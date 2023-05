«Gobierno nos deja más indefensos con solo Bs 130 y un bono reducido y discriminatorio», advierten pensionados y jubilados

El Frente Amplio Unidos en Defensa de los Pensionados y Jubilados (UFAJUP) y la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del Estado Bolívar alertaron que el Ejecutivo, además de no aumentar el salario mínimo, ni las pensiones y jubilaciones, «rebajó» el «bono de guerra» que ya tenía un alcance limitado, para subir el cesta ticket, con lo que deja aún más «indefensos» a quienes dedicaron años al servicio del Estado.

«Le entregamos 30 años al Estado venezolano y lo que hizo Nicolás Maduro el 1 de mayo es una burla, una canallada, dice que se esfuerza por mejorar nuestra calidad de vida pero no cumple con la Constitución ni las leyes y los ingresos no dan ni para cubrir la canasta básica. Guayana está produciendo ingresos en las minas y todo eso se lo llevan», fustigó el presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del Estado Bolívar, Hugo Medina.

Tras los anuncios de Maduro, el 1 de mayo, el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, especificó que los pensionados del Seguro Social (IVSS) solo cobrarán 20$ (bono de guerra con un monto menor, equivalente a 497,4 bolívares al tipo de cambio oficial) más 130 bolívares de pensión, equivalentes a 5$. Los jubilados de la administración pública cobrarán 49$ (bono de guerra más jubilación) y los activos 70$ (30$ por dicho bono más 40$ de cesta ticket).

Críticas al «bono de guerra»

«Los pensionados quedaron en una situación de mayor incertidumbre porque aparte de que se quedaron con solo 130 bolívares, tendrán qué esperar que les asignen los 20 dólares a través del Sistema Patria, que es como una lotería porque no a todos les llega o la página presenta fallas, a veces pide actualizar datos laborales, que mucha gente de la tercera edad no sabe sortear porque no maneja la aplicación», señaló el presidente de UFAJUP Luis Cano.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, Cano resaltó que el Frente realizó recientemente una encuesta entre 4.000 pensionados del Seguro Social (IVSS) y a 48% (1.920 personas) no les llega el «bono de guerra». Indicó que en estados como Bolívar y el Zulia, el porcentaje se eleva a 60% y no existe, afirmó, un canal de atención al público que permita realizar reclamos.

Apuntó que más de 80% de los adultos mayores consultados no maneja redes sociales ni tecnología; 90% no puede pagar consultas médicas, exámenes de laboratorio ni comprar medicinas. No llega a 10% la cifra de pensionados que reciba remesas de familiares en el exterior.

«Si el gobierno tiene cuentas de todos los pensionados, yo por ejemplo recibo la mía por el Banco de Venezuela, ¿por qué no deposita el bono de guerra en las cuentas bancarias directamente y así le llega a todo el mundo? ¿Por qué lo filtra? Entonces los pensionados no solo tienen que esperar un mes para recibir solo 130 bolívares si no que no están seguros que recibirá el bono de guerra», reprochó el dirigente sindical.

Maduro prometió que los depósitos de los bonos en bolívares se adaptarán al tipo de cambio (bolívares por dólar) cada mes (indexación), pero se preguntan qué pasa si el tipo de cambio se mantiene estable (se mantiene entre Bs 24 y 25 por dólar) o si el precio la divisa estadounidense baja.

Jubilados y pensionados protestaron este 3 de mayo en Caracas tras anuncios de Maduro. Foto: Iván E. Reyes

Sin acceso a la salud

Cano enfatizó que el Ejecutivo no solo «mata de hambre» a los jubilados y pensionados sino que tampoco mejora el sistema de salud para que los adultos mayores tengan acceso a consultas, exámenes y medicinas para tratar enfermedades crónicas.

«Parece que a nadie le importara. Están tratando de normalizar que las personas mayores mueran de hambre o porque no tiene para comprar una medicina», condenó.

Medina dijo que entre 18.000 trabajadores jubilados y pensionados de las empresas básicas de Guayana, afiliados a la Federación, la situación se agrava para quienes quedaron con enfermedades ocupacionales producto de contaminación con sustancias como el alquitrán, al no contar con servicios médicos y depender solo de la pensión o jubilación más un bono.

Desde el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical se señala que la nómina del IVSS no se actualiza desde 2015, cuando reflejaba 5.000.000 pensionados, de los cuales solo 2.000.000 eran trabajadores del sector público, por lo que se desconoce el alcance real del «bono de guerra» en este sector. En 2020, la diputada del chavismo, Gladys Requena, habló de 4.936.947 pensionados por el IVSS.

Para aquellas personas que no cumplen requisitos para recibir la pensión del IVSS, el Ejecutivo cancela mensualmente a través del Sistema Patria, el mismo aporte de 130 bolívares del programa Amor Mayor, creado en 2011 por el gobierno de Hugo Chávez. Los beneficiarios también reciben, en teoría, el bono de guerra.

De acuerdo con el Blog Patria, Maduro aprobó en abril de 2023, 13.964 nuevas pensiones a través de la Plataforma Patria; 14.191 nuevas pensiones en marzo de 2023 y 16.340 en febrero. Para 2020 se reportaron 1.337.238 personas pensionadas de Amor Mayor por el Sistema Patria.

Sigue protesta en la calle

«El 29 de mayo es el día del adulto mayor, no hay nada que celebrar, seguiremos en la calle marchando y moriremos de pie», recalcó Cano.

Cabe recordar que la Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó hace dos años, la Ley Orgánica de Protección y Atención Integral de las Adultas y Adultos Mayores de 43 artículos que en líneas generales contempla el acceso de las personas de la tercera edad a la salud, alimentación, vivienda, educación, empleo y recreación, entre los principales derechos. Para los sindicalistas, tanto esta normativa como la Ley del Trabajo y la propia Constitución son «letra muerta» en Venezuela porque se incumplen.

Medina también indicó que los trabajadores activos, jubilados y pensionados de las empresas básicas se mantienen en asamblea permanente para analizar próximas acciones de protesta.