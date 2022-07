AN aprueba en primera discusión Ley Especial del Trabajo de Personas con Discapacidad  

Tras la petición del presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, para que no sea una «ley adorno» o «fácilmente evadida» por patronos públicos y privados, el Parlamento con mayoría del chavismo aprobó en primera discusión, el proyecto de Ley Especial del Trabajo de Personas con Discapacidad.

La normativa consta de 22 artículos y viene a saldar una deuda derivada de la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, de acuerdo con el diputado con discapacidad visual que presentó el proyecto, Emilio Colina (Psuv).

El legislador advirtió que las personas con discapacidad no son «chatarra social ni dignos de lástima» y pidió incorporarlas al desarrollo del país «con justicia y dignidad» y con políticas gubernamentales claras.

Entre los beneficios del nuevo instrumento legal, Colina señaló la integración al trabajo, protección a los trabajadores contra accidentes laborales e inamovilidad laboral, permiso para rehabilitación que incluye a los padres en caso de que el trabajador necesite ser acompañado y fiscalización para su cumplimiento que contempla la adecuación de los espacios de trabajo de entidades públicas y privadas.

Resaltó además que se reconoce la libertad sindical y agregó que ordena el levantamiento de un registro de trabajadores de personas con discapacidad que debe llevar el Ministerio del Trabajo, en colaboración con empresas públicas y privadas.

5% de las nóminas

La diputada María Gabriela Vega (Psuv) subrayó que la ley ordena que 5% de las nóminas de trabajadores públicas y privadas asuman la contratación de personas con discapacidad, además del deber de adecuar baños, escritorios y colocar rampas de acceso.

Advirtió que dicha adecuación es algo ordenado por la Ley para las Personas con Discapacidad pero no se cumple. Denunció que los patronos para no ser multados, emplean a la persona pero por carecer de espacios adecuados los envían a sus hogares. Abogó por trabajados dignos que les permita a las personas con discapacidad vivir con independencia.

«No puede ser una ley hipócrita o que se apruebe para no aplicarse, ni sorteada o saltada por patronos inescrupulosos, donde no queden claras las condiciones de trabajo para estas personas. Que no sea una ley que pueda ser fácilmente evadida, debe estar blindada, convertida en un poderoso instrumento para que pueda ser usado por las personas y sus familias», expresó Rodríguez antes de someter a votación la normativa.

También solicitó máxima consulta antes de presentarla en segunda discusión, pero apurar el proceso para que pueda ser sancionada antes de que culmine 2022. Reconoció que en los espacios públicos sigue siendo una deuda la adecuación para garantizar la libre circulación de las personas con discapacidad.

Sancionan Ley de Sellos

En nombre de la oposición moderada, el diputado de 2020, Omar Ávila, solicitó igualmente que la normativa sea aplicada sin parcialidades políticas y que se levanten cuanto antes cifras oficiales actualizadas de personas con discapacidad en Venezuela. Indicó que números recientes dan cuenta de 1 millón 300 mil personas y solo 400 carnetizados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

«No basta aprobar una ley, hay que aplicarla para que no quede en letra muerta», dijo.

Durante la sesión ordinaria de este jueves 14 de julio, la AN de 277 diputados sancionó la Ley de Sellos que deroga la ley de 1957 y tiene por objeto regular los sellos de carácter oficial de órganos y entes del Poder Publico Nacional, estadal y municipal.