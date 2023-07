Impiden acto de María Corina en Petare este 15 de julio

Alcabalas y accesos cerrados. Gritos y pancartas. Motorizados que rondaban la zona. Por segundo día consecutivo, grupos del chavismo salieron a impedir un acto de campaña de la dirigente opositora María Corina Machado, esta vez en Petare, el barrio más grande del país en la zona este de Caracas.

La lluvia de este sábado 15 de julio no frenó a los seguidores de la candidata a las primarias que acudirían al encuentro. Poco a poco se congregaron, con tambores y volantes, a la par de otros grupos del chavismo y policías que no dejaron que Machado llegara al lugar previsto para su acto: el sector La Línea, en la entrada del Barrio Unión.

La policía trancó los accesos. En la mañana de este sábado, un grupo de personas vociferaba «traidora», «vendepatria», «fuera», con carteles en mano.

Otro grupo cantaba «chavistas con María», mientras una seguidora sostenía una pancarta con la frase «Petare habilita a María Corina«.

Vecinos y trabajadores de Petare rechazaron que le cerraran el paso. «No puede ser que no la dejen presentarse. Esto no es de nadie acá. Ella debería poder venir así como cualquier otra persona«, dijo José González, vendedor de papelón con limón en la entrada de Petare.

«El gobierno trancó por todos lados para que la gente no viniera y eso está mal. No piensan en el trabajo de uno. Si ella quiere venir, que venga y se presente. Uno no puede hablar muy duro acá porque entonces te amenazan», agregó Fernando Sánchez, quien trabaja como mototaxista en La Línea.

Quienes acudieron a ver y escuchar a María Corina en Petare comenzaron a retirarse por la presencia de seguidores del chavismo. Por breves minutos, la coordinadora nacional de Vente Venezuela pudo declarar a algunos medios de comunicación, pero en otra locación, luego de que los grupos violentos la corrieran de Petare con amenazas.

«Cientos de venezolanos que acudían a reunirse con nosotros hoy fueron amenazados, amedrentados por grupos violentos que sabemos que son enviados por el régimen. Personas que vienen armadas, personas que vienen con agresividad para dañar y amedrentar a la sociedad y para hacernos desistir de nuestra determinación», dijo la candidata a las primarias.

A pesar de los riesgos, María Corina aseguró que no se desmotivará y continuará participando en sus actos previstos.

«Mucha gente puede pensar que eventos como el de hoy van a desestimular la lucha, y es todo lo contrario. Esto lo que nos da es más razones. Seguiremos recorriendo toda Venezuela hasta el último rincón de nuestro país porque este territorio es de los venezolanos», dijo tras agradecer a los vecinos de Petare que acudieron al encuentro. «La violencia se derrota con fuerza y organización».

Con información y fotos de Iván E. Reyes.