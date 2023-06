El presidente de Colombia Gustavo Petro destituyó al embajador de ese país en Venezuela, Armando Benedetti, tras el escándalo que lo involucra con la jefa de despacho del mandatario, Laura Sarabia, a quien también retiró de su gestión por las intervenciones telefónicas e interrogatorios ilegales contra una niñera que trabajó para Sarabia.

«Y mientras se investiga mi funcionaria querida y estimada (Laura Sarabia) y el embajador de Venezuela (Armando Benedetti) se retiran de los cargos para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponden a nosotros», afirmó Petro en una declaración pública.

Benedetti, quien fue uno de los más cercanos colaboradores al presidente durante la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño, es un periodista y exsenador que en agosto de 2022 fue enviado por Petro a Caracas para recomponer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, tras la ruptura que hubo con Bogotá en 2019 por el apoyo de Iván Duque a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Qué pasó con la niñera

Desde la mañana de este viernes, los medios colombianos aseguraron que tanto Sarabia como Benedetti quedarían fuera del gobierno, entre acusaciones de que fue el exembajador el que pidió se filtrara la denuncia de la exniñera de Laura Sarabia para favorecer su posición en el gobierno.

Esto para perjudicar a la jefa de despacho, que llegó a la Casa de Nariño empujada por el propio exsenador, después de trabajar como asistente cuando Benedetti era parlamentario al Congreso de Colombia.

El escándalo, que ha puesto en crisis al gobierno de Petro en 10 meses que lleva en el gobierno, ocurrió por la denuncia de la exniñera, Marelbys Meza, a quien Sarabia acusó de robarse una maleta con 7 mil dólares que tenía en su residencia.

Interrogatorio en Nariño e intervención telefónica

A finales de enero la interrogaron sin una orden judicial en el propio Palacio de Nariño, además de ordenar la intervención de su teléfono, lo que ha desatado una ola de críticas por este tipo de prácticas que Petro fustigó en el pasado, cuando las ordenó el expresidente Álvaro Uribe.

Tanto Benedetti como Sarabia dijeron que ellos no ordenaron esas escuchas, pero la Fiscalía debe determinar quiénes fueron los responsables de ordenarlas. Hasta ahora se conoce que para interceptar sus llamadas la ligaron al Clan del Golfo, un peligroso cartel de drogas colombiano, con el fin de que procediera la intervención de sus comunicaciones.

Sobre esto Petro afirmó que «a ningún alto funcionario de este Gobierno les ha dado alguna orden que tenga que ver con romper con la Constitución (…) aquí no puede quedar ni mancha ni duda que este Gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron».

De la exniñera Meza señaló que no tiene «nada contra la ciudadana Marelbys; la he conocido en medio de mi campaña, siempre me ha abrazado con cariño casi que maternal. Así que ella no tiene nada que temer de mi Gobierno, porque es nuestra amiga».

Sarabia se defiende

Tras conocerse la destitución, la exjefa de despacho del mandatario emitió un comunicado en sus redes sociales. Ratificó su inocencia y negó que haya dado la orden para intervenir el teléfono de Meza.

Benedetti, el embajador polémico de Petro

Mientras que Benedetti, muy activo en Twitter, había guardado silencio desde el pasado miércoles 31 de mayo. Pero también colgó un comunicado sobre su destitución.

Agradezco, presidente @petrogustavo, la confianza que me brindaste al designarme una de las más importantes tareas para tu gobierno: restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela. ¡Lo logramos! ¡Gracias! pic.twitter.com/YzzVDdU6WY — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 2, 2023

Su paso por la embajada estuvo lleno de polémica, en especial por sus declaraciones contra la oposición venezolana que llegó hasta el punto de llamar «pendejo» al líder opositor Juan Guaidó.

Eran frecuentes los anuncios, antes de que se hicieran oficiales desde Bogotá o Caracas, de decisiones como la reactivación de los vuelos entre los dos países, las negociaciones por la empresa Monómeros, entre otros casos.

En Colombia se le siguen varias investigaciones judiciales, a las que ahora sin protección diplomática deberá responder en los siguientes meses.

Con información de Efe