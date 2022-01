Claudio Fermín: Hay oportunidad de materializar un cambio en Barinas

El candidato de factores de la Alianza Democrática, a la gobernación de Barinas, Claudio Fermín, también formuló un llamado a la población de la entidad para que salga a votar en las horas que restan de la jornada electoral de este domingo 9 de enero para elegir al nuevo gobernador.

Aseguró que ha podido observar que la jornada transcurre con normalidad, con instalación de la totalidad de las mesas de votación, sin alteraciones del orden público y sin conocimiento de grandes irregularidades. Hace un llamado para que quien no haya votado lo haga.

«Si usted no vota, el gobernador que resulte electo va a influir en la manera como se vive en su comunidad y en su familia, es decir, el que usted no vote no lo hace inmune a las decisiones que tome el gobernador, así que lo inteligente es influir en quien ha de gobernar», expresó en declaraciones a Efecto Cocuyo desde la ciudad de Barinas.

Fermín no critica la miliarización del estado porque tanto el Plan República como los cuerpos policiales, a juicio, deben estar activados. «Barinas está en paz y eso es una buena noticia», acotó sonriente.

Gobierno de una sola familia

Fermín, exalcalde de Caracas, destacó que las aspiraciones de un cambio en la región llanera, que por mucho tiempo han tenido sus pobladores, tienen la oportunidad de materializarse este 9 enero. El pasado 21 de noviembre la voluntad popular en Barinas favoreció al abanderado opositor, Freddy Superlano, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) esgrimió una supuesta inhabilitación para anular los resultados electorales y ordenar la repetición de comicios.

«Por 22 años hemos tenido una conducción en el estado marcada por unas características muy nítidas, ha sido el gobierno de un solo partido y diría más, ha sido el gobierno de una sola familia (los Chávez), en el que son pocas voces las que deciden, en el que los productores y agricultores no solo se han sentido distantes sino que las decisiones han sido lesivas, expropiaciones, confiscaciones, inseguridad en el campo», cuestionó.

Citó como principales problemas de Barinas, la falta de agua y el deterioro de otros servicios como el alumbrado público, así como importantes fallas en el transporte y la recolección de basura. «Hoy es el día de Barinas porque su pueblo decidirá», dijo.

Fermín se promueve como la alternativa del diálogo y el entendimiento entre todos los sectores políticos y económicos del estado frente a otras dos opciones. Una, la del chavismo, que a su juicio representa al mismo «grupo estrecho» que gobernó el estado por más de 20 años. A la opción de la Mesa de la Unidad Democrática aludió como la de la confrontación y la que convertirá a Barinas «en un campo de batalla».

«Hay otra alternativa que pide cambio pero con ingredientes que no pueden ser obviados como un presidente provisorio, vínculos con la administración de Citgo y Monómeros, que plantea un bloqueo económico tutelado por potencias extranjera», acotó.

Con información de Reynaldo Mozo