Armando Benedetti: En Colombia hay más violaciones de DDHH que en Venezuela #ConLaLuz

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Para Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, el acercamiento del gobierno de Gustavo Petro al de su homólogo Nicolás Maduro va más allá de relaciones bilaterales o de compartir ideologías; en entrevista con Luz Mely Reyes, en su programa #ConLaLuz, el diplomático aseguró que cuando el mandatario colombiano visitó Miraflores fue «algo berraco» a lo que tal vez la opinión pública no le ha dado la justa dimensión que merece.

Benedetti indicó que en el tiempo en que se han retomado estas relaciones binacionales «muchas cosas buenas han pasado», como la reanudación de vuelos entre ambos países, la apertura de fronteras, la devolución de Monómeros al control del gobierno de Maduro y el diálogo entre los dos mandatarios.

«Faltan muchas cosas más, como reabrir y rescatar los 14 consulados. Hay un puente que se hizo hace más de cinco años que se llama Tienditas, en el que también se debe trabajar», enumeró también el representante diplomático.

Sobre diálogo y otras cosas

Durante la conversación, Benedetti se refirió a los intentos de procesos de diálogo entre las representaciones de Maduro y las de la oposición. Planteó que Colombia está dispuesta a colaborar, siempre que las partes se lo pidan.

«Yo llevo aquí dos meses y estoy dispuesto a colaborar en lo que se me pida; la oposición no se me ha acercado. Cualquier negociación que se vaya a hacer debe hacerse con el gobierno venezolano, de que sirve que cinco personas inteligentísimas se sienten hablar en Ginebra», indicó.

Al ser preguntado sobre su disposición para reunirse con políticos que adversan a la administración de Maduro, el representante de Bogotá ante Venezuela indicó que «son como 20 opositores y todos se creen 20 jefes».

Vea la entrevista completa aqui:

Pero no descartó una eventual reunión, aunque la condicionó a que representantes del gobierno y las oposiciones expresaran su conformidad con los encuentros.

«Estoy dispuesto a reunirme con los dos lados, siempre y cuando los dos lados estén de acuerdo que me reúna con los dos lados. Y siempre he estado dispuesto a colaborar con lo que se me pida de lado y lado», reiteró.

Sobre derechos humanos

Acerca de las acciones que se ejecutan sobre Venezuela en instancias como la Corte Penal Internacional, el embajador Benedetti dijo que primeramente en la región se cree que los derechos humanos son civiles o políticos, cuando mas bien esto tiene que ver con la economía, lo social y cultural.

«No quiero defender a Maduro pero en mi país Colombia hay más violaciones de derechos humanos que en Venezuela», fue parte de lo que dijo Benedetti en la entrevista transmitida por las redes sociales de Efecto Cocuyo.

«Lo que a mi no me gusta de mi país es que esa facción política (la oposición) ve cosas malas de aquí (de Venezuela), pero de allá no (de Colombia)», añadió.