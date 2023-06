Quiera fue por 10 meses el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, generó reacciones muy poco positivas desde su llegada al país por sus declaraciones en apoyo irrestricto al gobierno de Nicolás Maduro y ataques directos a la oposición en Venezuela.

Este 2 de junio el presidente colombiano Gustavo Petro anunció la destitución del político tras un escándalo de corrupción que lo involucra con la jefa de despacho del mandatario, Laura Sarabia, quien también quedó fuera del gobierno.

A continuación un repaso de la estadía del polémico Benedetti al frente de la Embajada colombiana en Caracas.

Nombramiento

El 11 de agosto de 2022 Petro anunció que su nuevo embajador en Venezuela sería el político, comunicador social y exsenador, Armando Benedetti, tras años de ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países que incluyó el cierre de la frontera conjunta.

Petro encomendó a Benedetti «restablecer la institucionalidad que existía desde décadas antes, para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos, garantizar sus libertades y lograr que entre Colombia y Venezuela se pueda construir riqueza para ambos pueblos».

«Presidente Petro lo sorprenderé cuando lleguemos a 10 mil millones de dólares en intercambio comercial, cuando beneficiemos a los más de 8 millones de colombianos que viven en la frontera. Ninguna línea imaginaria nos volverá a separar como hermanos ¡Gracias por su confianza» respondió efusivo el exsenador a través de su cuenta de Twitter.

«No me meto en asuntos internos»

Benedetti llegó al país a finales de agosto de 2022 en medio de la expectativa de que el gobierno neogranadino pudiera «mediar» en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición y el regreso a la mesa de México.

Benedetti se reunió con altos funcionarios del chavismo, incluyendo Maduro a quien le entregó sus credenciales el 29 de agosto. Ante la insistencia de la prensa en la sede del Parlamento, donde sostuvo un encuentro con Jorge Rodríguez, respondió sobre la crisis política y las negociaciones: «No me meto en temas internos».

Previamente recordó que cualquier persona puede pedir asilo en Colombia, en alusión a la dirigencia opositora que se encuentra en el vecino país, lo que ratificó la negativa del gobierno de Petro de entregar dirigentes opositores que se encuentren en territorio colombiano a la justicia venezolana.

Ataques a Guaidó

Pero no siempre hizo lo que dijo de no «meterse en asuntos internos». Una de sus declaraciones más polémicas al frente del cargo fueron las dirigidas al todavía presidente interino, designado por el Parlamento de 2015, Juan Guaidó, durante una entrevista para el programa Con La Luz de Efecto Cocuyo, el 8 de noviembre de 2022.

«Veo que (Juan) Guaidó me atacó… Este huevón, ¿Qué me va a atacar? ¿Qué es lo que le pasa?(…) Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas yo dije que vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora sino de cuando era senador», expresó en la conversación que sostuvo con la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes.

También puso en duda la vocería opositora en el diálogo con el gobierno de Maduro «porque son como 20 y todos se creen jefes». Aclaró que estaba dispuesto a reunirse con quien se lo solicite siempre y cuando fuese un acuerdo entre las partes y advirtió que entonces la oposición no lo había contactado.

También relativizó la situación de los DD. HH. humanos en Venezuela, al afirmar en la misma entrevista que en el vecino país hay más violaciones de ese tipo.

«Ese vocabulario es inadmisible en un embajador. Puede tener sus opiniones políticas, pero no expresarlas en público. Faltó a tres reglas básicas de la diplomacia que son la prudencia, el respeto y la no injerencia o intromisión en asuntos internos de otros países. Se expresó más como una ficha del Psuv y no como un embajador que debe tener una posición ecuánime e imparcial con respecto a un país en crisis», opinó entonces el internacionalista Gerson Revanales.

Halón de oreja

Un día después de atacar a Guaidó, Benedetti admitió que recibió un «regaño suave» por sus palabras y que no debió expresarse como lo hizo contra el líder opositor.

«Si hay que pedir excusas a la oposición, se piden y al mismo Guaidó. Es una mala forma de expresarme», dijo.

La coalición opositora agrupada en la Plataforma Democrática rechazó los señalamientos de Benedetti y exigió al Gobierno de Colombia y a su embajador «respeto a todos los venezolanos» y lo exhortaron a trabajar «de manera imparcial en la solución pacífica de la crisis humanitaria que vive Venezuela».

Sanciones internacionales

En otras declaraciones del 18 de abril de 2023, Benedetti aseguró que Estados Unidos sí estaba evaluando levantar sanciones al gobierno de Nicolás Maduro y que el tema se trataría en un encuentro entre Petro y Joe Biden el 20 de abril en Washington.

«El tema va a ser China y Venezuela en la campaña. Entonces, entre los demócratas lo que se quiere es ver quién es el que se muestra más fuerte o el más macho ante Venezuela y China. Por lo tanto, para nosotros va a ser un tema primordial que eso tenga un buen suceso porque el tema Venezuela en una campaña arrastra a Colombia a esa campaña», expresó en una entrevista con la radio colombiana La FM.

El Twitter del embajador. La personalidad de Benedetti y su lenguaje «altisonante» también se manifestó en su cuenta de Twitter.

«En este país hay tanto hp que están más pendientes de como le va de mal a @petrogustavo con el huracan que realmente que le pase a nuestros connacionales en San Andres y Catalina. Son unos hijos de p…» escribió el 8 de octubre de 2022, lo que generó respuestas de rechazo y advertencias sobre que dichas expresiones le restaban respeto como funcionario del gobierno colombiano.

En este país hay tanto hp que están más pendientes de como le va de mal a @petrogustavo con el huracan que realmente que le pase a nuestros connacionales en San Andres y Catalina. Son unos hijos de p… — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 8, 2022

El día de las madres escribió: «A mi mamá: Vengo con defectos de fábrica, los traigo desde el más allá y siempre has estado ahí para pelear contra mis demonios, para consentirme y para decir que mañana es posible, que todo pasará. Has tenido el mismo amor y la misma cara para los buenos y los malos ratos».

Así como llegó, se fue

Generando polémica llegó y así se fue. Benedetti y Sarabia están envueltos en un escándalo de intervención telefónica no autorizada e interrogatorio sin una orden judicial contra la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza, señalada por el robo de una maleta con 7.000 dólares que portaba Sarabia.

Se ha dicho que Benedetti filtró la información para perjudicar a Sarabia y ascender más en el gobierno de Petro y que a su vez la mano derecha de Petro aseguró que el embajador conoció lo que ocurría con Meza y autorizó el procedimiento irregular.

La prensa colombiana publicó un extracto de una conversación vía Whatsaap entre el embajador y Petro previa a su destitución en la que señala a Sarabia.

«Y mientras se investiga mi funcionaria querida y estimada (Laura Sarabia) y el embajador de Venezuela (Armando Benedetti) se retiran de los cargos para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponden a nosotros», afirmó Petro en una declaración pública, este 2 de junio.

Precisiones que @DCoronell no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora:@laurisarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 31, 2023

A través de su cuenta en Twitter, el ya exembajador se despidió del cargo con agradecimientos a Petro por haber confiado en él para el cargo, no sin antes negar los señalamientos y asegurar que colaboraría con la investigación.

«Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi “pecado” es saber qué se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo», lamentó dos días antes de su destitución.