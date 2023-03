Son siete los candidatos a las primarias de la oposición que han manifestado públicamente su intención de participar el próximo 22 de octubre.

De esta lista de aspirantes, tres están impedidos de participar en una eventual elección presidencial como consecuencia de una inhabilitación política.

Henrique Capriles

Capriles no puede ejercer cargos de elección popular hasta que sea levantada su inhabilitación. Foto: Mairet Chourio

El dos veces candidato presidencial y exgobernador de Miranda está inhabilitado para ejercer cargos de elección popular hasta 2032.

Si las presidenciales fueran hoy, el dirigente de Primero Justicia no podría inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque el Sistema Automatizado de Postulaciones (SAP) bloquea a los ciudadanos que tienen objeciones o inhabilitaciones de la Contraloría General de la República.

A pesar de esto, el político ganó con una amplia victoria la consulta interna que hizo el partido para definir quién sería su abanderado en las primarias.

La presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, dijo que “harán lo que sea necesario” para defender el derecho de Capriles a participar y apuesta por una “rectificación” desde el gobierno que permita dejar sin efecto la inhabilitación, como parte de las garantías que necesita para que las elecciones presidenciales tengan reconocimiento y legitimidad.

“(Nicolás) Maduro va a tener que rectificar y hacer lo correcto y lo va a tener que firmar en la negociación en México”, afirmó en la rueda de prensa en la que anunció a Capriles como candidato.

Juan Guaidó

Guaidó fue inhabilitado por juramentarse como presidente interino de Venezuela.

El candidato de Voluntad Popular tampoco puede inscribirse ante el CNE. Su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público está vigente hasta 2034 o, al menos, es lo que se conoce públicamente.

El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, lo acusó de falsear datos en su declaración jurada de patrimonio y de usurpar funciones públicas y “cometer acciones con gobiernos extranjeros que han perjudicado al pueblo y al patrimonio público, creando un daño a la paz, a la estabilidad democrática y al orden constitucional”.

Esto como consecuencia del gobierno interino que encabezó Guaidó hasta diciembre de 2022, cuando distintos factores de oposición decidieron poner punto final a su presidencia encargada.

La tolda naranja también espera que la negociación en México –que está nuevamente congelada– sirva para levantar la inhabilitación contra Guaidó.

María Corina Machado

Aunque la inhabilitación de María Corina Machado venció en 2016, la dirigente no puede inscribirse ante el CNE

Si bien la coordinadora nacional de Vente Venezuela no está inhabilitada, también está impedida de inscribirse ante el CNE.

Su inhabilitación venció el 31 de julio de 2016, pero la Contraloría no le ha ordenado al CNE que retire la objeción en su contra; por esta razón, Machado no sería reconocida por el Sistema Automatizado de Postulaciones, explicó el periodista especializado en el sistema electoral venezolano, Eugenio Martínez.

Esta información fue confirmada a Efecto Cocuyo por una fuente interna del CNE.

No obstante, el coordinador de Vente Venezuela, Henry Alviarez, dijo que no puede confirmar que la objeción persiste contra Machado pues el partido no tiene esa información.

«Todas esas inquietudes son producto de vivir en incertidumbre, en una situación donde no hay Estado de Derecho. Por eso planteamos que esta lucha trascienda lo electoral, la fuerza ciudadana es la que tiene que imponerse para reclamar condiciones, la habilitación o la inhabilitación va a depender de la gente», manifestó.

Dejó ver los roces que hay con Primero Justicia a quien señalan de imponer la falsa matriz comunicacional de que Machado está inhabilitada.

Candidatos sin derechos políticos

La inhabilitación política la usa el chavismo para quitar del juego a sus adversarios. Esto ocurrió, por ejemplo, durante las elecciones regionales y municipales de 2021.

En estos comicios, Freddy Superlano de Voluntad Popular ganó la gobernación de Barinas. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló su victoria –que proclamó el CNE– basándose en una supuesta resolución de la Contraloría General que no fue publicada en Gaceta Oficial ni notificada al CNE.

Superlano hizo campaña política y participó en los comicios sin que el TSJ se pronunciara al respecto. Fue después de que ganó que actuó el Poder Judicial. La esposa del político también fue inhabilitada cuando intentó postularse para competir nuevamente en la elección.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que estuvo presente en las regionales y municipales, concluyó que hay “deficiencias estructurales” como la “falta de seguridad jurídica que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos y la repetición de las elecciones en el estado Barinas”.

Una de las recomendaciones de esta misión fue: “Suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa”.

Esta potestad concedida a la Contraloría es, además, violatoria de la Constitución que, en su artículo 42, establece que el ejercicio de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.

La misión también alertó sobre la necesidad de reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del TSJ para evitar la invasión en las competencias del poder electoral.

¿Y el plan B?

Capriles, Guaidó y Machado no tienen impedimento alguno para participar en la elección primaria, mecanismo que eligió la Plataforma Unitaria para definir al candidato que se medirá con Nicolás Maduro en 2024.

Sin embargo, sí quedarían fuera de la carrera presidencial si cualquiera de ellos gana la primaria y no se le permite, mediante una negociación política, inscribirse ante el CNE.

Es preciso subrayar que los lapsos que estableció la Comisión Nacional de Primaria (CNP) permite a los partidos sustituir las candidaturas cuando así lo consideren, esto podría ser un último recurso si no logran la habilitación de sus abanderados.

.-Las postulaciones serán del 24 de mayo al 23 de junio.

.-La modificación o retiro de postulaciones con efecto en la boleta será del 10 al 23 de julio.

.-El periodo de sustituciones ordinarias sin efecto en la boleta y de oficialización de manifestaciones de apoyo será del 24 de julio al 22 de octubre.