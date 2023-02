El chavismo disidente también busca una fórmula para escoger un candidato de izquierda que compita e las elecciones presidenciales previstas en 2024.

Mientras que la oposición ya anunció primarias para escoger a su candidato presidencial unitario el 22 de octubre, en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se da como un hecho que por «consenso», Nicolás Maduro optará por su tercer mandato consecutivo.

Sin participar en la polarización (gobierno-oposición), el llamado chavismo disidente aún debate cuándo y cómo definirá a un abanderado a Miraflores en medio de la amenaza de confiscación de la única tarjeta con la que cuentan para postular: la del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

La izquierda que respaldó la gestión de Hugo Chávez y ya no acompaña las políticas de Maduro, junto a aquella que nunca se identificó con el chavismo y que actualmente coincide en la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), realiza intercambios, reuniones conjuntas, discusiones por separado -en el seno de cada organización política integrante- y consultas para decidir si escogen a un candidato unitario por consenso o si organizan sus propias primarias.

La posibilidad de realizar unas votaciones internas es un planteamiento reciente en un intento por tratar de articular el movimiento antigobierno desde la izquierda.

El secretario general de Patria Para Todos (PPT), Rafael Uzcátegui, quien perdió el control legal sobre el partido por intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2020, reveló que incluso ha habido acercamientos con exministros de Chávez, con excepción de Rodrigo Cabezas, ligado más a la Plataforma Unitaria Democrática, como parte de tales «intercambios» para hablar de la candidatura.

La amenaza contra el PCV

«Está en plena discusión una candidatura de izquierda. De allí la persecución contra el PCV que busca quitar la cualidad jurídica para postular un candidato ante el CNE (Consejo Nacional Electoral), bien sea congelándolo jurídicamente o inventándole una directiva ad hoc. Es evitar a toda costa que haya organización y un candidato de izquierda», declaró Uzcátegui a Efecto Cocuyo.

La APR está conformada por el PCV, el ala del PPT que encabeza Uzcátegui, Tupamaro de José Pinto (también bajo intervención judicial), Izquierda Unida; Corriente Marxista; Lucha de Clases y el Partido Revolucionario del Trabajo (PRT), además de movimientos políticos y sociales regionales y gremiales tanto de trabajadores activos como de jubilados y pensionados.

En las elecciones parlamentarias de 2020 y las regionales de 2021, estas organizaciones postularon candidaturas a través de la tarjeta del PCV. Se teme que ante la denunciada «apropiación indebida» de símbolos del PCV por parte de personas de las que se asegura no son parte del partido del gallo rojo sino del Psuv, en las últimas semanas, sea la antesala de una intervención judicial que dejaría a la APR sin tarjeta electoral.

«Si el Gobierno le niega la tarjeta a la izquierda nos empuja a la abstención e incluso hacia el voto nulo por parte de los trabajadores que debido a la presión se vean obligados a votar», advirtió Uzcátegui.

El dirigente del PPT añadió que «Maduro le teme a organizaciones de izquierda con propuestas electorales porque sabe que el descontento popular es grande, las movilizaciones por salarios continúan, esa polarización entre el chavismo y la oposición ya no existe y por eso quieren repolarizar el país en acuerdo con la MUD».

Cuál es la estrategia de Miraflores

Para el excoordinador nacional de Clase Media Socialista, antiguo miembro del Gran Polo Patriótico (GPP), Carlos Hurtado, el PCV hace rato que está dentro del «círculo de los traidores» de la revolución y ante la proximidad de elecciones presidenciales, desde Miraflores y el Psuv se busca aplicar la misma estrategia que funcionó para comicios pasados: la de dividir a partidos distanciados del gobierno de Maduro y a opositores e intervenirlos judicialmente.

«Se aproximan las elecciones presidenciales y esos ataques contra el PCV busca dividirlos y atraer a esos factores hacia el gobierno, por eso vemos esos ataques tan directos y tan frontales. Hay que ver cómo se va desarrollando y si el gobierno logra dividir al PCV, necesita sumar mucha dirigencia, afectos, ante los procesos electorales que se avecinan, es una estrategia que le ha funcionado hasta ahora», dijo.

En 2020, por orden del TSJ intervenieron los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, al igual que antiguos aliados del GPP como el PPT y Tupamaro. Otra organización como Redes de Juan Barreto, ilegalizada en 2017 y también distanciada de Miraflores, tampoco ha logrado que el CNE lo reconozca de nuevo.

¿Quiénes quieren ser candidatos en el chavismo disidente?

Independientemente del método que se decida, el dirigente pepetista subraya que la definición de la candidatura no debe pasar de septiembre de 2023.

El año pasado se asomaban entre las preferencias del chavismo disidente el exministro de Comercio y aspirante a la alcaldía de Caracas inhabilitado por la Contraloría General, Eduardo Samán; la exgobernadora de Portuguesa, Antonia Muñoz y el excanciller Elías Jaua.

Igualmente, el exministro de Chávez, Héctor Navarro; el dirigente sindical petrolero, Eudis Girot; el secretario general del PCV, Oscar Figuera (aunque descartado por el mismo partido) y el mismo Uzcátegui. Esta vez, el secretario general pepetista declinó mencionar un solo nombre que se haya sugerido sobre la mesa.

Vale acotar que el exministro del Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, también expresó recientemente que de ser posible (sobre él pesa una orden de captura internacional por acusaciones de corrupción) estaría dispuesto a regresar al país para postularse como candidato a la presidencia y «rescatar el legado de Chávez».

El exministro del Interior y Justicia de Maduro, Miguel Rodríguez Torres también tenía aspiraciones presidenciales antes de su detención en 2018.

«Rodríguez Torres fue expulsado del país y Rafael Ramírez no tiene esa contundencia política para agrupar al chavismo disidente porque hay factores enemigos que los adversan dentro y fuera del chavismo por señalamientos en su gestión en Pdvsa. No lo veo (un candidato) ni en corto ni en mediano plazo, tendría que ser un factor o una cabeza dispuesto a reagrupar al chavismo, rescatar los ideales de Chávez, no veo quien pueda usar esa bandera» opinó Hurtado.

Chavismo descontento esquivo

El PCV y otros factores de la APR han acompañado las incesantes protestas de trabajadores públicos activos y jubilados en exigencia de mejores salarios. Para el partido del gallo rojo esa es la factura que quiere cobrar Miraflores, además de apoderarse de la tarjeta electoral.

Hurtado señaló que hace falta algo más para agrupar al chavismo descontento con Maduro en una sola fuerza e incluso ve más posibilidades de que un «buen candidato» de la oposición logre captar más votos de dicho sector que un chavista disidente.

«La disidencia chavista está dividida, debilitada, no se ha tenido la fuerza para agrupar a quienes nos pronunciamos en su momento dentro de las diferencias con el gobierno (…) No le veo fuerza para mostrar un rostro que pueda ir a competir en las presidenciales, pueden definirlo pero no le veo fuerza, no tiene las condiciones políticas para representar a ese chavismo descontento», sostuvo Hurtado.