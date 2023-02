Qué pasa en el PCV y cuál es la amenaza que pende sobre el partido

La imagen del secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Oscar Figuera y de otros dirigentes de la tolda del gallo rojo, marchando el pasado 23 de enero, pero en la acera de la protesta social contra las políticas del gobierno de Nicolás Maduro, no fue pasada por alto en las altas esferas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Si bien la ruptura del PCV con Miraflores quedó sellada al no ser parte del Gran Polo Patriótico (GPP) en las elecciones parlamentarias de 2020 y que no han faltado los cuestionamientos públicos de voceros como el mismo Maduro y Diosdado Cabello hacia sus exaliados, calificándolos de «falsa izquierda», el conflicto entre ambas organizaciones que alguna vez compartieron el apoyo a Hugo Chávez, escaló.

Durante la marcha para conmemorar el 4 de febrero de 1992, Cabello, primer vicepresidente del Psuv, saludó a un grupo de personas con franelas, gorras y carteles con los símbolos de la tolda del gallo rojo, supuestas bases del PCV que participaban en la actividad. Pero no quedó allí, desde ese día aparecen por doquier presuntos dirigentes comunistas «rebelados» contra la directiva que encabeza su presidente, Perfecto Abreu, en apoyo a la gestión de Maduro.

De allí que la dirigencia comunista denuncia que estaría en marcha un plan, orquestado «por la cúpula» del Psuv para intentar «neutralizar» al PCV a través de mecanismos como la inhabilitación ante el Consejo Nacional Electoral o la intervención judicial, tal como ocurrió con el partido Patria Para Todos (PPT) y organizaciones de oposición como Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular.

Pero destacan una gran diferencia: ninguno de los que se identifican como militantes del PCV y que se prestarían para la «maniobra» de intervención, aseguran, están inscritos en el partido.

Los motivos

De acuerdo con el miembro del Buró Político del PCV, Yul Jabour, el gobierno de Maduro «no le perdona» a la dirigencia comunista, ni a su brazo sindical, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (Cutv), el acompañamiento a las incesantes protestas de calle de los trabajadores públicos, entre ellos los educadores y de jubilados y pensionados para exigir salarios dignos desde el año pasado.

Aprovecharía Miraflores, no descartado por Jabour, ante la proximidad de las elecciones presidenciales de 2024, para «apropiarse» de la tarjeta y los símbolos pecevistas para sumarlos arbitrariamente al GPP en apoyo a la reelección de Maduro o para simplemente «inhabilitar» a la organización e impedirle postular una candidatura del chavismo disidente.

«La política de agresión contra el PCV ha escalado y viene de la cúpula del Psuv por nuestra lucha y de todos los trabajadores por salarios dignos, contra las políticas antiobreras de Maduro que ha pactado con la burguesía tradicional y con la nueva burguesía revolucionaria. El PCV representa una amenaza que el gobierno necesita neutralizar junto a todas las fuerzas que puedan ser un obstáculo para su política neoliberal», expresó Jabour a Efecto Cocuyo.

La demanda por mejores salarios no solo la ha hecho el PCV en la calle, en la Asamblea Nacional (AN) de 2020, su único diputado, Oscar Figuera, ha propuesto en más de una ocasión, sin éxito, que se abra un debate en el hemiciclo sobre los bajos salarios en Venezuela y se plantee una legislación que contribuya con una solución al problema. Tanto la directiva de la AN como la bancada mayoritaria del Psuv, no ocultan su malestar cada vez que se toca el tema.

La insistencia le valió a Figuera no volver a tener un derecho de palabra en el hemiciclo salvo contadas excepciones y si el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, le otorga el derecho de palabra, la televisora del Parlamento, ANTV, interrumpe la transmisión hasta que culmine la intervención del comunista. La excusa de Rodríguez en un inicio para negarle hablar durante las sesiones es considerar a Figuera parte de la bancada opositora, con la que debe «coordinar» el derecho de palabra.

La movida en Monagas

Tras señalar al Psuv de «disfrazar» a pesuvistas como militantes del PCV durante la marcha del 4F, el PCV emitió otro alerta el 11 de febrero. El Buró Político denunció que una persona identificada como Carlos Figueroa dijo ser durante un programa de radio, el «coordinador político» del PCV en el estado Miranda.

No solo se desmintió que Figueroa sea militante pecevista sino que el cargo de coordinador político no existe en la estructura del partido sino los de secretarios (político, de organización, obrero y sindical, entre otros) que a su vez integran un Comité Regional del PCV en cada estado. También acotó que el programa en el que declaró la persona pertenece a una emisora del exalcalde del Psuv del municipio Tomás Lander, estado Miranda, Julio César Marcano.

El mismo día, tres personas, que también aseguraron pertenecer a las filas del PCV, ofrecieron una rueda de prensa en Monagas, estado natal de Cabello, para manifestar su respaldo a la gestión de Maduro. Aseguraron que el pasado sábado hubo un encuentro regional con presencia de la dirigencia pecevista de La Guaira, Sucre, Anzoátegui y Delta Amacuro para discutir la situación actual de la tolda política y las «decisiones arbitrarias» asumidas por la dirección nacional.

«Este movimiento político debe aliarse al Gran Polo Patriótico y al movimiento revolucionario que encabeza el presidente Maduro, así como darle el reconocimiento a cada uno de los militantes que han sido renegados o marginados, a quienes se les quitó la identidad política, acciones realizadas por una dirigencia que se ha convertido en una secta que obedece a intereses imperialistas», declaró Alí Coraspe, quien se identificó como dirigente regional del PCV.

Coraspe aseguró que el «imperialismo captó a Oscar Figuera» y que las bases se encuentran sumadas al «rescate» del PCV, el cual dijeron está «secuestrado» por la dirigencia nacional.

«Trabajamos para solventar esta situación, precisamente este tipo de encuentro es para definir junto a las bases el procedimiento a seguir, donde no descartamos el medio legal», advirtió ante la prensa regional.

Ante tales movimientos, la dirigencia del PCV volvió a desmentir que se trate de militantes comunistas. Jabour resaltó que recientemente hicieron un recenso de militantes con motivo del 16 Congreso Nacional celebrado en noviembre de 2022 y allí no aparecen.

¿Es inminente la intervención?

Imposición de una «falsa directiva» mediante intervención judicial para despojar de la personalidad jurídica a las legítimas autoridades nombradas o ratificadas en noviembre o simple inhabilitación de la tarjeta del PCV ante el CNE, son los escenarios que no descartan en el PCV, que cumplirá el próximo 5 de marzo, 92 años de vida política en Venezuela, bajo serio riesgo.

«Al no haber logrado chantajear a la militancia y ver que el Partido Comunista ratificó su línea política en el 16 Congreso Nacional, al ver unidad y cohesión ideológica arman un show con personas que no son militantes sino funcionarios públicos o de otras organizaciones políticas del Polo Patriótico. El PCV es más que una tarjeta, una gorra o una franela, no será fácil de inhabilitar porque es una institución en el país con importantes lazos internacionales», recalcó.

Recordó que el PCV rechazó la ola de intervenciones judiciales ordenadas por el Tribunal Supremo de Justicia, tanto del PPT y Tupamaro como de los partidos de oposición en el año 2020, previo a las parlamentarias, por considerarlo antidemocrático e injerencia en la vida interna de las organizaciones partidistas que tienen derecho a decidir con autonomía cómo funcionan y cuál es su línea política.

Vale acotar que tras la intervención del PPT y Tupamaro, el chavismo disidente solo cuenta con la tarjeta electoral del PCV para postular candidaturas, pues las mencionadas fueron sumadas al GPP.

Además de exigir la idexación de los sueldos, salarios y pensiones a la canasta básica, el PCV también ha exigido la discusión de las contrataciones colectivas, el cese de la criminalización de la lucha sindical por parte del gobierno de Maduro y la liberación de los dirigentes sindicales y trabajadores detenidos por protestar.

Ante la falta de resultados del diálogo social tripartito, al que tildan de «farsa» en Nueva Esparta con relación al aumento salarial, proponen a las centrales de trabajadores del país diseñar un plan unitario para aumentar la presión a Miraflores.

El 12 de enero, ni Figuera ni su suplente asistieron a la Memoria y Cuenta de Maduro, quien palabras más, palabras menos, se escudó en las sanciones internacionales para no mejorar las condiciones salariales de los trabajadores venezolanos.