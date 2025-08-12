El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, acudió a la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) para exponer lo que ha asegurado, son planes de violencia orquestados por la oposición liderada por María Corina Machado y explicar por qué la administración de Nicolás Maduro no tiene vínculos con el narcotráfico como afirma Estados Unidos.

Lo hizo en compañía de viceministros militares del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que él dirige y de representantes de cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos Alexander Granko por la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“Hay personas detenidas y judicializadas, trabajamos en silencio, sin hacer bulla, solo mostramos resultados y eso es gracias a estas personas que me acompañan», dijo Cabello, al señalar a los funcionarios militares y policiales que se ubicaron a los lados de la tribuna de oradores durante la plenaria de este martes 11 de agosto.

Cabello habla de 13 detenidos

El ministro indicó que 13 personas están detenidas en los últimos días, de 15 identificadas en una trama conspirativa en la que involucró a políticos adversarios y sectores empresariales que financian las operaciones.

Con videos, láminas y material de muestra colocados en mesas, Cabello quiso exponer de nuevo ante el país (lo hizo el pasado 9 de agosto) cómo se incautó un lote de explosivos que se encontraba en dos galpones en la ciudad de Maturín, en el estado Monagas.

Dijo que esos equipos se usarían para detonar instalaciones petroleras, centros de salud, parques públicos, contra figuras del chavismo y la oposición aliada, representada en la AN. Mostró simulaciones del daño que podían causar de haber explotado.

“A ustedes -dijo a la oposición en la AN – los odian más que nunca porque tuvieron la valentía de apartarse”, afirmó en su extendida exposición.

Cabello alertó que este 11 de agosto se hicieron otras incautaciones, sin dar mayores detalles, “superiores” a las que hallaron en Monagas, estado natal del funcionario y al que acudió el fin de semana pasado donde informó sobre la incautación de estos materiales.

“Los vamos a encontrar donde se metan, no hay manera que se escondan. Este es el juego en el que nos quiere meter esta asesina, criminal (…) Simonovis planificó esto en EEUU y tengo dudas de que allá nadie sepa nada. Simonovis le prometió a María Corina Machado que va a pasar, lo que va a pasar es que los vamos a joder, eso es lo que va a pasar”, advirtió, mientras la mayoría del chavismo en la AN aplaudía.

Cabello inquiere a la Alianza Democrática

Preguntó, nuevamente dirigiéndose a la bancada de la Alianza Democrática, si se podía tener consideración con el sector de la oposición en el que alguna vez militaron o darle espacios, después de planificar actos terroristas y alinearse con bandas del narcotráfico. El mismo respondió que no.

Cabello agregó que mientras hablaba en el Parlamento, estaba saliendo un helicóptero de la Fuerza Armada (FANB) hacia una zona de Venezuela, que no especificó, para realizar otra operación que dio a entender que estaba relacionada con el narcotráfico.

Representantes de organismos de seguridad, acompañaron a Cabello a la AN , entre ellos Alexander Granko, por la Dgcim. Foto: AN

Aseguró que en lo que va de año, se han incautado 51 toneladas de drogas, por lo que señalar a Venezuela como una ruta del narcotráfico, dijo, es un “complot” para justificar una agresión al país. Señaló a la DEA, de EEUU, como el mayor cartel de drogas del mundo.

“La gente se queja de las alcabalas, que hay muchas, pero funcionan, el que no la debe no la teme, el que la teme mete la cabeza entre las piernas”, expresó en la parte final de su discurso.

Jorge Rodríguez: No son de izquierda

Al culminar el discurso de Cabello, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, intervino para felicitar la exposición y definir al ministro del Interior como un “hombre sencillo y bueno”. Agradeció también a los funcionarios acompañantes por “sacrificarse” en nombre de la paz del país.

“Este es un país que no produce ni trafica, cuando se fue la DEA, expulsada de Venezuela por el presidente Chávez, dejó de ser ruta para el tránsito, por eso la estupidez, por eso la mentira, por eso intentan agredir a Maduro”, sostuvo.

También se dirigió a los sectores de izquierda que quitaron su apoyo a la administración de Maduro y denuncian violaciones de derechos humanos.

“Jamás voy a concebir que alguien de izquierda publique un post en los mismos términos de María Corina Machado, si eres de izquierda tienes que repudiar el fascismo. Es imposible que sea de izquierda. Se disfrazan, se camuflan de izquierda. ¿Por qué no hay un comité de madres y familias de las víctimas del 29 y 30 de julio ? Aquí no nos sirven los tibios, están al servicio del fascismo, tiene que ser extirpado de cualquier cuerpo social”, recalcó Rodríguez.

Amenazan con cárcel a quien apoye a Machado

Agregó que quien de un mensaje y lo replique María Corina Machado, a la que tildó de “homicida”, o al revés, es “prueba suficiente” de que esa persona también está involucrada en algún plan.

“Puede ser que haya gente sorprendida en su buena fe. Pero usan los mismos argumentos que usa el fascismo para escamotearse. El que atente contra la seguridad de la gente y sus cómplices, tendrán que pagar los años de cárcel que merecen”, subrayó.

El presidente de la AN convocó a sesión el próximo jueves, 14 de agosto, para dar por terminado el primer periodo de sesiones 2025 -accidentado por el tema electoral – y entrar en receso legislativo.