El preso político, periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, fue liberado casi a la medianoche de este 19 de octubre, junto con el exdiputado Juan Requesens y otras tres personas detenidas por motivos políticos.

En su cuenta de la red social X, antes Twitter, el jefe de la delegación de la plataforma unitaria para el diálogo en México, Gerardo Blyde, informó de la liberación de Carreño.

Esta es la primera liberación de la que se tiene conocimiento tras la firma del acuerdo de garantías políticas, que rubricaron el chavismo y la plataforma unitaria en Barbados este martes 17 de octubre.

Alivian sanciones pero exigen liberaciones

Durante el miércoles Estados Unidos levantó sanciones contra el petróleo, el gas y el oro venezolano, una medida temporal que decidió el Departamento del Tesoro por un lapso de seis meses como resultado de las conversaciones en Barbados.

Sin embargo, el Departamento de Estado le dio plazo hasta noviembre a Miraflores para fijar fechas o plazos del acuerdo de garantías electorales.

“Creo que hemos sido muy claros en que nuestra política es aliviar la presión de las sanciones sobre la base de pasos concretos que lleven al país hacia elecciones competitivas y mejoren la situación humanitaria en el país. Y mientras la Plataforma Unitaria estaba negociando y llegando a un acuerdo, nuestros esfuerzos fueron apoyarlos, darles los incentivos necesarios para poder llegar a la firma”, dijo un alto funcionario estadounidense.

Mientras que el secretario de Estado Antony Blinken habló de lapsos y de iniciar la liberación de estadounidenses y venezolanos de forma perentoria. En concreto demandó lo siguiente:

“Definir un cronograma y un proceso específicos para la rehabilitaci´n acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física. Comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”.

Qué pasó con Roland Carreño

Roland Carreño estuvo preso desde el año 2020. Una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo detuvo el 26 de octubre de ese año y lo acusó de tener un arma de guerra.

Su juicio sufrió de retardo procesal y cuando estaba por terminar, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura revocó al juez de su causa la competencia en materia de terrorismo, por lo que comenzaron desde cero el proceso.

La primera audiencia se celebró el pasado 5 de octubre y la próxima estaba prevista para este jueves.

Su primer proceso comenzó nueve meses después de su detención, lo que viola las leyes procesales.

Libertad para Requenses y Marco Gárces

Blyde informó que las otras liberaciones son las de Juan Requesens, exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015 que fue acusado de ser uno de los implicados del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018.

Después de cuatro años privado de libertad, en agosto de 2022 lo condenaron a ocho años de cárcel.

También liberaron a Marco Antonio Garcés Carapaica, implicado en el caso del llamad espía estadounidense Matthew John Heath.

Garcés viajaba en un carro por puesto desde Maracaibo estado Zulia, hasta la ciudad de Coro en el estado Falcón.

Al pasar por la alcabala Los Pedros, municipio Mene Mauroa, entre Falcón y Zulia, el carro fue detenido para revisión de rutina. Cuando la GNB se percató de la presencia del extranjero los detuvieron.

Durante varios días el joven estuvo en desaparición forzada, fue trasladado junto con los demás a la Dgcim de Punto Fijo. Su madre Yurayma Carapaica indicó que su hijo fue víctima de crueles torturas.

Dos mujeres quedaron en libertad

Otra de las liberaciones fue la de Eurinel Rincón, una mujer que fue apresada por tomarse una foto con el diputado del Parlamento de 2015, Gilber Caro. Era empleada del Ministerio de la Defensa y la recluyeron en la cárcel de mujeres de Los Teques.

En la lista está la cardióloga trujillana Mariana Barreto Falcón a quien detuvieron en junio de este año por reclamar irregularidades en el suministro de gasolina en una estación de servicio.

“Ella fue como cualquier persona a repostar gasolina para su vehículo, para trasladarse a su trabajo como cardióloga. En el sitio, la gente que controla las colas, porque la estación de servicio es de tipo subsidiada, le dijo que no había combustible, lo que a ella le extrañó. Les dijo entonces que si no había para ella, entonces no había para nadie y pidió cerrarla, por las irregularidades que observó”, contó Cristina Falcón, tía de la médico tras su encarcelamiento el pasado 14 de junio.

Con información de Reynaldo Mozo

