garantía de que las aseguradoras cumplan con lo ofrecido a los clientes.