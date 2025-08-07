La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que el gobierno de Donald Trump pagará 50 millones de dólares de recompensa a aquella persona que aporte información que ayude a la captura del líder chavista Nicolás Maduro, al que implican como uno de los hombres que encabeza el llamado Cartel de los Soles, al que recientemente designaron como una organización terrorista.

En su cuenta de la red social X, Bondi dice que la recompensa la ofrecen tanto el Departamento de Justicia que ella encabeza como el Departamento de Estado, a cargo del exsenador Marco Rubio.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

De esta manera elevaron el monto de 25 millones a 50 millones de dólares este mismo año, una práctica que ya usó Donald Trump durante su primera gestión en la Casa Blanca cuando fijó el monto en 15 millones de dólares por el gobernante chavista, así como por altos cargos de su ejecutivo, entre ellos Diosdado Cabello y el ahora defenestrado Tarek El Aissami. En esa lista inicial también figuraban los generales Cliver Alcalá Cordones y Hugo Carvajal, ambos ahora arrestados en territorio estadounidense.

Cartel de los Soles es un invento de EEUU

Este mismo 7 de agosto, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, volvió a decir que el Cartel de los Soles es «un invento de Estados Unidos», en una rueda de prensa en la que anunció la captura de 15 personas a las que relacionó con un supuesto plan para colocar explosivos en la estación del metro de Plaza Venezuela en Caracas.

«El Cartel de los Soles es un invento, no sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles», dijo el número dos del chavismo ante la pregunta de periodistas presentes, en declaraciones que recogió la agencia Efe.

Por el contrario, aseguró que el mayor cartel de narcotráfico en el mundo es la DEA (Administración de Control de Drogas de EEUU), al reiterar que «el Cartel de los Soles es una mentira de ellos, una mentira, una gran mentira para manipular».

Trump acusó a Maduro en su primer gobierno

Bajo el primer mandato de Trump (2017-2021), el Departamento de Justicia presentó formalmente cargos criminales contra Maduro y otros funcionarios de su Gobierno por tráfico de drogas y «narcoterrismo».

Los cargos nombraban a Maduro como «líder» del llamado Cartel de los Soles y lo señalan a él y a varios de sus allegados políticos de llevar a cabo una red de corrupción gubernamental que «facilitó la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos».

Según la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, donde se presentaron los cargos, Maduro negoció el envío de «toneladas» de cocaína producidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que proporcionó armas militares. También se le acusa de coordinar «asuntos exteriores» con Honduras y «otros países» para facilitar el tráfico de drogas en «gran escala».

Con información de Efe