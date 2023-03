Anuncian Misión Juventud Venezuela y Cabello asegura que no es solo para chavistas

Altos voceros del chavismo encabezaron la instalación del Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en el parque del oeste Alí Primera en Caracas, el cual dará paso a la Gran Misión Juventud Venezuela, anunciada por el gobernante Nicolás Maduro el pasado mes de febrero.

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró que la Misión no será solo para jóvenes que apoyen las políticas del gobierno de Nicolás Maduro.

«No solo para los chavistas, sería un error, es para la juventud porque en ella está el futuro de esta patria, y debemos ser capaces que nuestros jóvenes no tengan vicios graves como la corrupción, la burocracia, el grupismo, tráfico de influencias», expresó Cabello.

En qué consiste la nueva Misión

El 12 de febrero, durante una movilización por el Día de la Juventud, Maduro indicó que la nueva misión es para «hacer más» por los jóvenes venezolanos y tenderle la mano a quienes más la necesitan, generar puestos de trabajo, apoyar el emprendimiento, talentos en el mundo cultural y los deportes. Ese día convocó el Congreso que marcaría la fundación del nuevo programa gubernamental.

Cabello pidió a los presentes elaborar y presentar propuestas para la nueva misión a fin de que tenga continuidad en el tiempo y puedan beneficiarse generaciones futuras.

«La misión no empieza ni termina el día que el presidente lo diga, la misión debe ser capaz de renovarse, reinventarse, reconstruirse para avanzar, no quedarse atrás, porque si no ustedes van a construir una misión solo para esta juventud que está aquí y no para los que vienen atrás, la gran misión debe sentar las bases para Venezuela los próximos 50 años y corresponde a este congreso hacerle esos aportes a la patria», instó.

Actualmente el gobierno implementa la Misión Chamba Juvenil, creada en 2017 para procurar empleos para este segmento de la población.

Enemigo externo

Pero Cabello sí hizo una distinción entre los jóvenes que permanecen en Venezuela y quienes se fueron, para agradecer a los primeros el haberse quedado en el país.

«Hubo una campaña para que los jóvenes se fueran pero los que están aquí aguantaron, pasaron trabajo, sí, pasamos trabajo, sí, dolores, sí, pero aquí estamos luchando todos los días, en algún momento nosotros nos vamos y le dejaremos lo que hemos venido haciendo», dijo.

Les recordó igualmente que hay un «enemigo externo» frente al que deben estar atentos: Estados Unidos, del que advirtió, continuará con su política de sanciones contra el país para acabar con la «revolución».

«Estados Unidos no está interesado en comprar petróleo, sino en robárselo, así como el oro, Citgo, llevárselo y no pagarle a nadie, fue lo acordado con los malos hijos que promovieron invasiones, golpes de Estado, a cambio de que EEUU los ayudara y ellos llevarse los recursos naturales. Ellos quieren ser amigos de Venezuela, pero los amigos no roban al amigo, no le imponen cosas, comparten conviven, aquí hay todo el petróleo y el gas que quieran, pero páguelo, porque eso es de todos los venezolanos», subrayó.

«Descolonización» educativa

Similar invitación hizo el jefe de movilización de la tolda de gobierno y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Pedro Infante. El diputado llamó a los jóvenes que no están de acuerdo con el chavismo a participar con ideas en la construcción de la nueva Gran Misión.

«Es bienvenida y bienvenido, hagan planificaciones, organizaciones, movilizaciones, para ser felices, el principal derecho que tiene esta juventud y por el cual debe organizar esta gran misión Juventud Venezuela preservar el derecho a la felicidad, al futuro, a soñar y a la esperanza», exclamó.

En el evento al que se estima asistieron 1.000 jóvenes provenientes de varias regiones del país, también participó la ministra de Educación Yelitze Santaella quien señaló que debe discutirse con los jóvenes sobre la transformación educativa, sus aspiraciones sobre cómo debe ser la educación y las carreras que desea cursar en la universidad.

«Estamos discutiendo tres líneas, el tercer elemento es cuál es el currículo, cuáles son las carreras que realmente debemos tener, cuáles son las materias que debe cursar ese joven para ver como nos descolonizamos desde la perspectiva educativa, qué debe hacer ese joven, pregunta excelente para el debate en este Congreso», dijo.