Cinco reflexiones de Américo Martín sobre Venezuela               

“Aquí no venimos a vengarnos, aquí venimos a hacer justicia”. Con esta frase Américo Martín hacía una reflexión sobre la justicia en Venezuela; el abogado político, escritor y exguerrillero venezolano murió el pasado jueves 17 de febrero, a los 84 años de edad.

En 2021, Martín sostuvo una entrevista con Luz Mely Reyes, directora general de Efecto Cocuyo con quien analizó la situación y el futuro de Venezuela.

Martín inició su carrera política a los 15 años de edad, en plena dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Comenzó en las filas del partido Acción Democrática, donde ascendió hasta el cargo de dirigente juvenil dentro del partido.

Tras su fallecimiento y como un homenaje a ese pensamiento crítico que lo caracterizaba Efecto Cocuyo publica cinco reflexiones de Américo Martín para el país.

1️⃣ Para Martín la búsqueda de un país libre y democrático no debía rozar la venganza sino la justicia. Para lograr el entendimiento entre todas las facciones, el experimentado político explicaba que el odio debía ser desterrado al igual que las libretas de pases de cuentas viejas.

“La justicia no puede confundirse con la venganza. La justicia y la venganza son cosas distintas, y la venganza crea más venganza, una espiral de violencia, si hoy tú agredes al hijo de tu rival, mañana el hijo de tu rival agredirá al hijo tuyo, es una espiral que no se detiene. La única manera de detenerla es negociando, sentándose a dialogar, buscando puntos comunes, desarrollando puntos comunes, y salvando la patria que es la gran causa, tenemos una gran causa que es salvar la patria”, explicó en vida el destacado político nacido en Caracas.

2️⃣ Martín también señalaba que un proceso de negociación no puede establecerse con miedo y que había que recibir con los brazos abiertos a todo el mundo. En la entrevista el abogado venezolano recordó al exprimer ministro británico Wiston Churchill, quien decía que lo peor era no negociar.

“La negociación es fundamental en la política, la política es un oficio que tiene unas cuantas armas, preferiblemente las armas menos efectivas que tiene son las Fuerzas Armadas, que son las que tienen explosivos y balas. Su principal instrumento, sus armas principales son el diálogo, la negociación, las elecciones, la competencia lícita en debates públicos, son las armas de la política, y esas armas no puedes desestimarlas ni arruinarlas diciendo que uno no puede negociar con quien no sea democrático o lo que sea; no, se negocia con todo el mundo, porque todo el mundo tiene el derecho y posibilidad de avanzar hacia donde tú crees que sería el mejor el mejor de los caminos, la democracia, la convivencia democrática, el uso de las elecciones, todos estos elementos de paz, que son instrumentos de paz conducen a resultados extraordinarios”, dijo el fallecido escritor.

3️⃣ El político venezolano enfatizó sobre la importancia de la unidad para rescatar la democracia en el país y por eso desde la época del dictador Pérez Jiménez siempre fue creyente de la unión para poder enfrentar a las tiranías.

“Creo mucho en la unidad. Siempre he creído en la unidad, desde los tiempos de Pérez Jiménez que me demostraron esos nexos unitarios, me demostraron una gran eficacia y al mismo tiempo un gran resultado del punto de vista moral, no solo se trataba de salir de salir de una dictadura, sino de salir de una dictadura para entrar en un ambiente, en un clima de civilización de convivencia, de coexistencia y de colaboración, eso era lo que buscábamos, de cierto modo buscábamos la libertad por supuesto, pero con la libertad buscábamos la paz, no la paz pública nada más, la paz entre facciones enfrentadas, pero el hecho de que existen divergencias no es un error, al contrario, es positivo, es una demostración de que toda Venezuela, que Venezuela no puede imaginarse pensando como una sola voz”, aseguró Martín.

4️⃣ El fallecido político estaba en contra de una invasión armada en el país, ya que a su juicio no se debe jugar con la guerra. En la conversación con Efecto Cocuyo Martín explicaba que un conflicto armado sería algo terrible para un país empobrecido como Venezuela.

Para Martín la emergencia humanitaria compleja por la que actualmente atraviesa Venezuela no debía multiplicarse por dos si se pedía la intervención de un ejército extranjero en el país.

“Una invasión que no puede deseársele a ningún pueblo, y la guerra tiene su lógica, cuando tú no puedes detenerla se desencadena y va llegando a los extremos y por eso no hay que jugar con la guerra. Como dice la canción aquellos niños jugar con la paz que la paz es buena, pero a veces no se puede ni siquiera jugar porque no te lo permiten, en consecuencia hay que esforzarse por ganar amigos del campo contrario (…) en segundo lugar por difundir lo mejor de tu causa, tu causa tiene muchas defensas en sí misma, la democracia y la libertad qué defensas no pueden tener, la lucha por la prosperidad, por vencer el hambre, por vencer la persecución, por unir fuerzas”, dijo.

5️⃣En la entrevista el político y escritor recordó al expresidente estadounidense Richard Nixon, por su libro Líderes, en el cual explicaba los factores que determinaban cuando un hombre se convertía en un gran hombre.

“Él (Nixon) reunía tres factores, el primero un gran hombre o una gran mujer, el segundo, una gran causa, que mejor causa que la democracia, la libertad y la superación de Venezuela, y tercero un gran país ¿acaso no hemos demostrado históricamente, qué el nuestro es un gran país? Esos tres elementos están allí puestos para los líderes que quieran asumir, esos líderes que asuman esas tres causas pasarán a la historia como grandes líderes, ¿acaso la historia no les interesa?”.