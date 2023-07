A la fuerza, el chavismo busca enfrentar la primaria opositora

A medida que avanza la organización de las elecciones primarias opositoras, previstas para el 22 de octubre y la reacción ciudadana a recorridos en comunidades de los candidatos, entre ellos María Corina Machado, el chavismo no solo busca incidir en la consulta interna por la vía institucional sino que ha decidido intentar frenar su auge en las calles, especialmente en las zonas que considera siguen siendo «bastiones rojos».

«El chavismo subestimó las primarias, no le tenía fe y ahora ante el entusiasmo popular que levanta, sobre todo en torno a la figura de María Corina Machado, reacciona y recurre a la estrategia del espejo, moviliza su voto duro y llama a intimidar para que los candidatos no se acerquen a las zonas populares, se propone tomar el mapa de Venezuela para establecer a dónde no pueden entrar como Petare», sostuvo el politólogo Enderson Sequera.

El consultor político, Gabriel Reyes coincidió en que la dirigencia del chavismo siente la necesidad de conectar con sus bases, especialmente las de zonas populares y con sus habitantes, por cuanto el apoyo popular que está despertando la exdiputada nacional genera «alarmas» en el Psuv y en Miraflores.

¿Qué pasó en La Guaira?

Un día antes de que Machado, quien según encuestas como Delphos, lidera la intención de voto para las primarias con 55,2%, fuera a La Guaira (14 de julio) para recorrer y hacer concentraciones de masa en Maiquetía y Caraballeda, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se adelantó y se fue a Catia La Mar.

En compañía del gobernador, José Terán, Cabello volvió a arengar a los seguidores del chavismo para que le «reclamen» a los candidatos a las primarias opositoras en sus actos de campaña por «solicitar sanciones contra el país», mientras se atreven a pedirle al pueblo sus votos. También aseguró que la oposición prepara un plan de violencia y advirtió a los candidatos inhabilitados que no se pueden postular para las presidenciales de 2024.

¿Qué ocurrió cuando llegó María Corina a La Guaira? Grupos vinculados con el Psuv intentaron impedir a la fuerza el recorrido de la candidata a las elecciones primarias. Las personas quisieron rodear el vehículo donde se desplazaba la abanderada de Vente Venezuela, para evitar que avanzara, lanzaron objetos y dieron empujones y golpes a los activistas que acompañaban a Machado.

La situación no pasó a mayores porque que la policía estadal intervino, hizo una barrera para proteger a la aspirante a Miraflores y hasta la saludaron a su paso. El gesto fue agradecido por la exdiputada nacional y registrado en video.

«Con sus invitaciones a la militancia para que reclamen a los candidatos, sabiendo que puede generar agresiones, Cabello genera impunidad: quien golpee a un candidato no será castigado. No es una estrategia infalible porque puede ocurrir lo que pasó en La Guaira, donde la policía de una gobernación chavista la protegió y hasta dio muestras de apoyo», señaló Sequera.

¿Qué pasó en Petare?

Pero en Petare sí se evitó la entrada de Machado el 15 de julio, un día después de la visita a La Guaira, con alcabalas policiales, accesos cerrados y motorizados vinculados con el chavismo, rondando la zona. Otras personas a pie vociferaban «traidora», «vendepatria», «fuera», «asesina», con carteles en mano.

En la otra acera, partidarios de la candidata se concentraron con pitos y pancartas, incluyendo un cartel que decía «chavistas con María Corina», pero ella no pudo llegar al sector La Línea, en la entrada del Barrio Unión, donde se realizaría su acto político.

«El gobierno trancó por todos lados para que la gente no viniera y eso está mal. No piensan en el trabajo de uno. Si ella quiere venir, que venga y se presente. Uno no puede hablar muy duro acá porque entonces te amenazan», expresó Fernando Sánchez, mototaxista en La Línea.

Antes, Machado logró sendos actos masivos en Sabaneta y Santa Bárbara de Barinas (29 de junio), donde tras culminar el primero, cuatro personas que colaboraron con el sonido y la tarima, fueron detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y posteriormente liberados.

Golpes a Capriles

En otro hecho de violencia (3 de junio) resultó afectado el también candidato a las primarias, Henrique Capriles, quien fue golpeado por grupos de choque, vinculados con el chavismo en Valencia, estado Carabobo. Frente a ello Cabello dio a entender que esas personas no serían castigadas y que estaba de su parte «aunque no tuvieran la razón».

«Cabello usa una bandera política que son las sanciones, porque muchos coinciden en condenarlas, para reanimar a sus partidarios, conectarlas más con el Psuv y el gobierno y promover el rechazo hacia las primarias y al mismo tiempo aceita la maquinaria para la campaña y las elecciones presidenciales del año que viene», apuntó Reyes.

Sostuvo que en un país democrático un evento como las primarias debería servir para la confrontación de ideas y no para la confrontación física en la calle por parte de ningún bando político, por lo que rechaza que la consulta interna pretenda ser convertida en un «catalizador de violencia», promovida por sectores interesados.

¿Qué hace Maduro?

A principios de junio, Maduro recorrió parte de la parroquia Antímano de Caracas (bases socialistas) en lo que se pensó sería el inicio de un período de precampaña electoral, a la par de Cabello que ha ido recientemente a La Vega, Catia, 23 de Enero – donde estuvo acompañado por Jorge y Delcy Rodríguez- y La Guaira además de Antímano.

Pero luego el gobernante volvió a centrarse en actos de gobierno, los últimos relacionados con ascensos militares y por el Día del Policía, en los que no desaprovecha ocasión para descalificar las primarias y los candidatos.

«No se sabe si Maduro será el candidato, pero él no está preparado para comenzar a hacer campaña, por eso lo vemos solo en espacios de gobierno mientras Cabello sale a la calle como jefe de campaña, a sitios donde todavía consideran que está el voto duro y la gente les responde», apuntó Sequera.

Reyes cree que todavía es extemporáneo para que Maduro comience a recorrer el país en calles y comunidades porque todavía no es año electoral, pese a las primarias.

Mientras las calles se calientan, se está a la expectativa de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) responda al recurso de amparo que introdujo el politólogo Luis Ratti contra las primarias opositoras y que se produzcan más inhabilitaciones políticas. Sobre lo primero, Sequera advirtió que frenar la primaria por la vía judicial es una carta que el chavismo ya tendría lista, a la espera de mostrarla en el momento que considere conveniente.

«Podría ocurrir como el intento de revocatorio de 2022 que el chavismo no lo dejó correr mucho y lo mató antes de que agarrara fuerza, de allí que los candidatos a las primarias deben ponerse de acuerdo sobre la ruta a seguir, solo es cuestión de tiempo, esa sentencia puede salir ahora o el 21 de octubre», alertó.