Vente Venezuela aclaró este jueves, 2 de marzo, que su coordinadora nacional y aspirante a las primarias de la oposición, María Corina Machado, no está inhabilitada.

«Estamos viendo en estas últimas horas, en estos últimos días, el desespero por el ascenso y el avance de María Corina. Un régimen que establece cualquier cantidad de calumnias, unas cúpulas opositoras desesperadas que está buscando cómo unirse para detener este avance y una ciudadanía que se está sumando de manera importante a este movimiento», dijo el coordinador nacional de organización de Vente, Henry Alviarez.

Durante el anuncio de la confirmación de la candidatura de Henrique Capriles por Primero Justicia, la presidenta de esta organización política, María Beatriz Martínez, dijo que así como el dirigente y abanderado estaba inhabilitado, también se encontraban en la misma situación otros políticos como Juan Guaidó y la misma Machado.

Alviarez dijo que se trata de una «matriz» en la que participan medios de comunicación y encuestadoras en contra de la dirigente de Vente Venezuela.

«María Corina no está inhabilitada. Está habilitada, va a competir y va a ganar. Algunos incluso que está hablando de código rojo». Sobre esto afirmó que el único «código rojo» son las máquinas de votación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la falta de participación de los venezolanos en el exterior y las tretas del gobierno para imponer esa matriz en contra de la coordinadora de Vente Venezuela.

La candidata en reiteradas oportunidades mantiene su posición, que es la de impedir que el CNE participe en la asistencia técnica del proceso y en la misma votación.

María Corina: No estoy inhabilitada

En una entrevista radial, la propia Machado reiteró que ella no está inhabilitada. «Lo estuve durante un año para que no pudiera participar en las elecciones a la Asamblea Nacional, pero como no tuvieron nada qué conseguirme lo estuve solo un año y de eso ya fue siete años atrás».

Reiteró que no será el gobierno de Maduro ni el CNE quiénes se encargarán de decidir quien será el candidato de la oposición paras las presidenciales de 2024.

«Quien decide es la gente. Somos los venezolanos, dentro y fuera del país. Sobre ese tema lo pongo a un lado y no depende de ellos. Ellos pueden hacer y decir lo que les dé la gana, pero aquí quien decide es la gente», afirmó.