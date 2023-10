Candidatos a primarias recordaron que aún faltan muchos presos políticos por liberar

Los candidatos a las elecciones primarias previstas para este 22 de octubre, María Corina Machado, Delsa Solórzano, Carlos Prosperi, Andrés Velásquez y César Pérez Vivas aplaudieron la liberación de cinco presos políticos la noche de este 19 de octubre, luego de que Estados Unidos flexibilizara algunas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Fueron excarcelados el periodista Roland Carreño, el exdiputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, Marco Antonio Garcés Carapaica, Eurinel Rincón y Mariana Barreto. Los aspirantes a Miraflores recalcaron que «nunca debieron estar presos» y exigieron la liberación de todos los presos políticos, los cuales, de acuerdo con la ONG, Foro Penal, ascienden a 270.

«Juan Requesens, Roland Carreño, Marco Antonio Carapaica, Eurinel Rincón, Mariana Barreto, Wilder Vásquez, nunca debieron estar en prisión. Son inocentes. Mi reconocimiento a sus abogados que lucharon día a día por su libertad, a sus familiares que jamás se rindieron y a cada una de las personas que los acompañaron en estos tiempos difíciles», expresó Delsa Solórzano.

Recordó que cerca de 300 personas aún permanecen detenidas de manera injusta en diferentes organismos de seguridad del Estado y recintos carcelarios, cuya libertad también exige.

«Reconforta el reencuentro de estos venezolanos, presos de la tiranía, con sus familias. Mi fuerza a Roland Carreño, Juan Requesens, Marco Antonio Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto; quienes nunca han debido estar presos por sus ideas. Hoy hay cientos de venezolanos, civiles y militares, secuestrados por el régimen criminal, que sufren tortura y tratos degradantes. Exigimos su liberación inmediata», manifestó María Corina Machado.

«Nunca debieron estar presos»

Este 17 de octubre las delegaciones del gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria firmaron dos acuerdos parciales en Barbados, producto de la reanudación de las negociaciones políticas. Como consecuencia inmediata de dicha firma, EEUU aprobó flexibilización de sanciones internacionales y el Estado venezolano procedió a la liberación de los presos políticos mencionados.

«Nos llena de alegría la liberación de nuestros hermanos Juan Requesens y Roland Carreño, así como de Marco Antonio Garcés Carapaica, Eurimel Rincón y Mariana Barreto, quienes nunca debieron estar presos por pensar distinto. Se debe lograr la liberación del resto de los presos políticos que aún siguen tras las rejas. Celebramos los avances logrados por la mesa de diálogo en Barbados», señaló Carlos Prosperi.

Los candidatos Pérez Vivas y Velásquez también se pronunciaron en la misma tónica a través de sus redes sociales y condenaron que quienes hoy ya gozan de libertad hayan sido encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la participación política.

«Esta es una noticia positiva, pero aún queda mucho por hacer (…) Exigimos que se liberen inmediatamente a todos los presos políticos. Es hora de que se ponga fin a esta persecución política» exigió el exgobernador del Táchira.

Velásquez aprovechó el tema para invitar a los venezolanos a votar en las primarias este 22 de octubre, como un primer paso «hacia la liberación nacional» y el cese de la persecución política.

¿Qué dijeron Capriles y Superlano?

«Son pasos en la búsqueda de que se acabe la persecución y haya justicia y democracia plena. Son pasos que han costado mucho y que no han dejado de ser tiroteados y saboteados por quienes no quieren el encuentro de los venezolanos (…) Todo esfuerzo por devolverlos a la libertad siempre tendrá nuestro apoyo y por ellos seguiremos luchando. Hoy, en especial, me permito celebrar por la libertad plena de mi hermano, amigo y compañero de lucha Juan Requesens», dijo el excandidato a las primarias, Henrique Capriles.

Superlano, quien dijo estar en Barinas en los preparativos para las primarias de este domingo, extendió su apoyo y solidaridad en nombre de Voluntad Popular hacia Roland Carreño, también miembro de dicha tolda política.

