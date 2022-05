El Frente Amplio Venezuela Libre llevó a cabo una consulta nacional, durante el mes de abril, para conocer las demandas de sectores sociales y políticos en materia electoral.

También abordaron temas como la crisis humanitaria compleja, la violencia e inseguridad y las violaciones de derechos humanos.

Los encuentros regionales, en los que aseguran participaron 2.584 representantes de distintas organizaciones y sectores, concluyeron con la elaboración de cuatro informes que contienen una agenda de “cinco condiciones mínimas electorales”.

Estos documentos los entregaron a los delegados de la Plataforma Unitaria como insumo para la mesa de negociación de México, este viernes 5 de mayo, durante un evento político.

¿Cuáles son las condiciones electorales?

Las cinco demandas son:

1️⃣ CNE independiente.

2️⃣ Cronograma de elecciones libres, justas y verificables (considerando temas centrales como la incorporación de la diáspora al Registro Electoral).

3️⃣ Participación plena de los partidos políticos.

4️⃣ Cese de las inhabilitaciones a candidatos.

5️⃣ Observación Electoral.

Los temas no distan mucho de los que están contenidos en el Memorándum de Entendimiento que firmaron el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria para definir la metodología de este proceso de negociación en agosto de 2021.

Sin embargo, el documento que entregó el Frente a los delegados de la oposición señala que “un CNE independiente no es lo mismo que un CNE equilibrado”, esto es una respuesta a la plataforma Foro Cívico que considera un logro haber incorporado dos rectores opositores de los cinco principales que dirigen el órgano comicial.

“La conformación actual del nuevo CNE, debido a su parcialidad y pérdida de legitimidad, no garantiza el ejercicio pleno y democrático de los derechos electorales de los venezolanos (…) Un CNE independiente debe tener autonomía tanto en el marco jurídico como en sus competencias”, establecen en el informe.

Asamblea Nacional legítima

En otro apartado agregan: “Para que haya una mayor confianza en el árbitro electoral es necesario que sus representantes sean designados por una Asamblea Nacional legítimamente electa, tal y como lo establece la Constitución”.

Esto abre la pregunta de si exigen nombrar nuevos rectores del CNE para las elecciones de 2024, considerando que el Poder Electoral apenas fue designado en mayo del año pasado.

En cuanto al Registro Electoral (RE) la solicitud concreta es la incorporación de venezolanos que se encuentran en el exterior para que puedan ejercer su derecho al voto en los comicios presidenciales.

Se estima que 4 millones de electores están fuera del país y no pueden sufragar porque no están inscritos en el RE o no tienen sus datos actualizados.

En el informe electoral que entregaron a los representantes de la Plataforma Unitaria también proponen acciones para la defensa del voto como la creación de una escuela de formación de testigos y observadores de procesos electorales.

Candidato unitario

La consulta también arrojó como resultado que las bases exigen la definición de un candidato unitario que después se postule con una tarjeta única de cara a las presidenciales.

Los consultados también respondieron que las primarias son el mecanismo que debe utilizarse para la escoger el candidato.

“Es necesario insistir en la unidad sincera de toda la sociedad civil. Hacer un esfuerzo por volver a aglutinar, amalgamar, de forma coordinada, a todos los sectores del país que luchamos y estamos comprometidos en lograr recuperar nuestra democracia”, expresan.

Además plantean buscar alianzas con sectores disidentes del chavismo.

El coordinador nacional del Frente Amplio, Ángel Oropeza, declaró a los medios de comunicación que consultaron seis sectores: los partidos políticos, el sector productivo, las universidades, el gremio de salud, las comunidades organizadas y las organizaciones no gubernamentales.

El padre José Virtuoso, quien es politólogo, participó en el evento y se pronunció sobre la necesidad de que se reactive la mesa de negociación de México.

«En el proceso de México hay un compromiso entre las partes, firmado ante la comunidad internacional, que tiene una agenda de trabajo, que tiene veedores, de tal manera que eso de reformatear el diálogo implica dejar de lado un largo camino construido y recorrido. Todo esto es una estrategia dirigida a diluir las posibilidades del diálogo».