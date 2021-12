Delcy Rodríguez presentará ley de Presupuesto 2022 este #10Dic en la AN

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre, Jorge Rodríguez, anunció que la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, acudirá este viernes 10 de diciembre al Palacio Federal Legislativo para presentar la Ley de Presupuesto 2022.

Junto a la estimación de ingresos y egresos para el año entrante también se presenta al Parlamento, la Ley de Endeudamiento Especial Anual para el Ejercicio Económico y Financiero.

Durante la sesión ordinaria de este martes 7 de diciembre, Rodríguez convocó a los diputados para el viernes, cuando también serán discutidas, según indicó, leyes relacionadas con el sistema de justicia. Sobre esto último sugirió a los parlamentarios «ponerse las alpargatas porque lo que viene es joropo».

¿La ley regresa al Parlamento?

Tras el desacato impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la Asamblea Nacional de mayoría opositora de 2015, el gobierno de Nicolás Maduro presentó la Ley de Presupuesto 2017 ante el máximo tribunal. Posteriormente presentó los presupuestos 2018, 2019, 2020 y 2021 ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). De acuerdo con el artículo 187, numeral 6 de la Constitución, es competencia del Parlamento la aprobación del presupuesto de la nación presentado por el Ejecutivo.

Esta vez el presupuesto 2022 será presentado ante la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en comicios que no fueron reconocidos por la oposición en Venezuela ni por buena parte de la comunidad internacional. De allí que la AN de 2015 declaró su continuidad a través de la Comisión Delegada Legislativa, presidida por Juan Guaidó.

La asistencia de Delcy Rodríguez a la AN del 6Dic había sido anunciada para el lunes 29 de noviembre, pero «un problema de agenda» obligó la suspensión.

Piden transparencia

El diputado de la Alianza Democrática, Alfonso Campos, declaró a Efecto Cocuyo que la expectativa de la oposición moderada en el Parlamento de 277 diputados es que la administración de Nicolás Maduro explique con claridad y transparencia cuáles son las fuentes para el financiamiento de los distintos proyectos que evalúa ejecutar en el nuevo año, así como los términos del endeudamiento.

«Que no sea una caja negra, queremos saber de dónde van a salir las divisas y en qué áreas en específico se van a invertir», subrayó.

Este 7 de diciembre, la AN del 6Dic sesionó para aprobar en segunda discusión la Ley del Convenio del Programa Internacional del Sistema Satelital COSPAS-SARSAT, que consiste en un sistema internacional de búsqueda y salvamento. Uno de los objetivos es proporcionar a la comunidad internacional datos de alerta y ubicación que apoyen operaciones de rescate.

La plenaria también dio luz verde en primera discusión al proyecto de Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación Artística y Cultural entre Venezuela y Kuwait en primera discusión; al proyecto de Ley Aprobatoria del Acuerdo entre Venezuela y Serbia en Materia Agrícola y al proyecto de Ley Aprobatoria del Convenio Constitutivo de la Agencia Latinoamérica y Caribeña del Espacio (Alce).