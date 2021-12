Delegada rechaza injerencia del TSJ y defiende triunfo de Superlano en Barinas

La Comisión Delegada Legislativa sesionó este 1 de diciembre para pronunciarse sobre los resultados electorales del 21 de noviembre. Diputados ratificaron que no fueron elecciones totalmente democráticas, pero defendieron triunfo de Freddy Superlano en Barinas.

Durante la sesión transmitida a través de la aplicación Zoom, los parlamentarios de 2015 rechazaron la nueva injerencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al anular los comicios en la entidad llanera y usar el poder de la justicia contra los derechos ciudadanos.

«Volvimos al voto como oposición al régimen, con mucha adversidad, después de un tiempo sin hacer este ejercicio por razones suficientes, pero se generó una oportunidad con la tarjeta de la unidad y la presencia de observadores internacionales. Sabemos que no es suficiente, el proceso de recuperación del voto ha sido complejo, pero tenemos la determinación de luchar, de no entregar, de no ponernos de rodillas», expresó el excandidato a la gobernación de Lara, Luis Florido.

Resaltó que si bien los resultados no fueron los deseados, es significativo haber derrotado al chavismo en el Zulia por el padecimiento del pueblo de ese estado y en Cojedes, antes reducto del chavismo.

«Pero la más significativa de todas las victorias fue haber derrotado a los Chávez en su propia casa», exclamó en alusión a los comicios en Barinas, donde de acuerdo con el propio TSJ, Superlano venció a Argenis Chávez por escaso margen y pese a ello convocó a una nueva votación.

Retroceso internacional

Florido, quien llegó de tercero entre las preferencias de los electores larenses el 21 de noviembre, advirtió a la administración de Nicolás Maduro que desconocer la voluntad popular en Barinas es un error si pretendía avanzar ante la comunidad internacional y «lavarse la cara» con las megaelecciones regionales y la participación de la oposición.

Williams Dávila de Acción Democrática subrayó, en alusión al acatamiento del CNE del fallo del TSJ de repetir elecciones en Barinas, que en Venezuela no hay un órgano que garantice y haga respetar el derecho a elegir y ser elegido.

Respaldó el informe preliminar presentado por la Misión Electoral de la Misión Europea sobre los comicios regionales, que, entre otros elementos, advierte sobre la falta de autonomía del Poder Judicial. Dijo que el «arrebato» de la victoria opositora en Barinas confirman las irregularidades plasmadas por los observadores.

«Superlano ganó las elecciones, no hay razón para repetirlas por unos pocos votos y encima lo inhabilitan para que no participe en la farsa del 9 de enero. Deben proclamar a Superlano, ejerciendo el derecho del desconocimiento, de la rebeldía ante una decisión arbitraria» instó.

Denuncia

La diputada María Gabriela Hernández expresó que el chavismo incurre en «fraude electoral» antes, durante y después de elecciones. Puso como ejemplo lo ocurrido el 21 de noviembre en Maturín, estado Monagas, donde denunció que el chavismo «secuestró» el transporte para mover a sus simpatizantes, mientras el resto del pueblo se quedó a pie para votar.

Indicó que otras irregularidades llevaron a que el candidato de la MUD en el municipio Caripe, Luis Martínez, impugnara los resultados electorales que dieron como ganadora a la abanderada del PSUV, Dalila Rosillo.

«El régimen no solo secuestra partidos y tarjetas sino que arrebata resultados y usa el poder de la justicia contra el ciudadano para ordenar un nuevo proceso electoral en Barinas, ello evidencia la debilidad de la dictadura y coloca bajo amenaza a los rectores del CNE», rechazó.

Recordatorio

Antes las expresiones de los parlamentarios, el primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, les recordó que en Venezuela no hay separación de poderes, que el Ejecutivo controla al TSJ, al Poder Ciudadano, al Parlamento «ilegítimo» del 6 de diciembre, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y por lo tanto no pueden haber elecciones libres.

«Es la la verdad y se evidenció el 21 de noviembre, esa dictadura criminal ha permeado hasta a la oposición, ha financiado a un grupo a quienes les entregaron los partidos políticos, por todo eso hay que seguir la lucha, buscar mecanismos de presión interna e internacional que permita tener elecciones libres para sacar a (Nicolás) Maduro de la presidencia que usurpa», recalcó.