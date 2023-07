Diosdado Cabello se adentra en zonas populares: ¿Qué busca?

Las populares parroquias de Caracas, La Vega, Antímano, Sucre (Catia) y La Guaira, han recibido la visita del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello en las últimas semanas.

Pero el aún considerado número dos del chavismo, no solo le habla a la gente desde una tarima sino que también recorre calles, abraza a quienes consigue a su paso, estrecha manos, se deja tomar fotos y recibe papeles con múltiples peticiones, muchas sobre condiciones de salud, según él mismo ha dicho. Ante la proximidad de elecciones presidenciales en el país, algunos habitantes de dichas comunidades se preguntan si Cabello hace campaña a favor de Nicolás Maduro o para sí mismo.

Los recorridos de Cabello también coinciden con el auge que comienzan a tener las primarias de la oposición con las que escogerá a su candidato presidencial el 22 de octubre, a partir de la definición de 13 candidaturas. De allí que pide a la militancia y a los simpatizantes increpar a los aspirantes a la presidencia del antichavismo por «pedir sanciones internacionales», si los ven en sus comunidades en busca de votos.

Cabello prepara el terreno

«A diferencia de otros hijos de Chávez que han sido expulsados (exministros) o puestos al margen como Elías Jaua, Tareck El Aissami y Héctor Rodríguez a pesar de que es gobernador, Diosdado sí le hace sombra a Maduro, desde el punto de vista del poder, porque controla la estructura del partido, pero de momento no hará nada que lo perjudique», sostuvo el politólogo, Nicmer Evans.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, el exaliado del chavismo indicó que los recorridos de Cabello, pese al descontento popular por la situación del país, son una preparación del terreno en tiempos de precampaña electoral antes de que el gobernante Nicolás Maduro entre de lleno a promocionarse como candidato a la reelección, aunque Cabello, afirmó, no desaprovecha la oportunidad de intentar ganar puntos para sí mismo.

«De acuerdo con las encuestas, Lacava (gobernador de Carabobo) supera a Maduro 12% a 8% por lo que electoralmente sería el mejor relevo, no Cabello pese a que sienta que está llamado a serlo o que este es el momento, pero esperará más al igual que lo han hecho los Rodríguez (Delcy y Jorge)», dijo.

De acuerdo con la firma Poder y Estrategia, entre los dirigentes del chavismo, Lacava tiene 10 puntos de aceptación popular, seguido de Maduro con 7, Delcy Rodríguez con 4, Jorge Rodríguez con 2 puntos y Diosdado Cabello por debajo de un punto.

Tres constantes se repiten en las recientes actividades de calle de Cabello en zonas populares: Promueve el rechazo hacia los candidatos de las primarias, culpables, según asegura del «bloqueo» contra el país; agradecimiento a la gente por «resistir» y seguir apoyando al gobierno y el instar a la dirigencia local del Psuv a estar en la calle para escuchar las peticiones y reclamos de la gente para canalizarlos. En este sentido ha prometido que las solicitudes que involucren problemas de salud tendrán prioridad.

«Ellos no han venido, pero probablemente van a venir. Aquí no podemos olvidarnos de los que le hicieron tanto daño a este pueblo (…)Si alguno llega a venir pregúntenle: ¿Por qué pidió bloqueo, por qué pidió sanciones? ¿Por qué pidió invasiones a nuestro país?, son los mismos, ahora tienen un ropaje distinto», arengó desde Catia, el 29 de junio.

«No cree en las encuestas»

«Recorrer el país es la labor, la responsabilidad de Diosdado Cabello, recordemos que es quien controla y dirige la política interior en materia de eventos electorales que se vayan presentando en el país. El tiene que hacer una medición, ir engrasando la maquinaria del partido porque es el jefe del Psuv. Esa figura de que Nicolás Maduro es el presidente y él el vicepresidente, quien realmente maneja el Psuv es él», aseguró el analista político, Carlos Hurtado.

El excoordinador nacional de Clase Media Socialista, antiguo integrante del Gran Polo Patriótico (GPP), sostuvo que dicha medición cobra importancia por el escenario de elecciones generales (presidenciales, regionales y parlamentarias) que se estaría manejando a lo interno del Psuv.

«Diosdado siempre ha sido una persona que no confía, no cree en las encuestas y prefiere irse a la medición de calle, eso le da un panorama un poco más claro de cómo se va a ir desarrollando y cómo está la situación en cada uno de estos sectores (…) Lo veremos recorriendo los sectores más importantes en materia electoral como son esas parroquias, porque son las que más votos aportan en unas elecciones», expresó.

La capacidad de movilización de sus estructuras de base (equipos de calle, comunidad y Ubch) y estructuras medias (equipos parroquiales, municipales y estadales) que aún exhibe el Psuv no dejan mal parado a Cabello, quien ha agradecido lo «nutrido» de los recorridos y lo atribuye al «respaldo del pueblo a la revolución».

«Les agradezco el cariño, les agradezco al pueblo de Antímano la capacidad de resistir todos los embates de los enemigos de la patria y aquí está batallando porque aquí no se rinde nadie», exclamó durante su visita a la parroquia el 13 de junio.

Maduro sigue siendo el candidato

Aunque admiten que un escenario distinto no es imposible, tanto Evans como Hurtado no tienen mayores dudas sobre la candidatura a la reelección de Maduro para 2024. Afirman que es una decisión tomada en el «círculo de poder» y que la única manera que no se concrete es que el propio gobernante renuncie a optar por un nuevo mandato presidencial.

«Cualquier cosa puede pasar pero la única forma es que Maduro no quieren lanzarse o que el círculo de poder lo convenza de no hacerlo y en ese caso el relevo debe poder ganar y hasta ahora el único que goza de apoyo popular por encima de Maduro es Lacava, pero hasta ahora Maduro no parece tener dudas de ser el candidato», añadió Evans.

Hurtado aseguró que Cabello comparte la idea de que Maduro opte por la reelección porque por ahora, no tiene aspiraciones a la Presidencia de la República. Afirmó que de lo contrario, quizás el también diputado de 2020, ya estuviera en Miraflores.

«El está cumpliendo su rol, su fuerza, se mantiene dentro de ese círculo que domina y gobierna a Venezuela. Cada uno tiene su tarea establecida, su espacio de poder y ese es uno de los espacios más importantes, más allá de la política exterior, de la fuerza militar interna, es la política, cómo controlas y manejas el sector político llámese como se llame, eso lo tiene Cabello en su poder», dijo.

Insistió en que cualquier cambio a lo interno del chavismo-madurismo relacionado con una candidatura presidencial distinta a Maduro, de estrategia o de políticas pasa por el consenso del grupo de poder que rodea al gobernante, en el que se identifica a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, Cilia Flores, Vladimir Padrino López y Cabello, con la reciente «baja» de El Aissami.

Sin embargo, voces disidentes, como la del exministro de Comunicación e Información y Turismo, Andrés Izarra insisten en que el gobernante será sustituido para 2024: «Maduro detrás de Rosales en las encuestas. El Psuv no se va a suicidar. Otro será el candidato».