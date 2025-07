Así reacciona la oposición venezolana a excarcelaciones de presos políticos

Dirigentes políticos, partidos de oposición y dos de los diputados electos a la Asamblea Nacional de 2026 se pronunciaron sobre las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, que comenzaron a darse la noche del viernes 18 de julio tras la llegada al país de los 252 venezolanos presos en El Salvador y la salida de 10 estadounidenses que se encontraban encarcelados en el país.

El partido Primero Justicia fue uno de los primeros en referirse a las medidas que se espera reciban al menos 80 personas privadas de libertad por razones políticas, una cifra que confirmó el número dos del chavismo y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

«Hoy nos sumamos a la alegría de cada familia que se reencuentra con un inocente que nunca debió estar preso. Cada libertad es un símbolo de esperanza, pero no olvidemos una gran verdad: solo ‘libera’ quien tiene la capacidad de secuestrar. Y nunca debieron estar presos. No basta con liberar a unos para ocultar que miles siguen tras las rejas por pensar distinto», afirmó la organización política en su cuenta de la red social X.

Algunos de los presos políticos que comenzaron a liberar pertenecen a esta formación, abierta crítica al chavismo y que hace parte de la Plataforma Unitaria Democrática.

📢 ACTUALIZACIÓN | FAMILIARES CONFIRMAN NUEVAS LIBERACIONES DE PRESOS POLÍTICOS



Este 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, familiares han confirmado la excarcelación de al menos 28 presos políticos detenidos. Entre los liberados con medidas cautelares de encuentran… — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) July 19, 2025

Políticos de Primero Justicia entre los excarcelados

Entre los excarcelados, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, se encuentra Gregorio Graterol, quien es dirigente del partido en el estado Falcón. Es una de las personas que recibió la medida sustitutiva de libertad de El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. También la recibieron Manuel Chiquito y Carlos Granadillo, que hacen parte de los justicieros.

«A pesar de la alegría, miles de familias venezolanas siguen incompletas, y nuevas detenciones arbitrarias agrandan el dolor. El régimen mantiene su lógica perversa de puertas giratorias: unos salen, otros entran. Mientras se producen estas liberaciones, lamentablemente recibimos noticias, en tiempo real de nuevas detenciones», aseguró PJ en su post.

Pidieron no olvidar al resto de los presos políticos, que hasta el pasado 14 de julio según la ONG Foro Penal eran 948 personas.

De este partido, uno de sus vicepresidentes, Julio Borges, también se pronunció por las excarcelaciones:

«La liberación de algunos venezolanos y extranjeros nos llena de alegría, pero no podemos olvidar que nunca debieron estar presos y que mientras estos son liberados, otros son encarcelados en estas últimas horas. No se puede caer más en el chantaje de Maduro y su estrategia de usar la libertad de inocentes como moneda de cambio. El llamado debe ser claro: la dictadura debe liberar a todos los presos políticos y la represión contra la sociedad venezolana que lucha por un cambio se tiene que acabar», dijo en su cuenta de X.

Esto dijeron Henrique Capriles y Stalin González

Mientras que Henrique Capriles, diputado electo a la AN de 2026, saludó estas excarcelaciones y recordó a quienes aún continúan en prisión por pensar distinto.

«Siempre apoyaremos cualquier acción que lleve a la libertad de venezolanos inocentes. Aún en las peores y más difíciles circunstancias, la política debe buscar canales para darle soluciones a las personas y hacer que los países, retomen y avancen por el camino de la democracia. Aunque aún faltan inocentes por ser liberados, hoy un grupo de mujeres y hombres que nunca debieron estar encarcelados, regresarán a sus hogares, de donde nunca debieron ser separados, hecho que recibimos con beneplácito».

El también parlamentario electo Stalin González fue más allá y se refirió también a la llegada de 7 de los 31 niños que el chavismo califica como «secuestrados» en Estados Unidos y el arribo de los 252 migrantes venezolanos que estaban presos en El Salvador.

Igualmente celebró la excarcelación del presidente de Un Nuevo Tiempo en Monagas, Ángel Aristimuño, que se produjo avanzada la noche del 18 de julio de unos calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maturín, donde el político estuvo preso un año y cuatro días.

«Hermano @PERIKLEAF no sabes cuánto nos alegra tu libertad y el reencuentro con tu familia, especialmente con tu bebé, a quien no has podido disfrutar por haber estado injustamente encarcelado», dijo de esta excarcelación. Y del resto de las liberaciones mencionó que «hoy, muchas familias volverán a abrazar a sus seres queridos, venezolanos que nunca debieron estar presos por protestar, por defender sus ideas, y por pensar distinto a quienes gobiernan. Nada de eso es delito. Nos llena de alegría que estos reencuentros sean posibles».