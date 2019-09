Cabello: Le damos la bienvenida a esa oposición que se sumó al diálogo

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, saludó la incorporación de cinco partidos de oposición a una mesa de diálogo con el gobernante chavista Nicolás Maduro, proceso que se anunció el pasado lunes 16 de septiembre.

El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) le dio la bienvenida a esos sectores (Cambiemos, Soluciones, MAS y Esperanza por el Cambio), a los que catalogó de “valientes” por sentarse a hablar con el chavismo gobernante.

“Bienvenidos, han demostrado una valentía por encima del promedio de la oposición”, señaló el dirigente chavista en su programa semanal Con el mazado Dando, que transmitió este miércoles 18 de septiembre Venezolana de Televisión.

“Yo les dije más de una vez que en esa mesa de negociación faltaban Claudio Fermín Felipe Mujica, Timoteo Zambrano, (Javier) Bertuchi, porque son oposición y no son minoría», sostuvo Cabello quien recordó que el chavismo ya se ha reunido con quienes le dieron el golpe de Estado a Hugo Chávez en abril de 2002 y los representantes de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, incluso después del alzamiento de un grupo de militares el pasado 30 de abril.

“Ellos dicen, la oposición radical, que esto es una minoría, yo no estoy tan seguro que sean una minoría, allí está el señor Henri Falcón que sacó dos millones de votos y a pesar de la mala campaña que hizo a mitad de la elección cuando dijo que le estaban haciendo trampa… allí está Bettuchi que sumó un millón, son tres millones; allí está el MAS, una cosa que llaman Soluciones, Bandera Roja, ¡imagínate tú! y se van a seguir sumando”.

Estas cifras son los datos de las elecciones presidenciales de 2018 en las que fue reelecto Nicolás Maduro, catalogadas como fraudulentas por la comunidad internacional, entre ellos los países del Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea, ya que no participó la mayoría de la oposición venezolana, al tener partidos y candidatos inhabilitados.

Cabello hizo referencia al excandidato presidencial y dirigente de Copei, Eduardo Fernández, del que aseguró se había sumado a la conversación y se había comprometido en la firma de unos 10 acuerdos con el chavismo.

“El miedo es libre, hay algunos que lo estuvieron llamando para que no firmaran ni apareciera; verdad Tigrito, pero ellos ya se habían comprometido”, indicó.

Cabello agregó que la llamada revolución bolivariana está en el control del escenario político venezolano y reiteró que el Psuv y sus aliados volverán a la Asamblea Nacional, aunque eso no signifique que el Poder Legislativo saldrá del desacato, como sentenció el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde el año 2016 contra el Parlamento.

“Eso no quita el desacato (que el chavismo vuelva a la AN); el desacato fue por otras razones, ellos en su arrogancia no son capaces de darse cuenta de eso”. Esto como parte de uno de los “acuerdos parciales” que se firmaron este 16 de septiembre.

Aseguró que la oposición que apoya la defensa del territorio Esequibo “es una ganancia” para el chavismo porque significa defender la soberanía nacional y acusó de nuevo a Guaidó de querer negociar la zona en reclamación con el Reino Unido.

“Yo creo que el minoritario ahorita es Juanito Alimaña (Juan Guaidó), me da la impresión… nunca en la vida la oposición había estado tan mal en los últimos 20 años como en este momento, y ¿quién dirige a la oposición en este momento?, Juanito Alimaña que algo de culpa debe tener”.

Más pruebas contra Guaidó

El segundo del chavismo también denunció que presentarán más pruebas de los supuestos vínculos del presidente encargado, Juan Guaidó, con la banda criminal colombiana Los Rastrojos.

“Salió (Juan Guaidó) con unos narcoparamilitares amigos de Duque y Uribe y ahora quiere echarle tierra, pero eso no es así. Esta semana se pone buena con información de ese tema”, afirmó.

“Estamos en presencia de una clase política que dirige la oposición venezolana que no tiene ningún rubor en asociarse con asesinos, con paramilitares y narcotraficantes”, insistió Cabello quien fue el que mostró las fotos de Guaidó con dos miembros de Los Rastrojos el pasado miércoles 11 de septiembre.

Aclaró que las fotos las mostró hace dos programas, pero no tenía la identificación completa de quienes eran, por lo que hasta obtener los datos los reveló la semana pasada.

«No eran lavaperros, son los jefes de Los Rastrojos. Esos son los que se encontraron en la frontera, ¿quién puede pasar por allí?, los que tienen un salvoconducto, (que son) Los Rastrojos por esa trocha con pistola al cinto y él (Juan Guaidó) tranquilito».

Asimismo identificó al conductor de la camioneta en la que se habría trasladado el presidente encargado, otro miembro que controla las finanzas del grupo paramilitar colombiano.

«¿Quién me entregó esa foto? Ese es el detalle, cómo llegaron al Mazo Dando. Hace tres semanas, yo las mostré al final, pero quería tener los datos de quiénes eran, porque no son cualquier lavaperro, no. Ya lo venía denunciando Cañizares», aclaró sobre Wilfredo Cañizares, un defensor de derechos humanos en Colombia, que denunció el supuesto apoyo de Los Rastrojos para el paso de Guaidó a Colombia, el pasado 22 de febrero.

Censo de vivienda

Cabello se refirió al censo de población y vivienda que se adelantó para este 2019, cuando debería realizarse en 2021, y mencionó que las casas asignadas por el gobierno serán verificadas.

“Si a usted le entregaron una casa y usted decidió irse de Venezuela y ahí tocan esa puerta y no hay nadie, (pero si) algún día abren y dicen estoy alquilado, ya va; la casa no es para alquilar, la vivienda es para la familia y un censo no significa para nada que la van a quitar la vivienda, se va a chequear y así que pueden comenzar a chillar”.