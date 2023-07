Diosdado Cabello a candidatos a las primarias inhabilitados: «¡No te vistas que no vas!»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, continúa con recorridos por algunas zonas del país, especialmente zonas populares de Caracas y estados cercanos como La Guaira, para reactivar a la militancia de cara a los venideros procesos electorales, primarias de la oposición incluidas.

Desde La Guaira, el también diputado de 2020, volvió a arengar a los seguidores del chavismo para que le «reclamen» a los candidatos a las primarias opositoras en sus actos de campaña por «solicitar sanciones contra el país» mientras se atreven a pedirle al pueblo sus votos, según criticó.

Pese a ello aseguró que es la oposición al gobierno de Nicolás Maduro es la que «trama» un plan de violencia en el país de cara a la celebración de las primarias para escoger al candidato presidencial y no el chavismo.

«Aquí el pueblo aguantó la pela en la calle, de pie, luchando y tiene moral para reclamarle a quien tenga que reclamarle. Ahora la derecha está reeditando el tema de la violencia, nosotros lo sabemos (…) Ellos están muy claros que la inhabilitación que tienen no es desde ahorita, es muy vieja y ahora se presentan como si no sabían nada, pero ¿para qué?, para generar y llamar a la violencia, les vuelvo a decir: No te vistas que no vas», advirtió.

En compañía del gobernador de La Guaira, José Terán, subrayó que el litoral central «es el pecho del Caribe» y debe demostrar que a través de su territorio no permitirá la entrada de ninguna invasión extranjera y que la oposición «más nunca volverá a gobernar el país, ni por las buenas, ni por las malas».

«Si usted pidió conspiración contra este país y ahora se presenta como candidato, las instituciones les dicen ¡No te vistas que no vas! Es esencial tener claridad. Cada quien asuma, y nuestro pueblo tiene todo el derecho a interpelarlos», reiteró.

¿Qué dijo del debate de los candidatos?

Tras una movilización contra las sanciones internacionales desde la plaza San José hasta la calle Los Baños, en Maiquetía, Cabello también se refirió al debate protagonizado por los candidatos a las primarias este 12 de julio, en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

En tono de burla aseguró que no lo vio nadie y que los abanderados no querían retratarse uno al lado del otro, por sus diferencias, ni dejarse alzar el brazo, en alusión al incidente entre María Corina Machado y César Pérez Vivas, en el que la exdiputada se resistió a que el exgobernador tachirense le alzara la mano, junto a los otros aspirantes a Miraflores en señal de unidad.

Vale acotar que Cabello visita La Guaira un día antes de que lo haga la candidata a las primarias, María Corina Machado quien tiene un recorrido previsto también por Maiquetía (Plaza El Cónsul) a las 10:30 a.m. y luego en Caraballeda a las 2:00 p.m

Otra marcha contra las medidas restrictivas, especialmente las impuestas por Estados Unidos y en apoyo al gobierno de Maduro, se replicó en el parroquia 23 de Enero de Caracas, en el sector El Observatorio, en horas del mediodía de este jueves 13 de julio. Está previsto que en los próximos días, Cabello visite otras parroquias de Caracas como Caricuao y San Juan.