Cabello dice que tampoco había recursos para bonos de alimentación y de guerra pero se ajustaron

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, defendió los anuncios del gobernante Nicolás Maduro del pasado 1 de mayo y que se limitaron a los ajustes de los bonos de alimentación a 40 dólares y de «guerra» a 30 dólares, sin aumentar el salario mínimo.

En rueda de prensa del partido de gobierno, el también diputado de 2020 recalcó que a pesar de no poder incrementar el ingreso mensual de los trabajadores el gobernante decidió asistir a la marcha que había llegado a la Plaza O’Leary, en la urbanización El Silencio y «dar la cara».

«Él sabe cómo comunicarse con los trabajadores; ellos saben comunicarse con Maduro. Si hubiera sido por disponibilidad de recursos no se podía dar incremento de nada, pero apartó de donde no había para aumentar con el dolor del alma, de no poder aumentar más. Ellos saben que Maduro no les va a caer a mentira», sostuvo.

Aseguró además que el aumento del salario mínimo en Venezuela sigue siendo «prioridad» del gobernante Maduro y que en el momento en que pueda disponer de los recursos subirá el salario. Hizo votos para que aumente la producción petrolera y al país se le permita exportar gas, para que ello sea posible.

Recuperación de activos

Este 8 de mayo, Cabello advirtió que con las leyes de Extinción de Dominio, sancionada por la Asamblea Nacional (AN) de 2020 y la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, que aguarda por su segunda discusión, el gobierno nacional podrá recuperar bienes producto de la corrupción, en lo cual no solo incluyó los ilícitos en Pdvsa y la CVG, sino a la administración del extinto gobierno interino y la gestión del Parlamento de 2015.

«El que no la debe no la teme, después que no vengan con excusas. Así como a ellos los ayudan Estados Unidos, nosotros tenemos apoyo de amigos que nos dicen qué cobraron por ahí y quiénes. No es persecución, es poner reglas claras sobre la mesa, los vimos a todos en el distribuidor Altamira (intento de insurrección militar del 30 de abril), no vengan a decir que ya se salieron, como (Henrique) Capriles que ahora llama a votar», fustigó.

Señaló de nuevo al dirigente de Voluntad Popular (VP) Juan Guaidó de viajar a Estados Unidos para «concretar el robo de Citgo» y a la Asamblea Nacional de 2015 presidida por Dinorah Figuera de Primero Justicia (PJ) de «robarse» 346 millones de dólares provenientes de fondos congelados, cuyo acceso fue autorizado por Estados Unidos. Aseguró que el dinero es para distribuirlos entre los partidos PJ, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo que conforman la mayoría de dicho legislativo.

«Sabemos dónde están los activos y los vamos a recuperar con leyes» amenazó.

Propone elecciones en agosto

Cabello también se refirió a un eventual adelanto de las elecciones presidenciales previstas para 2024 y manifestó sus preferencia por el mes de agosto en lugar de diciembre para realizarlas, sin especificar si se refería a 2023 o el año que viene. Las cuestionadas elecciones de 2018 se adelantaron para el 20 de mayo.

«Elecciones cuando el CNE (Consejo Nacional Electoral) diga. A mí me gusta la fecha de agosto para las elecciones presidenciales, en agosto ganamos el referendo contra el comandante Chávez, pero no se pongan nerviosos», dijo.

Volvió a advertir a la oposición que sin el CNE no podrán hacer primarias y se preguntó cómo harán los venezolanos en el exterior para votar en las presidenciales de 2024 si no están inscritos en el Registro Electoral en el exterior.

Actualmente, solo 107.000 venezolanos están habilitados por el Poder Electoral para sufragar fuera del país. La actualización del RE en el exterior por parte del CNE está entre las exigencias de la oposición al gobierno de Maduro, como parte de las garantías democráticas para dichos comicios.