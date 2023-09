La Asamblea Nacional (AN) de 2020 convocó a Comisión Delegada este jueves 7 de septiembre, para autorizar una gira internacional del gobernante Nicolás Maduro a China y «otros destinos» con el fin de cumplir varios compromisos durante más de cinco días.

El presidente del Parlamento con mayoría del chavismo, Jorge Rodríguez leyó la carta del Ejecutivo en la que pide permiso para ausentarse del país, ante los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes de la AN que conforman la Delegada. No precisó la fecha del viaje de Maduro.

«Solicita el permiso correspondiente para realizar un viaje de trabajo, de Estado, a varios destinos a los cuales fue invitado a efectos de profundizar relaciones diplomáticas, de encuentro y consolidación de este mundo multipolar, un mundo de países libres, soberanos, que busca la prosperidad de los pueblos», expresó Rodríguez.

El artículo 235 de la Constitución establece que la «ausencia del territorio nacional por parte del Presidente o Presidenta de la República requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos», al igual que el numeral 17 del artículo 187, referido a las competencias del Parlamento.

Entre el 1 y el 7 de junio Maduro realizó una gira que incluyó Turquía y Arabia Saudita, dos gobiernos aliados. Antes, en mayo, estuvo en Brasil, donde se reunió con el presidente Lula da Silva y participó en la cumbre de presidentes suramericanos.

Por ser el único punto en agenda, la sesión de la Comisión Delegada de la AN de 2020 no se prolongó más allá de 10 minutos. El pasado 29 de agosto, la AN de 2020 entró en receso tras declararse en sesión permanente para escoger a un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Balance legislativo

Durante el primer período ordinario de sesiones 2023, que culminó formalmente el 15 de agosto, la AN con mayoría del chavismo sancionó 11 leyes, entre ellas la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, Ley de Extinción de Dominio y la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero.

También se aprobaron ocho leyes en primera discusión, entre ellas la Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela.

Además, según cifras del Poder Legislativo, se crearon 64 grupos de amistad parlamentaria con países del mundo y se conformaron seis comisiones especiales, entre ellas la que investiga las consecuencias de la política de sanciones del gobierno de Donald Trump contra el gobierno de Maduro, lo cual incluye a la dirigencia opositora por «solicitarlas» y apoyarlas».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...