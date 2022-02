Así reaccionan los líderes mundiales tras el ataque de Rusia a Ucrania

Líderes mundiales, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Vaticano y ciudadanos concentrados en varias regiones de Europa, condenaron este jueves, 24 de febrero, la invasión de Rusia a Ucrania e hicieron un llamamiento para el cese inmediato de las hostilidades que Moscú «irresponsablemente ha iniciado».

El ataque armado perpetrado contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania es repudiable y constituye un acto gravísimo de violación del derecho internacional», señaló en un comunicado la Secretaría General de la OEA.

«La agresión rusa constituye un crimen contra la paz internacional», continúa este mensaje.

La OEA recordó que el ataque ha sido definido como el «crimen internacional supremo» y consideró que constituye «indudablemente un ataque contra la paz y la seguridad de la humanidad, así como a las relaciones civilizadas entre Estados»

Con 35 países miembros la OEA es uno de los organismos regionales más antiguos y el segundo más extenso después del Diálogo de Cooperación de Asia.

La mayoría de gobiernos y líderes mundiales, con algunas excepciones, condenaron el ataque ordenado este jueves por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, contra Ucrania, que amenaza la estabilidad y la seguridad en Europa.



Estas son algunas de las reacciones más destacadas:



* El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Putin de lanzar un ataque «no provocado e injustificado» contra Ucrania y de apostar por una «guerra premeditada» que provocará una «catastrófica pérdida de vidas y sufrimiento». «Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque traerá», subrayó.



* China pidió «a todas las partes implicadas que mantengan la calma para evitar que la situación se salga de control», según indicó la portavoz de Exteriores Hua Chunying en rueda de prensa.



* El Gobierno de Turquía tildó la invasión de «inaceptable violación del derecho internacional» que amenaza a la seguridad del mundo, y aseguró que mantendrá su apoyo a la integridad territorial, soberanía y unidad política de Ucrania.



* La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, condenó el «ataque bárbaro» de Rusia, anunció nuevas sanciones europeas contra «sectores estratégicos» de ese país, incluido el bloqueo de sus bancos al mercado europeo, y advirtió a Moscú de que la Unión Europea no permitirá que «derribe la arquitectura de seguridad» en el continente.



* Para el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, estas «son las horas más oscuras para Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial», ya que «una potencia nuclear importante ha atacado un país vecino y está amenazando con represalias a cualquier otro estado que pueda acudir a su rescate».



* El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a Rusia que suspenda «inmediatamente» sus operaciones militares en Ucrania y dijo que «Francia condena firmemente la decisión de Rusia de hacer la guerra a Ucrania».

* El canciller alemán, Olaf Scholz, condenó el ataque, que calificó de «ruptura flagrante del derecho internacional» que «no puede ser justificada bajo ningún concepto», al tiempo que su gobierno ofreció «apoyo masivo», tanto a Polonia como a otros países vecinos europeos, en la acogida del previsible flujo que se derivará de la acción militar rusa.



* El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que «Occidente no se quedará a la espera» mientras Rusia ataca Ucrania, en una conversación con el presidente de este país, Volovímir Zelenski, tras el inicio de la ofensiva rusa.



* También el primer ministro italiano, Mario Draghi, condenó el ataque y lo tachó de «injustificado e injustificable». «Italia está cerca del pueblo y las instituciones ucranianas en este momento dramático», añadió Draghi.



* Austria condenó de forma enérgica el ataque y demandó que Moscú detenga de forma inmediata estas hostilidades contra Ucrania que «nuevamente suponen una violación flagrante de su integridad territorial y soberanía», indicó el canciller austríaco, el conservador, Karl Nehammer.



* El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este jueves la agresión rusa y expresó la solidaridad de España «con el Gobierno y el pueblo ucraniano». «Permanezco en estrecho contacto con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y @NATO para coordinar nuestra respuesta», agregó.



* El presidente polaco, Andrzej Duda, condenó el ataque ruso y pidió una «respuesta conjunta» de la Otan, además de convocar una reunión del Consejo Nacional de Seguridad.



* El ministro neerlandés de Exteriores, Wopke Hoekstra, advirtió este jueves, en una “fuerte condena” a la ofensiva rusa a Ucrania, que Moscú “pagará un alto precio” por lo que calificó de un “acto de guerra” contra Kiev.



* La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, se mostró «consternada» por la «agresión rusa contra Ucrania» y aseguró que se está repitiendo «el mismo guion que llevó a la ocupación del 20 % del territorio» georgiano, cuando Moscú reconoció en 2008 la independencia de las secesionistas Abjasia y Osetia del Sur, paso que llevó a la ruptura de relaciones entre Georgia y Rusia.



* El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, condenó el ataque militar lanzado por Rusia contra Ucrania, y abogó por que la comunidad internacional tome represalias contra el Kremlin.



* El Gobierno de Hungría afirmó que «la guerra es el peor escenario posible» y mostró su apoyo a la soberanía de Ucrania, aunque sin condenar explícitamente el ataque lanzado hoy por Rusia contra ese país. Más tarde. su primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, se sumó a la unilateral condena de los líderes europeos al ataque de Rusia a Ucrania.

* El ministro búlgaro de Defensa, Stefan Yanev, respaldó hoy la tesis rusa de que su ataque a Ucrania es sólo una «operación militar» y que hay que evitar frivolizar y «exagerar» al usar la palabra «guerra», aunque posteriormente el presidente Rumen Revev calificó de «inaceptable» y de «desafío a la seguridad europea» el ataque.



* Los gobiernos de Letonia, Lituania y Estonia apelaron hoy al artículo 4 de la Otan, que prevé consultas inmediatas entre los aliados, al tiempo que alertaron contra la «previsible» campaña de desinformación y ciberataques rusos. «Tenemos que estar preparados ante una impredecible ola migratoria, ciberataques y campaña de desinformación por parte rusa», dijeron.



* El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, condenó enérgicamente hoy la invasión rusa, responsabilizó exclusivamente a Moscú de la agresión y la llamó a detener su ataque.

* El presidente finlandés, Sauli Niinistö, manifestó hoy su «conmoción» y «más severa condena» ante el ataque ruso, país al que expresó su «absoluta solidaridad».



* El primer ministro australiano, Scott Morrison, condenó este la «brutal invasión» y anunció la segunda ronda de sanciones contra individuos e instituciones rusas vinculadas a este ataque. «Rusia ha elegido una guerra», dijo Morrison.



* La India afirmó este jueves estar «observando de cerca la situación» en Ucrania, evitando condenar la acción de un aliado estratégico en materia de defensa y de equipamiento militar y anunció que el foco de atención del país asiático es garantizar la seguridad de sus nación.



* El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, condenó la «invasión» rusa de Ucrania, acusó a Moscú de «usar la fuerza» para cambiar el orden establecido y anunció que su Gobierno responderá a esta acción con «medidas coordinadas» con la comunidad internacional.



* «El uso de las fuerzas armadas causante de bajas humanas no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Deben garantizarse la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania», dijo el presidente surcoreano, Moon Jae-in.



* El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, culpó este jueves a la OTAN de la crisis en Ucrania. El diplomático afirmó que Irán no cree que la guerra sea la solución a la crisis y llamó a un alto el fuego. “Es imperativo que se establezca un alto el fuego y se busque una resolución política y democrática”, indicó.



* Israel consideró el ataque ruso como «una grave violación del orden internacional», y aseguró estar preparado para aportar asistencia humanitaria ante la situación por la ofensiva militar rusa.



* El Gobierno de Nueva Zelanda condenó el ataque «injustificado» de Rusia e indicó que habla con otros países para emitir una «respuesta conjunta». «Nueva Zelanda condena inequívocamente este ataque no provocado e injustificado de Rusia contra Ucrania», apuntó la ministra neozelandesa de Exteriores, Nanaia Mahuta.



* El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Zani, pidió a todas las partes que ejerzan moderación y resuelvan la disputa a través del diálogo constructivo y métodos diplomáticos, así como la solución de disputas internacionales por medios pacíficos, y que no tomen ninguna medida que conduzca a una mayor escalada».



* El Gobierno de Argentina pidió a Rusia «cesar las acciones militares» en Ucrania y reiteró la necesidad de respetar los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, «sin ambigüedades».

* La cancillería de Perú rechazó el uso de la fuerza y reiteró su llamado a cesar las hostilidades en Ucrania, tras el inicio de la operación militar ordenada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, contra este país.

* El Vaticano afirmó hoy que aún hay tiempo para dialogar y evitar «los horrores de la guerra» en Ucrania, después de que Rusia haya lanzado la madrugada de este jueves una operación militar a gran escala contra este país.

«Aún hay tiempo para la buena voluntad, aún hay lugar para la negociación, aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que impida que prevalezcan los intereses partidistas, proteja las legítimas aspiraciones de todos y salve al mundo de la locura y los horrores de la guerra», dijo el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en un comunicado.

El Kremlin abandonó esta madrugada una gran operación militar contra Ucrania, una acción que ha suscitado ya la condena internacional.

* El presidente de, Iván Duque, se pronunció ante la invasión rusa a Ucrania y se une a las voces internacionales que claman por el inmediato retiro de tropas rusas.

“Rechazamos de manera categórica los ataques contra Ucrania por parte de Rusia. Estos hechos atentan contra la soberanía de Ucrania y ponen en riesgo la vida de miles de personas, en una incuestionable situación contraria al Derecho Internacional y la carta de la ONU”, expresó Duque a través de su cuenta oficial en Twitter.

Mientras en varias regiones de Europa, miles de personas salen a las calles con pancartas en rechazo al ataque armado de Rusia contra Ucrania.