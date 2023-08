Diosdado Cabello afirma que composición del CNE es «equilibrada»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Diosdado Cabello reiteró el apoyo de la tolda de gobierno a la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y del excontralor general de la República, Elvis Amoroso como presidente del organismo.

Durante la rueda de prensa semanal de la Dirección Nacional del Psuv, Cabello afirmó que la composición del ente comicial – con tres rectores principales ligados al chavismo y dos a la oposición – es «equilibrada» y que no puede haber «pureza política».

«No conozco a los rectores del CNE (de oposición), les di la mano, nos pusimos a su orden, no se puede tener una pureza política, es una composición muy equilibrada, eso no significa que todos los sectores vayan a estar contentos, no hay cama para tanta gente, son solo cinco rectores, no se pueden poner a 20 para que todos estén contentos», expresó.

Defendió al ente comicial como una «institución sólida», «el mejor del mundo» y que es herencia de la expresidenta del organismo, fallecida en abril de 2023, Tibisay Lucena.

Cabello también insistió en que el nuevo CNE puede llamar a elecciones en «cualquier momento y que la única condición que impone la Constitución, sostuvo, es que el poder se entrega cada seis años, en este caso en enero de 2025.

«Estamos listos para ir a elecciones en octubre, noviembre, diciembre, para cuando las convoque el CNE estamos listos. Ellos (oposición) no están listos, no tienen acuerdo entre ellos, han pedido reuniones para hablar de los inhabilitados y no quieren hablar de eso, por esto atacan al CNE, para dar una sensación de que aquí no hay Estado y justificar una invasión militar, pero no nos vamos a dejar tumbar», advirtió.

«No nos vamos a dejar tumbar»

De nuevo señaló a la oposición de tener un plan para llamar a la violencia porque a su juicio, no tienen los votos para llegar a Miraflores, por lo que justificó que el gobernante Nicolás Maduro ordenara activar las «cuadrillas defensoras de la paz» (Cupaz) y a más de cuatro millones de milicianos en un «plan especial antigolpe». Esto luego de que se acusara al exalcalde metropolitano Antonio Ledezma de llamar a una insurrección militar desde el extranjero.

Cabello desestimó que las activación de las cuadrillas creadas en 2019 y que son consideradas «grupos de choque» del chavismo sean una «amenaza» contra la dirigencia opositora desplegada en campaña por las primarias.

«No amenazamos a nadie, cuando mucho nos defendemos, a veces tardamos en responder, pero no decimos que viene una etapa de desobediencia civil y militar, eso lo dijo el coordinador internacional de María Corina Machado, desde el exterior, con esa declaración de Ledezma sí se amenaza hasta a los que no han nacido», dijo.

Sin embargo, si advirtió que todas las Cupaz se vendrían a Caracas en caso de que «suceda algo». Recalcó que no se van a «dejar tumbar» y que quienes estén detrás de cualquier intento de invasión militar contra el país serán tratados como «enemigos de la patria».

