Cabello anuncia otra incautación de explosivos, ahora en dos galpones en Monagas

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció la incautación de un nuevo lote de explosivos que se encontraban en dos galpones en la ciudad de Maturín, en el estado Monagas, por lo que detuvieron a ocho personas.

Durante una transmisión por Venezolana de Televisión, el funcionario detalló que decomisaron 1.137 cajas de cargas huecas que contenían 54 mil unidades de carga hueca, 35 rollos de cordón detonante y al menos 125 detonadores eléctricos.

Responsabilizó de ello a la líder opositora María Corina Machado, de la que dijo saben donde se encuentra escondida. «Tenemos información muy clara de donde está protegida en este momento», afirmó Cabello en la alocución, en la que estuvo acompañado por funcionarios de los cuerpos de inteligencia del Estado y el gobernador de Monagas, Ernesto Luna.

Galpones estaban en Maturín

«Eso es un poderosísimo cuando usted pone un explosivo le da una carga adicional, lo multiplica para generar más daño… todo esto iba a ser usado para hacerle daño a nuestro pueblo», explicó sobre el material incautado.

Los galpones donde estaban estos equipos se encuentran en la Zona Industrial de Maturín, al oeste de la capital monaguense, y otro en la avenida Alirio Ugarte Pelayo al norte de la ciudad.

«Denunciamos la escalada terrorista de las narcobandas. Denunciamos el apoyo directo que tienen del gobierno de Estados Unidos», afirmó el titular de Interiores, Justicia y Paz sobre las supuestas implicaciones de Machado y la Casa Blanca para intentar generar hechos de violencia en el país.

Aseguró que aún continuaban la revisión de los materiales, con la participación de expertos explosivistas. Añadió que no descartaban la presencia de C4 y dinamita, dos poderosos explosivos.

La información la aportó después de que hace dos días habló de la detención de 15 personas que serían responsables de armar explosivos con dinamita que pretendían colocarlos en Plaza Venezuela, Caracas, cerca de la estación del Metro en esa zona, así como en las inmediaciones de una toma de gas doméstico y una estación de gasolina.

También de esos hechos responsabilizó a Machado, Iván Simonovis y al exdiputado Juan Pablo Guanipa, al que detuvieron el pasado 23 de mayo, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo.

Sobre las detenciones en la capital venezolana volvió a pronunciarse este 9 de agosto. Añadió que les «desmantelamos la generación de un hecho de violencia terrible en Caracas».