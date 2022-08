Analistas sobre precandidatura de Guaidó para primarias: es positivo pero no es lo relevante  

Reacciones en apoyo, rechazo y una advertencia del alto dirigente del chavismo, Diosdado Cabello, generó la propuesta de una precandidatura de Juan Guaidó para las elecciones primarias de la oposición con las que se escogerá al abanderado a Miraflores en 2023.

«Hoy 20 de agosto, Valencia, Carabobo hace historia. Allí Voluntad Popular (VP) eligió a nuestro hermano Juan Guaidó como abanderado a las elecciones primarias que servirán para fortalecer la organización y movilización de las fuerzas democráticas que conforman la plataforma unitaria», expresó el excandidato a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano, el pasado fin de semana. Sin embargo, aún el anuncio no es oficial por parte de VP.

En las críticas que generó la eventual precandidatura se recordó que Guaidó renunció a la militancia de VP en enero de 2020, para concentrarse «sin compromisos partidistas» en el Gobierno interino que dirige desde 2019. Varios se preguntaron si así dejaba de ser el presidente encargado de Venezuela. A otros les pareció una contradicción por la posición siempre abstencionista del líder opositor, con cada elección en el país.

Cabello, por su parte, recordó que los inhabilitados por la Contraloría General de la República, entre ellos Guaidó, «no pueden ser candidatos a nada».

Analistas políticos consultados por Efecto Cocuyo ven positivo el hecho de que más actores políticos se sumen a la propuesta de organizar primarias. Sin embargo, advirtieron que lo más relevante no son las precandidaturas sino que el proceso sea el resultado de la toma de decisiones por consenso en la coalición opositora y que sirvan para reunificar el voto opositor para las presidenciales de 2024.

¿Primarias para qué?

«Que VP, Vente Venezuela le digan sí a las primarias es positivo, pero en sí mismo no significa nada. Creo que se está perdiendo de vista lo de las primarias para qué. Primarias sí en la medida en que sirvan, pero no son una hoja de ruta clara, el 2024 no llegará así, necesita de la madurez de los actores para tomar decisiones rápidas en el momento en que se requiera», advirtió la consultora política Carmen Beatriz Fernández.

Para la experta en Comunicación Política no es relevante en estos momentos hablar de candidaturas sino en la definición de estrategias en consenso que permitan enfrentar 2024 como venga, puesto que alerta, el resultado de las primarias, gane quien gane, puede no tener que ver con lo que ocurrirá en los próximos comicios nacionales en términos de garantías y la forma de actuar del chavismo.

«Las primarias no conllevan a una solución ni acercan al cambio político, son útiles en la medida en que favorecen el rescate de la democracia a mediano plazo, pero también pueden perjudicar. La oposición desintegrada así como está no se puede presentar a 2024, la estrategia en torno a las primarias debe estar dirigida a unificar y establecer acuerdos», recalcó.

Aquí el manifiesto que demarca el planteamiento de VP ante la realidad actual:



asumir y prepararnos desde ya para la elección presidencial, el próximo hito que permitirá aglutinar y movilizar a todos los demócratas.



No hay tiempo que perder: primarias 1er trimestre del 2023. https://t.co/UbmDNYBqk7 — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) August 22, 2022

Guaidó debe rendir cuentas

En redes sociales, recayó sobre Guaidó el rechazo por haber encarnado una estrategia de cambio político (2019) fracasada, sin dejar de mencionar las denuncias de corrupción en el manejo de activos en el exterior por el caso Monómeros, así como recursos destinados a migrantes venezolanos y ayuda humanitaria.

Algunos vaticinan que Guaidó no recibirá el apoyo del electorado en las primarias. Cabello también ironizó con que pronto se escucharán denuncias sobre el uso de recursos congelados en el exterior para la campaña electoral de Guaidó.

«Es importante que Guaidó clarifique su situación, no se puede ser juez ni parte, no se pueden tener ventajas que generen desequilibrios con respecto a los demás actores en competencia, porque el ventajismo en cuanto a recursos lo pondría en la misma condición del Gobierno, que usa el aparato de Estado en los procesos electorales», opinó la politóloga Paola Molina Noguera.

Considera importante que Guaidó cierre un ciclo de la administración del Gobierno interino con una rendición de cuentas de los recursos recibidos, cómo los invirtió y quiénes se beneficiaron. Indica que la presentación de este balance debe ocurrir antes de presentarse a primarias.

Al igual que Fernández considera positivo que se sumen más actores a la contienda interna para que sea más amplia. Tampoco lo considera una contradicción de VP ni de Guaidó si se toma en cuenta que el escenario 2019 no es igual al actual y que el Gobierno interino no tiene el mismo apoyo internacional de antes debido principalmente a los cambios de gobierno hacia la izquierda en América Latina.

«Evidentemente Venezuela actualmente no es el centro de la agenda internacional, por lo que el contexto lleva a la oposición a centrarse en la política interna, a prepararse para una elección en 2024 y lo más importante, poner la presión y la estrategia en lograr condiciones electorales para participar en el proceso y motivar el voto de los venezolanos», apuntó.

Culpas repartidas

Fernández considera que si bien Guaidó fracasó como principal líder de una estrategia fallida, también fracasó el resto de la sociedad y los actores políticos, por lo que señaló, la culpa es «compartida».

«Guaidó encabezó una estrategia maximalista del todo o nada que no funcionó y se quedó sin nada. Ahora no es maximalista, es ir ganando espacios porque el contexto es distinto a 2019, el mundo ha cambiado y la pandemia y la guerra en Ucrania han favorecido a Maduro»

Sobre el presidente encargado reconocido por países como Estados Unidos, pesa dos medidas de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Una impuesta en 2019 y otra en 2021, en la primera oportunidad por 15 años «por negarse a cumplir con la Declaración Jurada de Patrimonio».

Mientras actores políticos consideran que debe permitir participar en las primarias a los inhabilitados otros piden evaluar bien los riesgos para no generar falsas expectativas en el electorado.

«Si se elige a un candidato inhabilitado el escenario de 2024 puede ser una mezcla de Nicaragua con lo que pasó en Barinas», alertó.

De acuerdo con una medición de la encuestadora Delphos de mayo de 2022, Guaidó solo contaría con 9,5% de respaldo popular entre el electorado opositor si las elecciones presidenciales «fueran mañana». Encabeza las preferencias el gobernador del Zulia, Manuel Rosales con 22,8%, seguido de Capriles con 18,9%, Leopoldo López con 13,6% y María Corina Machado con 13,1%.