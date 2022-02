Las consecuencias del conflicto Rusia-Ucrania para Venezuela, de acuerdo con analistas  

La Federación Rusa ataca a Ucrania y Estados Unidos y Europa anuncian un paquete de sanciones contra la administración de Vladimir Putin. Ahora, tras el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro a su principal aliado en su decisión de enviar tropas para invadir Ucrania, surge la pregunta: ¿Qué consecuencias podría tener para nuestro país ser aliado de Rusia?

Internacionalistas consultados por Efecto Cocuyo señalan que los efectos del conflicto Rusia-Ucrania sobre Venezuela alcanzan las negociaciones en México, la economía y las sanciones internacionales.

Agenda internacional

El internacionalista Iván Rojas advierte que ante el estallido de la guerra en Ucrania, el conflicto venezolano pierde terreno en la lista de prioridades de la comunidad internacional más, señala, en momentos en que la mesa de negociaciones en México está paralizada (desde octubre del año pasado) y el gobierno de Maduro mantiene su negativa de volver sentarse.

«El conflicto venezolano se ha prolongado mucho en el tiempo y eso hace difícil mantener la atención del mundo que ahora voltea su mirada al nuevo conflicto armado, es lamentable para el país», acota.

El internacionalista Félix Arellano coincide en que la reanudación de las negociaciones entre Gobierno y oposición luce ahora más lejana y en caso de retomarse, indica, las posiciones de la administración de Maduro y de Putin pueden hacerse más duras al sentirse fortalecidos.

Sanciones internacionales

Rojas señala que Venezuela ya está sancionada por muchos países (Estados Unidos y la Unión Europea) que hoy anuncian medidas restrictivas contra Rusia, por lo que aclara «no es normal» que se sancione a un país por apoyar a otro.

«Al gobierno de Maduro no le quedaba otra opción que apoyar a Rusia ya que no se puede acercar a Estados Unidos ni a Europa, a ver si le paga ese apoyo con algo. Más allá de la lamentable solidaridad automática el apoyo no se traducirá en envío de armamento porque Rusia no lo necesita, luego quizás se arme un show mediático con envío menor de ayuda humanitaria porque no está en capacidad de hacerlo más grande», expresa.

En entrevista con Unión Radio, el economista Asdrúbal Oliveros, apunta que un eventual relajamiento de sanciones contra la economía venezolana, a cambio de algunas concesiones, podrían estancarse porque ahora las medidas restrictivas se enfilan hacia Rusia por invadir con sus tropas a Ucrania.

Precios del petróleo

Oliveros indica que el conflicto armado Rusia-Ucrania trae efectos inmediatos como la presión al alza de los precios petroleros, lo que traerá mejoras en el flujo de caja de Venezuela que aún exporta petróleo, en el corto plazo. Pero, advierte, hay implicaciones económicas más profundas, entre ellas que se vean afectados los flujos de pago del petróleo hacia nuestro país.

«Buena parte de la operación financiera, de cómo el gobierno de Venezuela vende su crudo, recauda su crudo y ese dinero llega a Venezuela, sobre todo bajo la modalidad de efectivo, se hace a través de Rusia y si los países con EEUU a la cabeza y también la UE ponen sanciones muy duras a Rusia, sobre todo a su sistema financiero, eso le generará una complicación importante a toda esa ingeniería financiera que tiene estructurada el gobierno de Venezuela con el gobierno ruso», explica.

Además de los flujos de pago, agrega, se puede generar incremento en el grado de descuento con el cual Venezuela vende su crudo, el cual es importante por las limitaciones que le imponen las sanciones contra Pdvsa, aunque había venido bajando, dice, desde 2020, de 50 % a 19 %.

Agencias internacionales reportaron que los precios del petróleo subieron por encima de los 100 dólares por barril al conocerse la invasión de Rusia a Ucrania. El crudo Brent, el punto de referencia mundial, subió 8,5% para negociarse en 105,40 dólares por barril a las 5:30 am de este jueves 24 de febrero.

Otras implicaciones

El economista, director de Ecoanalítica, agrega que a la situación por la pandemia ahora se le suma el conflicto armado que introduce un elemento de pánico en los mercados. Señala que probablemente muchos países y muchas empresas incrementarán pedidos de materia prima para resguardarse y ello presionará a las cadenas de suministro.

«En el caso de Venezuela es complejo porque es una economía muy pequeña, nuestros importadores y exportadores no tienen un crédito con sus proveedores y tiene que pagar de contado lo que compran, el financiamiento es casi inexistente, hace más difícil para las empresas poder asumir la subida de costos o hacer compras masivas para resguardarse y nos deja de últimos en la fila y en una posición muy vulnerable», asegura.

Incertidumbre

«Los beneficios geopolíticos, económicos que podrían darse para Venezuela por el aumento del precio del petróleo y la energía, puede cambiar a mediano plazo porque el conflicto puede prolongarse y porque occidente puede reaccionar militarmente y porque si Rusia queda aislada del sistema financiero internacional no va a poder ayudar mucho a la crisis financiera venezolana, por lo que la situación es de incertidumbre», agrega Arellano.

A lo económico, el también profesor universitario añade un componente político que considera importante, frente al avance autoritario de Putin. A su juicio, los tanques rusos «llevan sangre a Ucrania» pero también un «modelo de destrucción» de instituciones democráticas, libertades y derechos humanos. Subraya que ante dicho escenario la coordinación EEUU-UE y las democracias del mundo para enfrentarlo, así como a sus aliados, es fundamental.