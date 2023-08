El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello desestimó las críticas contra la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual se eligió, sostuvo, de acuerdo con la Constitución y la ley.

En su segundo recorrido en lo que va de año por La Guaira, el también diputado dijo que la oposición rechaza al CNE nombrado este 24 de agosto por la Asamblea Nacional porque no lo controla como en épocas pasadas y porque «sin votos quiere ganar la Presidencia de la República» y conseguir un resultado electoral «creíble para los gringos».

Desde la parroquia Catia La Mar, el número dos del chavismo volvió a mencionar un posible adelanto de las elecciones presidenciales previstas para 2024. También se maneja extraoficialmente la versión de elecciones generales que incluyan los comicios parlamentarios y regionales que corresponden a 2025.

«¿El CNE puede llamar a elecciones en cualquier momento verdad? Octubre está a tiro ahí y es buena fecha para elecciones ¿verdad?. ¿Si vamos a elecciones para octubre cómo estamos nosotros?», preguntó, a lo que la militancia apostada frente a la tarima respondió: ¡Preparados!.

«No estamos agrediendo»

Acompañado por el gobernador José Alejandro Terán, Cabello reiteró además ante los seguidores del gobierno de Nicolás Maduro que quienes están inhabilitados por la Contraloría General de la República no pueden inscribirse ante el CNE como candidatos presidenciales. También sostuvo que el pueblo chavista no agrede a los candidatos a las primarias.

«¿Por qué te pones ahora el traje de oveja cuando todos sabemos quién eres? Esa gente no aguanta un debate con el pueblo, no lo aguanta y se van corriendo y dicen: me están agrediendo cuando el pueblo se les acerca. No, no estamos agrediendo a nadie, estamos diciendo la verdad del pueblo y la seguiremos diciendo y estaremos con nuestro pueblo en las buenas, en las malas y como sea», dijo.

Cabello continúa con sus recorridos por el país en un intento por contrarrestar el impulso de las primarias opositoras previstas para el 22 de octubre. Esta semana también pasó por Monagas (municipio Cedeño) y Trujillo (Isnotú).

