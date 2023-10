Para este domingo 22 de octubre están convocadas las elecciones primarias de la oposición para que los ciudadanos escojan, a través del voto, al candidato unitario para los comicios presidenciales de 2024.

Está previsto que la jornada electoral inicie en 3.010 centros de votación, distribuidos en todo el país, a las 8:00 am. El estimado de duración es de 10 horas o hasta que el último elector permanezca en cola. La Comisión Nacional de la Primaria puede prorrogar el cierre de las mesas de votación.

Para el voto exterior en 80 ciudades y 30 países, estos son los horarios establecidos: América: 8:00 am a 4:00 p.m con excepción de Chile que será de 9:00 am a 5:00 pm (horario del Metro); Europa: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.; Sidney, Australia: 8:00 am a 4:00 p.m.

A continuación te presentamos una guía sobre cómo participar en la primaria:

Ubica tu centro de votación

Puedes usar el buscador de la primaria: http://buscadorprimaria2023.com, introduces tu número de cédula y fecha de nacimiento, haces click en la casilla para confirmar que no eres un robot, captcha o bot, si es requerido, le das a consultar y te aparecerá la dirección del centro de votación que puede ser exacta o con un punto de referencia (frente al colegio San Francisco de Asis por ejemplo) y el número de mesa.

Recuerda que, en la mayoría de los casos, no son los centros donde tradicionalmente votas, pero pueden estar cerca. El día de la elección deben haber voluntarios de las organizaciones políticas y civiles en los alrededores de los centros de votación que te puedan orientar.

de las organizaciones políticas y civiles en los alrededores de los centros de votación que te puedan orientar. También puedes ingresar a la página web comisiondeprimariave.org hacer click en el botón ¿Dónde voto? Allí también te aparecerá el buscador de las primarias e introduces los mismos datos.

Si estás en Venezuela y algunas operadoras tienen el buscador y la página web de la Comisión de Primaria bloqueados, te recomendamos descargar una VPN para tener acceso.

para tener acceso. Debes tener en cuenta que: algunos centros de votación fueron cambiados de dirección por problemas logísticos, así que te sugerimos revisar tu centro uno o dos días antes de ir a votar para estar seguros.

fueron cambiados de dirección por problemas logísticos, así que te sugerimos revisar tu centro uno o dos días antes de ir a votar para estar seguros. Si estás en el exterior debes suministrar además de los datos, un código que se te proporcionó al descargar la aplicación y registrarte.

Si no dispones del código, en la página web de la Comisión Nacional de la Primaria https://comisiondeprimariave.org/centros-exterior/ está el listado de países, ciudades y dirección de los centros de votación fuera de Venezuela.

Línea de Whatsapp: La Comisión Nacional también habilitó el número de Whatsapp 0424-1463558 al que puedes escribir para solicitar y recibir información

¿Qué pasará en el centro de votación?



Al llegar al centro de votación en el horario establecido, esto es lo que sucederá:

Se implementará una herradura para el sistema manual en los centros de votación.

en los centros de votación. Presentas tu cédula laminada . El miembro de mesa verifica la correspondencia de la identidad con el elector.

. El miembro de mesa verifica la correspondencia de la identidad con el elector. Ubica al elector en el cuaderno de votación y certifica que no haya votado. Le indica dónde firmar, le devuelve la cédula y le indica que se dirija al presidente de la mesa.

Si el elector cuenta con un acompañante para voto asistido, esta persona debe llenar una planilla de registro y control y no puede asistir a más de un elector.

y no puede asistir a más de un elector. El presidente de la mesa le pregunta al elector si sabe votar. Si la respuesta es negativa le explica cómo, si es positiva le indica que se dirija detrás del parabán y le entrega la boleta.

le pregunta al elector si sabe votar. Si la respuesta es negativa le explica cómo, si es positiva le indica que se dirija detrás del parabán y le entrega la boleta. El elector hace su selección, dobla la boleta y la deposita en la urna electoral.

¿Cómo votar en la boleta electoral?

Es muy sencillo:

Marca una X en el óvalo que está al lado de la opción de tu preferencia.

Nombres de los candidatos retirados a poco tiempo de primaria aparecerán en la boleta el 22 de octubre

Es importante tener en cuenta que tres candidatos que aparecen en la boleta electoral se retiraron de la primaria: Capriles Radonski, Roberto Enríquez y Freddy Superlano.

y Si marcas la opción de Capriles Radonski o Roberto Enríquez tu voto será nulo porque no declinaron a favor de ningún otro candidato. Si marcas la opción de Superlano, tu voto será sumado a la candidata María Corina Machado porque Superlano formalizó la manifestación del apoyo a Machado ante la Comisión.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...