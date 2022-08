El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello se refirió al tema de las primarias presidenciales en la oposición y a la posibilidad de que Juan Guaidó se postule como precandidato por Voluntad Popular (VP), para advertir que quienes tengan deudas con la justicia no «pueden ser candidatos a nada».

«Están desatados con las primarias, un gentío que tiene cuentas con la justicia no pueden ser candidatos a nada. Están ellos para buscar levantar y que: yo voy a ser candidato ¿Candidato? ¿A qué?, si tienes más cuentas con la justicia, estás rayado con la justicia, jamás podrán ser candidatos a más nada en Venezuela, están inhabilitados moralmente para ser postulados, pero quieren hacer fiesta», dijo.

En rueda de prensa aseguró que la oposición no hará primarias y que solo estafarán a sus seguidores con movilización de candidatos, recursos y encuestas que ponen de primero a unos para que «agarren fuerza». Dijo que el «desastre» opositor le sirve al chavismo.

Oposición «destruida»

También ironizó que la próxima denuncia entre los adversarios será el uso de los recursos públicos «robados» en el exterior para la campaña electoral de Guaidó, como evidencia de la división opositora.

Recalcó que la oposición está destruida así como el Gobierno interino «destruyó Monómeros».

«Quien quiera más vayan a ver cómo dejaron la Embajada y los consulados (en Colombia), es una figura de lo que significa la oposición cuando tiene control de algo, lo destruyen así como destruyeron a la oposición, que nada nos distraiga», instó.

Guanipa niega daños a sedes diplomáticas de Venezuela en Colombia

El partido VP confirmó este 21 de agosto que participará con candidato propio en las internas para elegir al abanderado opositor a Miraflores y que están previstas para 2023. Vale recordar que la Contraloría General de la República anunció en dos oportunidades medidas de inhabilitación contra Guaidó, una en 2019 y otra en 2021, en la primera oportunidad por 15 años «por negarse a cumplir con la Declaración Jurada de Patrimonio«

Diálogo en México y conspiración

Cabello señaló además a la oposición de «conspirar» contra el gobierno de Nicolás Maduro, mientras asegura que «está lista» para reanudar las conversaciones de México, paralizadas desde octubre de 2021.

«La derecha es experta en tomar todas las vías, mientras ellos piden sanciones, bloqueos, llegan y dicen que están listos para ir a México a reanudar el diálogo. Eso ya nosotros lo vivimos aquí, recuerden Plaza Altamira y el diálogo donde estaba el señor (César) Gaviria, la derecha seguía conspirando, esa película la sabemos nosotros», advirtió en rueda de prensa.

Recriminó que la dirigencia opositora diga no entender por qué Maduro no ha decidido volver al diálogo de México, mientras cometen hechos, aseguró, como el incendio de un galpón con medicinas y equipos del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) en la parroquia Antímano de Caracas. Pidió a la militancia del Psuv no distraerse con tales hechos.

Al igual que Maduro también responsabilizó a factores de Colombia por lo que se calificó como un «sabotaje» en los depósitos del IVSS. Recordó que el expresidente neogranadino, Juan Manuel Santos fue supuestamente responsable del intento de magnicidio contra Maduro en 2018, por lo que el «odio» hacia Venezuela, subrayó, es anterior a la gestión de Iván Duque.

Relaciones con Colombia

Sobre la agenda para restablecer relaciones diplomáticas con Colombia, Cabello indicó que se está a la espera de que la gestión de Gustavo Petro avance en la regularización de los contactos con Venezuela.

«Se nombró embajador y estamos esperando que comiencen a funcionar las instancias de justicia, una cantidad de gente que está allá que Venezuela solicita la extradición, que sean detenidos y enviados a Venezuela por delitos cometidos en nuestro país, tienen asesinos, ladrones, todo es cuestión de voluntad política», dijo.

Hizo referencia de nuevo al caso de la empresa colombo venezolana Monómeros, con sede en Barranquilla, para asegurar que en Colombia no quedaba ningún dirigente opositor, ante la inminencia de juicios por haber llevado a la filial de Pequiven a la quiebra, a causa de la corrupción.

«Me da la impresión que la justicia colombiana va a actuar y a quienes desfalcaron Monómeros les van a abrir juicios, les llegará el brazo de la justicia, toda esa gente va a tener que pagar (…)Ya no queda ninguno, preguntan por ellos y nadie sabe, no se atreven a decir que están en Panamá, por ejemplo, pero les va a llegar el largo brazo de la justicia», advirtió.

Fallas en medio de una elección «exitosa»

Sobre la elección de los jefes de calle del Psuv, realizada este sábado 20 de agosto, como inicio de renovación de las estructuras de base, Cabello no ahondó en muchos detalles porque se hará este miércoles 24 de agosto, según informó, en otra rueda de prensa.

Pero sí calificó como exitosa la jornada y dijo confiar en que servirá para fortalecer al partido «porque es una forma de expresión democrática». Mencionó algunas fallas presentadas en las asambleas que se hicieron a partir de las 2:00 p.m. y aseguró que serán corregidas en la escogencia de los jefes de comunidad previstas para el 27 de agosto.

Indicó que se establecerá una hora mínima de duración para las asambleas de elección de los jefes de comunidad, por cuanto hubo quejas en el proceso pasado según las cuales hubo gente que llegó a las 2:20 p.m. y se encontró con que ya había pasado la votación y no lo dejaron participar.

Mencionó que algunos compañeros del Psuv (puso en duda que lo fueran) criticaron que estaba participando gente fuera del partido en las asambleas. Al respecto recordó que en la votación de los jefes de calle podía votar toda la comunidad y que el lema es: organizar, unir y sumar. La elección de los jefes de comunidad seguirá la misma metodología.

Igualmente aseguró que no hubo imposiciones y que la gente votó libremente por su jefe de calle, tomando en cuenta liderazgos fuertes.

«Es una estructura organizativa para el trabajo, la formación, para consolidar la revolución y construir una nueva mayoría con un partido más fuerte, mejor consolidado que nos lleve a una nueva y gran alianza nacional para hacer gestión y en lo electoral, es la tarea de la estructura», agregó.