Posible articulación del chavismo disidente con exministros preocupa a Maduro, dicen politólogos

La petición que hiciera el gobernante Nicolás Maduro a sus seguidores al recibir la marcha por el 4 de febrero en Los Próceres, sobre enfrentar y «desenmascarar» a exministros que quieren «confundir» y sembrar división en las filas del chavismo, no fue gratuita.

Los exministros de Comunicación y Petróleo, Andrés Izarra y Rafael Ramírez, alertaron sobre una nueva «ola de persecución», mientras que politólogos consultados por Efecto Cocuyo perciben preocupación entre la alta dirigencia roja, encabezada por Maduro, ante presuntos movimientos de articulación por parte del «chavismo originario» que ya no acompañan su gestión y sus posibles efectos en las filas del partido de gobierno e incluso en las castrenses.

«Son grupos financiados por los gringos que quieren dividir a nuestro poderoso movimiento cívico militar, disfrazados de chavistas, gente que algún día fue ministro y terminaron vendiéndole el alma al diablo y quieren ahora confundir. Llamo al pueblo a enfrentarlos con la verdad, a desenmascararlos y unir fuerzas hoy más que nunca. Confío en el pueblo», advirtió Maduro a sus simpatizantes.

El politólogo Nicmer Evans señaló que tras la muerte de Hugo Chávez hubo un «quiebre» de algunos sectores que han dejado ver su desacuerdo con las políticas de Maduro y su entorno pero de manera individual, no masiva. Afirma que el gobernante no ha logrado preservar la esencia del chavismo ni su elemento carismático y que parte de la disidencia ha sido provocada por él mismo y quienes lo acompañan. Puso como ejemplo los enfrentamientos con el exministro del Petróleo, Rafael Ramírez.

Movimientos detectados

«Ese chavismo puede cobrar organicidad y eso es lo que Maduro teme, porque una cosa es que sean pronunciamientos individuales y otra que sea organizado y que haya articulación tanto entre quienes permanecen en el país como los que están en el exterior. (Miguel) Rodríguez Torres (exministro del Interior) ya fuera del país pudiera articular al chavismo en el exilio, porque si bien para su salida pudo comprometerse a algunas cosas, ya estando fuera es diferente», expresó Evans.

Evans recordó que Miraflores tiene un aparato de inteligencia eficiente que le ha dado resultados para preservar el poder y es el que pudiera estar alertando sobre dichos movimientos, de allí que Maduro haya puesto en alerta a sus seguidores y busque prevenir para evitar adhesiones, puesto que la inconformidad interna por la situación del país, aseguró Evans, sí existe.

«Mucha gente no quiere a Maduro, mucha gente quiere que haya democracia en el país y de eso no escapa el propio chavismo ni el segmento político de Maduro. El chavismo es el movimiento político que más se ha dividido en los 20 años que llevan en el poder, no es tan unido como pretenden venderlo, lo que sí es monolítico es la preservación del poder y el carácter mafioso», sostuvo.

Maduro no dijo nombres pero entre los exfuncionarios del gobierno de Chávez, convertidos en fuertes críticos de su gestión están además de Ramírez e Izarra, el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, quien dirigió las carteras de Educación y Energía Eléctrica, Héctor Navarro, el exministro de Planificación, Jorge Giordani, de Ambiente, Ana Elisa Osorio, de Economía Popular, Oly Millán y de Industria y Comercio, Gustavo Márquez. Estos últimos cinco integran la Plataforma Unitaria en Defensa de la Constitución.

Evans añade a la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien denunció ruptura constitucional en 2017, tras las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia que anularon competencias de la Asamblea Nacional de 2015. Otros que han puesto de manifiesto sus diferencias con el actual gobierno es el exalcalde metropolitano y líder de Redes (partido ilegalizado por el Poder Electoral), Juan Barreto y la exdefensora del Pueblo y exdiputada del Psuv, Gabriela Ramírez.

¿Tienen fuerza?

Otros que no se han ido pero son considerados no tan «leales» a Maduro son el exministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua y el actual embajador de Venezuela en México, Francisco Arias Cárdenas. A ninguno la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) les permitió competir en las primarias para optar por las candidaturas a las gobernaciones de Miranda y Zulia en 2021, pese a ser favorecidos por la militancia con cantidad importante de postulaciones.

«Con la muerte de Chávez afloraron diferencias, se separaron Osorio, Márquez y otros como Giordani, el chavismo originario se separó del Psuv por sus diferencias con Maduro. Pudieran incitar a otros dentro del Psuv a mantenerse beligerantes y eso puede estar preocupando a Maduro», concidió el politólogo, Leonardo Morales.

Sin embargo, el también profesor universitario no cree que el movimiento del chavismo disidente sea tan fuerte como para provocar «un sismo» o una división importante en el Psuv y en el gobierno. Subrayó que pese a las rupturas de las figuras mencionadas, eso no ha ocurrido hasta ahora y no percibe indicios de que vaya a ocurrir.

«Jaua anda por allí y ha estado enfrentando internamente, pero sin provocar un sismo», acotó.

El excanciller se opuso a la aprobación de la Ley Antibloqueo en la Constituyente de 2017, pero expuso sus señalamientos a lo interno del Psuv.

«Si algo ha logrado el chavismo es resolver sus diferencias de manera eficiente a lo interno a diferencia de la oposición, a pesar de que pudiera haber más insatisfacción que satisfacción por el tema país y la economía a las puertas de las elecciones de 2024, pero aún así creo que logrará mantener la unidad de cara a las elecciones», apuntó Morales.

Encausar el descontento

La forma que encontró Miraflores de «neutraliza» al militar retirado Rodríguez Torres, al menos internamente, fue sacarlo del país, luego de excarcelarlo tras cuatro años tras las rejas. El exministro del Interior y Justicia estuvo recluido entre los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y una cárcel de máxima seguridad en Fuerte Tiuna y fue acusado de conspirar contra el gobierno de Maduro. Vale acotar que para entonces, 2018, tenía aspiraciones presidenciales.

Sobre Ramírez, quien de tener la posibilidad también aspiraría a ser candidato presidencial, pesa una orden de captura internacional desde agosto de 2022, acusado de corrupción durante su gestión, por lo que de regresar al país (está en Europa) sería apresado.

Ambos politólogos también mencionaron que si bien los trabajadores, especialmente los docentes, salen a diario a la calle para protestar por salarios justos, no hay una fuerza política que los encauce al punto de comprometer la estabilidad del gobierno de Maduro, ni del lado del chavismo disidente ni de la oposición.

«El chavismo está quebrado y lo que hace falta es canalizar esa expresión, algo que encarne el descontento, la gente está saliendo a las calles a protestar», aseguró Evans.